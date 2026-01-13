https://ukraina.ru/20260113/rf-rasshiryaet-kontrol-iran-v-tiskakh-sanktsiy-i-protestov-neft-rastet-na-fone-riskov-itogi-13-yanvarya-1074249906.html

РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января

РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января - 13.01.2026 Украина.ру

РФ расширяет контроль, Иран в тисках санкций и протестов, нефть растет на фоне рисков. Итоги 13 января

На фоне освобождения населённых пунктов и установления контроля над стратегическими месторождениями на Украине, Запад усиливает экономическую войну, одновременно признавая невозможность для Киева переговоров с позиции силы. Мировые рынки, в ответ на геополитические риски, демонстрируют рост цен на нефть и волатильность

2026-01-13T18:06

2026-01-13T18:06

2026-01-13T18:06

россия

украина

иран

дональд трамп

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

пентагон

brent

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073349057_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4a3ed8f0de22a00a52e472fd889d24ec.jpg

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Украина не в состоянии вести переговоры с позиции силы, а в Пентагоне подтвердили факт "дополнительных успехов" российских войск. Бывший командующий сухопутными войсками Польши также указал, что критическая нехватка людских ресурсов в конечном итоге вынудит Киев искать пути к скорейшему прекращению огня. Параллельно обостряется ситуация вокруг Исламской Республики Иран. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов на товары из любых стран, ведущих бизнес с Тегераном. Эта беспрецедентная мера экономического давления дополнена заявлениями американской стороны о не исключении силового сценария, включая готовность нанести авиаудары по иранским объектам. Внутри самого Ирана продолжаются массовые протесты, которые, по данным ряда источников, уже привели к гибели более 600 человек. Европейский союз рассматривает вопрос о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, что резко ужесточит санкционный режим. Тема санкционного давления остаётся центральной в международной дипломатии, причём в фокусе одновременно находятся Россия и Иран. Президент Трамп поддержал законопроект, предусматривающий пошлины до 500% на товары стран-покупателей российской нефти. Евросоюз, в свою очередь, готовит новый, 14-й пакет ограничительных мер против Российской Федерации, который планируется приурочить к 24 февраля. В то же время, в европейских столицах растёт осознание необходимости возвращения к диалогу с Москвой, особенно в контексте сохраняющихся энергетических вызовов. Кремль сохраняет принципиальную готовность к контактам по урегулированию украинского кризиса со всеми заинтересованными сторонами, включая США. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы гарантий безопасности остаются неотъемлемой частью любой будущей повестки переговоров, однако предпосылок для них в настоящий момент нет из-за непримиримой позиции киевского режима. На мировых рынках наблюдается рост напряжённости. Цена на нефть марки Brent превысила 64 доллара за баррель на фоне эскалации вокруг Ирана и рисков сокращения поставок из Венесуэлы. Для российского бюджета, ориентированного на сырьевой экспорт, это является позитивным сигналом, хотя угроза вторичных санкций против покупателей российской нефти создаёт долгосрочную неопределённость. Российский фондовый рынок демонстрирует волатильность, балансируя между санкционными рисками и позитивной динамикой нефтяных котировок. Ожидания экспертов в отношении рубля остаются сдержанными: на фоне оживления импорта и прогнозируемого снижения ключевой ставки Центробанка в течение года возможна коррекция курса национальной валюты до уровня 87-88 рублей за доллар США. В акватории Тихого океана, у Южных Курил, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6.4. По предварительной информации, серьёзных разрушений и пострадавших нет, однако сейсмологи отмечают сохраняющуюся повышенную активность в регионе. На фоне природных событий стоит отметить позитивную тенденцию в Калифорнии (США), которая впервые за 25 лет вышла из состояния засухи благодаря обильным осадкам. Однако эксперты предупреждают, что глобальный дефицит пресной воды остаётся одним из ключевых политических и миграционных рисков современности. Тревожная гуманитарная обстановка сохраняется в секторе Газа. Согласно отчёту Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), в 2023 году было зафиксировано около 95 тысяч случаев острого недоедания среди детей. Организация характеризует ситуацию как крайне тревожную, отмечая, что доступ для гуманитарных организаций в анклав остаётся крайне ограниченным на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта.Оперативная обстановка в зоне СВО: наступление и стратегические успехиТринадцатое января ознаменовалось продолжением активных наступательных действий группировки российских войск. В Донецкой Народной Республике под контроль взят населённый пункт Шевченко, что позволило установить контроль над стратегически важными литиевыми месторождениями — ключевым ресурсом для высокотехнологичных производств, включая аккумуляторные батареи. Одновременно освобождён населённый пункт Песчаное, что обеспечило расширение и укрепление плацдарма на красноармейском направлении. Эти действия нанесли значительный ущерб военно-промышленному комплексу Украины: на фоне наступления прекращена добыча коксующегося угля на шахте близ Красноармейска, что представляет собой серьёзный удар по украинской металлургии. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) только за прошедшие сутки, по данным Министерства обороны России, превысили тысячу военнослужащих на различных участках фронта, уничтожены десятки единиц танков, бронетранспортёров и артиллерийских орудий. Киевский режим, в свою очередь, продолжает практику так называемого энергетического терроризма. Силами ВСУ была предпринята попытка удара по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае, являющейся ключевым объектом газотранспортной системы "Турецкий поток". Российские системы ПВО и противодействия отразили атаку, станция продолжает работу в штатном режиме, поставки российского газа в Европу не прерывались. Западные аналитики и представители альянса НАТО вынуждены констатировать изменение оперативной обстановки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, иран, дональд трамп, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, пентагон, brent, эксклюзив