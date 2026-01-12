https://ukraina.ru/20260112/eks-glava-minyusta-polshi-poluchil-politicheskoe-ubezhische-v-vengrii-1074172524.html

Экс-глава Минюста Польши получил политическое убежище в Венгрии

Бывший министр юстиции Польши и член консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Збигнев Зёбро получил убежище в другой стране Евросоюза. Об этом 12 января сообщает французская газета Le Figaro

2026-01-12T13:31

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074171498_0:248:3070:1975_1920x0_80_0_0_bd2400f38bbc9123f42796b879c7a952.jpg

Бывший министр от недавно правившей националистической польской партии "Право и справедливость", обвиняемый в коррупции в своей стране, заявил в понедельник, что ему было предоставлено политическое убежище в Венгрии. "55-летний Зёбро находится под следствием по обвинению в злоупотреблении властью и сговоре во время работы министром юстиции и генеральным прокурором в правительствах PiS в период с 2015 по 2023 год",- сообщило французское издание.Оно отметило, что за лишение экс-главы Минюста Польши депутатского иммунитета проголосовали даже его однопартийцы. Игнорируя повестки суда и столкнувшись с перспективой отправиться в СИЗО, Збигнев Зёбро заявил о политическом мотиве преследования, организованном правительством нынешнего польского премьер-министра Дональда Туска. Бывший глава Минюста Польши попросил защиты у главы правительства Венгрии Виктора Орбана и нашел убежище в Будапеште. В понедельник бывший польский чиновник объяснил своим подписчикам в соцсети, что "решил обратиться за политическим убежищем, предоставленным венгерским правительством". "Я искренне благодарю президента Виктора Орбана", — пишет он, осуждая "бандитизм" и "постепенное установление диктатуры" в Польше.Правительство Венгрии предоставило политическое убежище и жене отставного польского чиновника. Адвокат сбежавшей польской четы подтвердил эту информацию.Один из бывших товарищей экс-министра Марцин Романовский, обвиняемый в аналогичных деяниях, ранее также получил политическое убежище в Венгрии."Збигнев Зёбро обвиняется в организации хищения средств из специального фонда, предназначенного для поддержки жертв преступлений, и использовании этих средств в политических целях, а также в незаконном финансировании покупки шпионского программного обеспечения Pegasus израильского производства, - отметили в "Фигаро", - По данным нынешнего правительства, это программное обеспечение якобы использовалось в то время для слежки за политическими оппонентами".Зёбро проходит лечение от рака. Ему грозит тюремный срок до 25 лет. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик осудил заявление Зёбро, назвав его "бывшим министром юстиции, который уклоняется от своих обязанностей, сбежав в страну Орбана, друга (президента России) Путина".Зёбро является автором ряда спорных судебных реформ в период с 2015 по 2023 год, отметило французское издание. Эти реформы вызвали противостояние между Польшей и Еврокомиссией, которая утверждала, что польские нововведения ослабляют верховенство права и баланс политически сил. "Проевропейское правительство Дональда Туска, находящееся у власти с 2023 года, пообещало отменить эти реформы, но националистический президент Кароль Навроцкий, избранный в июне 2025 года при поддержке партии "Право и справедливость" (PiS), почти систематически накладывает на них вето", - отметили в Le Figaro.Ранее на эту тему: Игра в пинг-понг и правовой хаос: Туска обвинили в подготовке госпереворота, он удивил ответомБольше новостей дня представлено в обзоре Оперативная обстановка: защита границ и реакция на провокации Запада. Хроника событий к 13:00 12 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

