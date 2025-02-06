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Игра в пинг-понг и правовой хаос: Туска обвинили в подготовке госпереворота, он удивил ответом

Игра в пинг-понг и правовой хаос: Туска обвинили в подготовке госпереворота, он удивил ответом - 06.02.2025 Украина.ру

Игра в пинг-понг и правовой хаос: Туска обвинили в подготовке госпереворота, он удивил ответом

Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил СМИ, что в отношении премьер-министра страны Дональда Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте. Об этом написала польская газета Rzeczpospolita

2025-02-06T10:49

2025-02-06T10:49

2025-02-06T11:01

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верховный суд

туск дональд

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Свенчковский утверждает, что с даты приведения к присяге правительства Дональда Туска, то есть с 13 декабря 2023 года, по настоящее время "имеет место попытка ограничить" деятельность Конституционного трибунала, Национального совета магистратуры и Верховного суда посредством "насилия и незаконных угроз"."[Лица] действуют в составе организованной преступной группы, в короткие сроки реализуя заранее обдуманный замысел с целью изменения конституционного строя Республики Польша, действуют в целях прекращения деятельности конституционных органов Республики Польша, в том числе Конституционного трибунала, Национального совета магистратуры и Верховного суда", - говорилось в заявлении Свенчковского.Лидер главной оппозиционной политической силы Польши, консервативной партии "Право и Справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский с этим обвинением согласился, отметив, что действительно существует вероятность того, что нынешнее правительство может совершить " государственный переворот ".Сам Туск отреагировал на обвинения в свой адрес довольно оригинальным способом. Он опубликовал в соцсетях видео, которое озаглавил "Государственный переворот", добавив к этой надписи смайлик.Качиньского крайне возмутило такое поведение Туска, глава "ПиС" заявил, что премьер-министр играет в пинг-понг в рабочее время и "для него это самое главное".Противостояние между представителями польских властей началось еще в начале текущего года, когда был проведен конкурс на замещение должности национального прокурора Польши. По его результатам Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка.Однако предыдущий нацпрокурор - Дариуш Барский - отказался покинуть пост, и президент Польши Анджей Дуда заявил, что такая реакция справедлива, так как он не был отправлен в отставку премьер-министром в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.Большинство экспертов склоняется к тому, что история с обвинениями Туска не произведет эффекта разорвавшейся бомбы. И причина вот в чем. Расследование дела против премьера инициировал замгенпрокурора Михал Островский, а он и Свенчковский - доверенные лица бывшего генпрокурора Польши Збигнева Зёбро, который был задержан 31 января прямо в телестудии.Таким образом, сегодняшняя политическая возня вокруг Туска - не что иное, как сведение счетов, инициированное Качиньским, уверен президент независимой Ассоциации прокуроров Польши Кшиштоф Пархимович. Его слова опубликовало издание EADaily. "Судя по всему, прокурор Михал Островский, являющийся государственным служащим, инициировал собственное частное расследование, используя возможности, которые у него есть, поскольку он работает в здании прокуратуры. Пан Островский не имеет полномочий проводить личное расследование в рамках своих обязанностей. Он не мог бы сам себе передать это дело, независимо от того, получил ли он его в руки или через архив. Поведение прокурора Островского влечет за собой, как минимум, дисциплинарную ответственность", - отметил Пархимович, подчеркнув, что этот скандал очевидно "увеличивает хаос, который так или иначе преобладает в сфере верховенства права".Интересно, что буквально пару дней назад французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с требованием отстранить от должности главу государства Эммануэля Макрона, обвинив президента в подготовке госпереворота в стране.В публикации Филиппо прокомментировал информацию газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета Франции Ричарда Феррана даст Макрону возможность пойти на третий президентский срок."Его (Феррана. - Ред.) назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот", - написал Филиппо, напомнив, что новый глава Конституционного совета уже неоднократно открыто заявлял о своем намерении отменить запрет на третий срок для президента.Филиппо призвал отстранить действующего главу государства от должности, однако Макрон, как и Туск, только посмеивается над происходящим, продолжая обсуждать отправку своих войск на Украину и в Гренландию. Подробности этой истории в материале "Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота.

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новости, польша, франция, украина, эммануэль макрон, ярослав качиньский, флориан филиппо, верховный суд, туск дональд, госпереворот