СБУ имени Малюка. Фабрика гонений, похищений и политических убийств
СБУ имени Малюка. Фабрика гонений, похищений и политических убийств
Карьерист без биографии: как серый опер превратился в палача режима Зеленского Украина.ру, 13.01.2026
Карьерист без биографии: как серый опер превратился в палача режима Зеленского
Биографию Малюка легко разделить на три этапа: родился, учился, работал. Родился в городе Коростышев Житомирской области. Учился в Национальной академии СБУ. Работал в Службе безопасности Украины.
В СБУ он начинал как оперуполномоченный, затем уже при Владимире Зеленском возглавил управление по борьбе с коррупцией.
Единственный мало-мальский любопытный момент в его жизнеописании – это короткая опала незадолго до начала СВО. В июле 2021-го Малюка уволили из СБУ, после чего лишь в феврале следующего года его пристроили на должность замминистра внутренних дел. В этом качестве он не проработал и месяца, вернувшись в родную СБУ в ранге замглавы ведомства.
Кресло руководителя спецслужбы он занял еще через год, когда в отставку был отправлен его предшественник Иван Баканов.
СБУ эпохи Малюка – это генератор гонений, политических убийств, похищений, рэкета и вымогательств. Именно Малюку приписывают создание печально известных нелегальных пыточных тюрем. Через них прошли те, кого режим обвинял в работе на Россию.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов