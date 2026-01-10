"Пиратский" фильм "ЧП": забытая актуалочка от студии Довженко

https://ukraina.ru/20260110/piratskiy-film-chp-zabytaya-aktualochka-ot-studii-dovzhenko-1074085390.html

10 января 1959 года на советский киноэкраны вышла самая кассовая кинолента киностудии Довженко за всю её историю – "ЧП. Чрезвычайное происшествие". На сегодня в свете захвата в нейтральных водах у Венесуэлы нашего танкера она является невероятно актуальной, поскольку в ней также рассказывается о таком же захвате, случившемся более 70 лет назад

К финалу 1953 года по заказу Черноморского пароходства СССР в столице Дании городе Копенгагене на верфи "Бурмейстер и Вайн" был построен танкер "Туапсе". Он унаследовал название другого советского танкера 1930 года постройки, который нацистская подводная лодка "U-129" торпедировала 4 июля 1942 года у входа в Мексиканский залив.За первые 7 месяцев танкер совершил два успешных рейса в Антарктику с грузами топлива и продовольствия для действовавшей там китобойной флотилии "Слава". Обратно он доставлял добытый китовый жир. После прибытия в Одессу, где экипаж (49 человек) частично сменился, судно взяло курс на румынский порт Констанцу, где приняло груз – 10 тысяч тонн осветительного керосина. На самом деле керосин был авиационным и предназначался для заправки реактивных истребителей. Об этом знали только капитан танкера Виталий Калинин и ещё несколько членов экипажа. Дальнейший путь лежал в Китайскую Народную республику – разгрузиться предстояло в Шанхае.Плавание протекало в штатном режиме, пока "Туапсе" не вошёл в воды Южно-Китайского моря и не приблизился к острову Тайвань. Утром 23 июня 1954 года на горизонте появился эсминец чанкайшистов. Радар показывал, что ещё два таких же корабля находятся неподалёку.С эсминца передали приказ остановиться, но капитан его проигнорировал – судно следовало в нейтральных водах. Тогда с эсминца раздались два артиллерийских выстрела – один снаряд лёг впереди по курсу судна, второй – сзади. Калинин скомандовал "Стоп машина". Китайцы просигналили, чтобы к ним направился капитан с судовыми документами.Калинин отправил вместо себя первого помощника Бориса Меркулова. Стоило только Меркулову подняться к ним на борт, на него тут же одели наручники и увели. К танкеру же направились три набитые вооружёнными солдатами шлюпки. Команду арестовали. Потасовка завязалась только на юте, у флагштока – три молодых советских моряка попытались защитить знамя, за что одному из них, электронавигатору Леониду Анфилову, ударом приклада выбили зубы.Радист Михаил Болтунов успел передать в эфир сигнал тревоги и связаться с Владивостоком. Также расторопность проявили мотористы – они умудрились что-то испортить в силовой установке, и пиратам пришлось тянуть танкер к ближайшему своему порту Гаосюн двумя буксирами на тросах. Там его разгрузили, перекрасили в серый цвет и переименовали в "Куайцзи". Он несколько десятилетий ходил под флагом Тайваня, и потом уже в начале этого века встал на вечный прикол у одного из причалов. Если его не разобрали на металлолом, может он там ещё и стоит.Некоторые современные публикации утверждают, что недостойно повёл себя помощник капитана по политической части Дмитрий Кузнецов. Якобы он нарядился коком и просил всех так к нему и обращаться – переживал, что гоминьдановцы убьют его, как коммуниста.Сразу же команду стали идеологически обрабатывать. Её обвинили, что она везла врагам режима топливо для боевых самолётов, то есть, тоже является врагом. Но, если моряки попросит политического убежища, с ними обойдутся хорошо. На борту объявивший голодовку экипаж все эти предложения отверг. Тогда его свезли на берег, разбили на три группы, каждую из которых стали обрабатывать отдельно. Морякам обещали виллы и машины в любой стране "свободного" мира и крупные денежные суммы.Тем временем в МИД вызвали посла США Чарльза Боулена и вручили ноту протеста. Американцы тут же от захвата открестились, но два перебежавших на материк бывших тайваньских офицера рассказали, что на захватившем "Туапсе" эсминце присутствовали инструкторы из ВМФ США, и они же первыми потом досматривали судно. Дипломатических отношений у СССР с Тайванем не было, поэтому с просьбой помочь установить контакт с задержанной командой обратились к Франции и Красному Кресту.Тайваньцы продолжали обработку арестованных моряков. Первым сдался начальник рации Михаил Иваньков-Николов. Он заявил, что грех не воспользоваться таким шансом, чтобы сбежать из голодной России, и документ с прошением о политическом убежище подписал. Остальным ужесточили условия содержания – кормили стаканом воды с ломтем хлеба на завтрак и миской какой-то варёной травы с кусочком вяленой буйволятины на обед и ужин. Москитные сетки с окон сняли, и в комнаты стали проникать огромные комары, которых моряки-одесситы в шутку прозвали 4-моторными. У комнаты, где содержался капитан Калинин, постоянно крутили патефон с пластинками-записями детского плача – у него в Одессе остался маленький сын.Затем группы стали дробить дальше, разбив команду на пары. Каждой регулярно сообщалось, что другие моряки всё, что нужно, уже подписали, и уже живут с прекрасными жёнами-американками в Америке. Потом пошли заявления о начале Третьей мировой войны, о захвате Сибири армией США и предложения присоединиться к победителям.8 сентября членам экипажа "Туапсе" зачитали приказ о том, что танкер и его груз конфискованы, а они сами – теперь военнопленные (это без объявления войны). Не выдержав издевательств, моторист Николай Воронов попытался перерезать себе бритвой горло. Китайцы успели его спасти и отправили в психлечебницу.Тайваньцы сконцентрировались на 20-ти самых молодых моряках, которых поселили отдельно. У остальных 29-ти членов экипажа содержание после этого заметно улучшилось. При посредничестве французских дипломатов после 13 месяцев плена они через Гонконг, Пекин и Москву отправились домой – в Одессу. Там их встретили, как героев – выплатили всю положенную за время плена зарплату + 2000 рублей премиальных и вручили государственные награды – ордена "Знак почёта". Поведение в тайваньском плену служило им при последующих загранплаваниях дополнительной рекомендацией.Трагичнее сложились судьбы остальных 20-ти "туапсинцев". Обманом и ложью их вынудили подписать прошения о политическом убежище, после чего перевели в загородный дом. Большинство пожалело о своём решении, особенно, когда оказалось, что остальные отправились на Родину.Моторист Жорж Димов, узнав об этом, повесился. Несколько моряков устроили комсомольское собрание и поклялись любыми способами вернуться на Родину. По образу клятвы молодогвардейца Олега Кошевого, которую знал наизусть игравший когда-то в театральном кружке 23-летний матрос Владимир Бенкович, они составили свою клятву, которую подписали кровью.Затем эти моряки подали тайванцам требование о возвращении в СССР. Их стали бить и пытать: зажимать пальцы в дверях, молотить бамбуковыми палками по пяткам и голеням, вставлять между пальцев четырехгранные палочки и потом сжимать, пока человек от боли не потеряет сознание, пропускать ток, имитировать расстрелы, сажать в ямы и мочиться сверху, подсыпать возбуждающее, чтобы мучительно хотелось женщину. Правда, Бенкович потом в личных беседах говорил, что пыток не было – это его товарищи придумали.Девять человек из тех, кто не участвовал в собрании, отправили в США, где их курировали спецслужбы. Моряков заставили давать интервью, где они превозносили мир демократии и поносили проклятый "совок". Например, бухгалтер Николай Ваганов заявил: "Мы сами выбрали свободу, но это не значит, что забыли Родину. Домой мы вернёмся, но вернёмся тогда, когда там будет полная свобода и демократия…" Затем пятеро из этих девяти, в том числе и Ваганов, сбежали в советское консульство в Нью-Йорке, и вскоре оказались на Родине. Ваганова в 1963 году посадили на 10 лет, из которых он отсидел 7.Оставшихся в США четверых суд заочно приговорил к смертной казни. Двое пошли служить в американскую армию, один жил в Нью-Йорке. Первый сдавшийся из команды моряк, Иваньков-Николов, в 1961 году пришёл в консульство. Он думал, что ему "светит" максимум 5 лет, но, когда узнал о смертном приговоре, симулировал помутнение рассудка, и 17 лет провёл в психушке.Из 10-ти, оставшихся на Тайване, четверо вновь подписали прошения, и в 1957 году их увезли в Бразилию. Там они сбежали в Уругвай и вернулись домой. Сначала им выплатили зарплату за 4 года, дали 2-месячный отпуск, а потом арестовали, "впаяв" двоим по 12, а двоим по 15 лет, из которых все отсидели по 9. Самое обидное, что именно среди этих парней были именно те трое, что защищали флаг, в том числе и потерявший зубы Леонид Анфилов – ветеран войны, разведчик, кавалер медали "За отвагу" и ордена Славы III степени.Из остальных шести двое умерли на Тайване. Ещё трое вернулись домой только в 1988 году, через 34 года (7 лет в тюрьме + 34 на поселении), случайно в Сингапуре новый заведующий консульским отделом посольства СССР Александр Иванович Ткаченко в одном из сейфов обнаружил список пленных советских моряков. Последним, уже в 1993 году, когда не стало СССР, тайванцы предложили вернуть его жене бывшего судового пекаря Всеволода Лопатюка – после двух инсультов он передвигался на коляске и был китайцам обузой. Сердобольная женщина согласилась, и ещё 5 лет этот человек провёл в кругу семьи.В СССР историю этой 20-ки старались замалчивать, а вот об остальных 29-ти сняли фильм "ЧП". Причём главные роли помощника капитана по политической части сыграл Михаил Артемьевич Кузнецов – звезда советского кинематографа первой величины, до сих пор известная по ролям в таких, например, фильмах, как "Иван Грозный" (1944), "Марья-искусница" (1959) или "Россия молодая" (1982).Моториста танкера, который в фильме назвали "Полтавой", рафинированного одессита Виктора Райского, сыграл Вячеслав Тихонов. После вышедшего во время съёмок "Ч.П." на экраны фильма "Дело было в Пенькове" (1957), где он сыграл тракториста Матвея Морозова, Тихонов был в СССР невероятно популярен. Прототипом для его нового героя послужил моторист танкера "Туапсе" Виктор Ляховский, с которым они схожи не были и первое время, как вспоминают очевидцы, особых симпатий друг к другу не испытывали. Ляховский потом он изменил своё мнение, и они с Тихоновым даже сдружились.Из украинских актёров отдельно хотелось бы отметить ветерана Гражданской войны Дмитрия Капку, который сыграл кока танкера. Казак Кожух в "Богдане Хмельницком" (1941) и ткач Шапуваленко в "Вечерах на хуторе близь Диканьки" (1961), он и в "Ч.П." говорит на украинском языке. Когда его обвиняют в том, что он… глава ГПУ Феликс Дзержинский, его герой невозмутимо отвечает: "Тиць мене, моя мила. А я ваша тьотя, отак у нас на Україні говорять".Актуальность показанных в кино событий и звёзды первой величины в главных ролях вызвали к фильму огромный интерес – он занял 1-е место в прокате сезона 1959 года, собрав 47,5 млн. зрителей. Ну а в наше время, скорее всего, ему суждено пережить вспышку нового интереса, так как времена, когда враги топят и захватывают наши танкеры, снова вернулись.

2026

