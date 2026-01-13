https://ukraina.ru/20260113/es-obsuzhdaet-dialog-s-rf-ssha-destabiliziruyut-nato-khronika-sobytiy-k-1300-13-yanvarya-1074226126.html

ЕС обсуждает диалог с РФ, США дестабилизируют НАТО. Хроника событий к 13:00 13 января

ЕС обсуждает диалог с РФ, США дестабилизируют НАТО. Хроника событий к 13:00 13 января - 13.01.2026 Украина.ру

ЕС обсуждает диалог с РФ, США дестабилизируют НАТО. Хроника событий к 13:00 13 января

Россия потребовала от Польши немедленно освободить задержанного археолога, в ЕС на фоне споров о помощи Киеву растут призывы к диалогу с Москвой, а заявления США о Гренландии сеют раскол в НАТО. На фронте ВС РФ развивают успешное наступление, нанося ответные удары по военным объектам Украины.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_d574cf850789e71c960e776e6fd7ac35.jpg

Российская Федерация выражает решительный протест Республике Польша в связи с незаконным задержанием и возможной экстрадицией на Украину российского археолога Александра Бутягина. Посол Польши был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему было заявлено о необходимости немедленного освобождения ученого. Обвинения в адрес Бутягина, выдвинутые киевским режимом, носят откровенно политизированный характер и не имеют под собой правовых оснований. Москва рассматривает данный акт как еще одно недружественное действие Варшавы, направленное на эскалацию напряженности.Оперативная обстановка в зоне специальной военной операцииНа запорожском направлении подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают успешное наступление. По данным военных экспертов, с начала января освобождено шесть населенных пунктов. В ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, в том числе многоквартирным домам в Васильевке Запорожской области, российская группировка нанесла высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Все назначенные цели поражены. Системы ПВО продолжают надежно прикрывать важные объекты.Внутренние вопросы РоссииВ Новокузнецке проводится тщательное расследование трагического инцидента, повлекшего гибель девяти новорожденных в городском роддоме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, изымаются необходимые документы, допрашивается медицинский персонал. Главный врач больницы отстранен от должности на время проведения проверки. Кроме того, правоохранительные органы пресекли в Санкт-Петербурге деятельность преступной схемы по организации фиктивной регистрации мигрантов, осуществлявшейся гражданином одной из стран СНГ.Политическая нестабильность на УкраинеВ Верховной Раде Украины сохраняется кризисная ситуация. Оборонный комитет парламента лишь со второй попытки поддержал увольнение главы СБУ Василия Малюка* включённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что свидетельствует о глубоких внутренних противоречиях в киевском руководстве. Одновременно с этим Украина столкнулась с техническим дефолтом, просрочив выплату по кредиту Международного валютного фонда на сумму 171,9 миллиона долларов, что подчеркивает полную экономическую несостоятельность режима.Раскол в Европейском союзе и инициативы по диалогуВ Европейском союзе углубляются разногласия по ключевым вопросам. Обсуждение использования кредитного пакета помощи Украине на 90 миллиардов евро раскололо членов ЕС: Германия и Нидерланды настаивают на закупках американского вооружения, в то время как Франция, Греция и Кипр требуют приоритета для европейского оборонного сектора. Параллельно в европейских столицах, согласно зарубежным СМИ, набирает силу дискуссия о необходимости возобновления диалога с Москвой для поиска путей урегулирования. Обсуждаются возможные кандидатуры на роль специального посланника ЕС по Украине.Дестабилизирующая политика СШААдминистрация президента США Дональда Трампа продолжает курс, дестабилизирующий международную обстановку. Заявления о намерении установить контроль над Гренландией, что было публично обыграно в официальных аккаунтах Белого дома, вызвали резкую критику даже внутри страны. Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что подобные шаги могут привести к разрушению НАТО и конфликту с европейскими союзниками. Одновременно выяснилось, что Вооруженные силы США в сентябре 2025 года применяли на Карибах самолет, замаскированный под гражданский, для удара по судну, что ставит под сомнение приверженность Вашингтона международным нормам. В этой связи оценка сенатора Алексея Пушкова о том, что США, осознавая невозможность сохранения мирового господства, пытаются "ренационализировать" свою внешнюю политику, представляется крайне актуальной.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

