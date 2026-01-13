https://ukraina.ru/20260113/diplomaticheskiy-skandal-nizkoy-intensivnosti-chto-stoit-za-reaktsiey-erevana-na-slova-vladimira-1074242726.html

Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева

Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева - 13.01.2026 Украина.ру

Дипломатический скандал низкой интенсивности. Что стоит за реакцией Еревана на слова Владимира Соловьева

Заявление телеведущего Владимира Соловьева о том, что потеря Армении и Центральной Азии может стать "гигантской проблемой" для России, в Ереване сочли поводом для дипломатического скандала

2026-01-13T17:10

2026-01-13T17:10

2026-01-13T17:10

эксклюзив

армения

россия

владимир соловьев

роберт кочарян

никол пашинян

мид

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/98/1033519840_0:67:2736:1606_1920x0_80_0_0_0b1ff869658d17e3f74d97040a7dc852.jpg

Посла России в Армении Сергея Копыркина 12 января вызвали в министерство иностранных дел страны для того, чтобы вручить ему ноту протеста из-за заявлений популярного российского телеведущего. Об этом сообщило агентство News.am, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.В ноте протеста выражается глубокое возмущение заявлениями, сделанными ведущим в ходе авторской передачи, транслируемой в эфире государственного телеканала, сказала Бадалян."Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией", - процитировало агентство ее слова.Чем Владимир Соловьев так разозлил дипломатическое ведомство Армении? В своей передаче "Соловьев. Live" 10 января он заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является "гигантской проблемой" для России. Он допустил, что специальную военную операцию необходимо провести не только на Украине, но и на территориях, входящих в российскую зону влияния."Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас — наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии или, как ее называют, Центральной Азии — вот это для нас может быть гигантской проблемой", — сказал телеведущий.Он допустил, что России стоило бы сформулировать национальную доктрину и четко сказать, какова ее зона влияния. "И все будет понятно", - добавил Соловьев."Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?", - рассказал телеведущий.Телеведущий или госслужащий?Российско-армянские отношения сегодня переживают очевидное охлаждение, и история вокруг заявления Владимира Соловьёва стала показательным эпизодом, прокомментировал Украина.ру внезапный "дипломатический скандал" политический аналитик, медиаэксперт Тигран Кочарян.По его словам, реакция властей на "не совсем корректные формулировки журналиста" выглядит чрезмерно эмоциональной и во многом искусственно преувеличенной."По сути речь идет о высказывании медийной фигуры, не имеющем официального статуса, однако Ереван придает ему значение уровня межгосударственного конфликта", - полагает Кочарян.Это отражает более широкий тренд, считает он. Нынешнее руководство Армении проводит последовательную антироссийскую линию, обвиняя Москву во всех проблемах, зачастую даже не называя ее напрямую, отметил эксперт. Теперь появился удобный повод зацепиться за слова журналиста и использовать их для усиления антироссийской риторики, подчеркнул Кочерян."Особенно заметен контраст. Когда агрессивные заявления в отношении территориальной целостности Армении звучат со стороны официальных лиц Азербайджана или Турции, включая регулярные высказывания президента Алиева, ставящие под сомнение армянский суверенитет, столь острой реакции со стороны Еревана почему-то не наблюдается", - заявил собеседник Украина.ру.По его словам, армянские власти в таких случаях предпочитают обходить подобные заявления молчанием или крайне мягкими формулировками. Это подчеркивает избирательность их подхода и демонстрирует, что настоящая цель — не защита национальных интересов, а политическая демонстрация дистанцирования от России, полагает эксперт."Недоверие нарастает, политическая дистанция усиливается, а любые поводы используются для антироссийской риторики, при этом аналогичной жесткости в ответ на заявления из Баку и Анкары мы не видим", - подытожил Тигран Кочерян.Александропольский договор 2.0Настоящий смысл политики Никола Пашиняна по отношении к России обозначил руководитель парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян в своем комментарии по поводу заявлений Владимира Соловьева. В словах телеведущего он увидел "угрозу суверенитету Армении" и посоветовал конкретные действия в ответ на нее."Что мы должны сделать? Мы должны в десять раз увеличить наши усилия по укреплению мира, разблокированию границ, строительству дорог, торговли и мирного сосуществования с нашими соседями. Это важнейшая гарантия нашего суверенитета, и это будет нашим ответом", — полагает армянский парламентарий.При этом имеется в виду разблокировка границ с Азербайджаном и Турцией, строительство дорог опять же с Азербайджаном и Турцией в рамках так называемой дороги Трампа (TRIPP- Trump road for international peace and prosperity), мирное сосуществование с Азербайджаном и Турцией в рамках мирного договора, который собирается подписать Пашинян.По словам депутата армянского парламента, это будет важнейшая гарантия суверенитета страны. Однако на практике все, что он предлагает, напоминает Александропольский договор, который в 1920 году был подписан между на тот момент еще непризнанным кемалистским правительством Турции и фактически потерявшим власть правительством Первой Республики Армении.В соответствии с этим договором Армения отказалась от суверенитета над частью территории в пользу Турции, а в части областей был установлен турецкий протекторат. Также Армения лишалась права вводить обязательную воинскую повинность. Турция получала право контролировать железные дороги и прочие пути сообщения Армении, "принимать военные меры" на ее территории.Оккупация турецкими войсками территорий, которые признавались по договору частью Армении (Александропольский уезд), могла быть прекращена в случае выполнения Арменией всех условий договора. Конечно, прямой аналогии с положением, в котором оказалась Армения ровно сто лет назад нет. Однако некоторые параллели с сегодняшней ситуацией, все-таки прослеживаются. Например, сегодня Баку ставит ряд условий для подписания и ратификации мирного договора с Ереваном, подразумевающих в том числе внесение изменений в конституцию Армении.Британский куратор-интервент на Южном Кавказе Клод Стокс сто лет назад убедил власти Армении в том, что лучше отдать территории Турции для того, чтобы заключить с ней мир, чем перейти под власть России. Порой кажется, что действующие власти Армении существуют именно в рамках этой парадигмы. "Лучше быть псом турка, чем агентом другой страны, к примеру, России", - заявил в наши дни лидер одной из пропашиняновских партий Левон Ширинян.Эти слова несут в себе ужасную историческую несправедливость, ведь в том, что современное армянское государство сегодня существует есть большая заслуга России. При этом Москва всегда поддерживала суверенный выбор всех своих внешнеполитических партнеров, часто в ущерб собственным интересам.Несомненно, у сегодняшнего армянского руководства есть право выбирать с кем быть и кем быть, но не надо перекладывать ответственность за этот выбор перед собственным народом на Россию.

армения

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, россия, владимир соловьев, роберт кочарян, никол пашинян, мид, украина.ру