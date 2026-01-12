Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 января - 12.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 12 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 12.01.2026
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ окружают Константиновку и уже подходят к Славянску, а также продвигаются в Запорожской и Харьковской областях.
09:58 12.01.2026
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ окружают Константиновку и уже подходят к Славянску, а также продвигаются в Запорожской и Харьковской областях.
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияКонстантиновкаСлавянскАлександр "Варяг" МатюшинУкраина.ру
 
