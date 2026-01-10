https://ukraina.ru/20260110/budut-li-osuzhdeny-v-ssha-prezident-venesuely-i-ego-zhena-semeynye-tayny-nikolasa-maduro-i-silii-1074125724.html

Будут ли осуждены в США президент Венесуэлы и его жена. Семейные тайны Николаса Мадуро и Силии Флорес

Николас Мадуро вместе с женой Силией находятся в аналоге американского СИЗО с перспективой пожизненного заключения. Что это за семейство и какие семейные секреты они скрывают?

Уго Чавес, Силия Флорес и Николас МадуроВ жизни президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть загадочный поворот.Как, каким образом не очень известный и не очень заметный профсоюзный лидер, водитель автобуса без высшего образования, стал заместителем самого Уго Чавеса?Разгадка - по крайней мере, частично - в личности его жены, Силии Флорес.Весь мир познакомился с ней, когда произошло похищение президента Венесуэлы и его супруги. Тогда Силия Флорес появилась на мировых экранах.Но Силия Флорес была очень известным человеком уже тогда, когда подполковник Уго Чавес ещё только становился президентом Чавесом.Она была адвокатом Уго Чавеса после неудавшегося первого переворота, в 1992 году.Тогда же она познакомилась и с Николасом Мадуро, профсоюзным лидером водителей автобусов, у них начались личные отношения. На момент знакомства Силии было 36 лет, а Николасу - 26.У неё было трое сыновей от первого брака. У Николаса - один сын от первого брака. Всех детей они воспитывали вместе, всех четырёх сыновей считают общими детьми.Со временем Силия и Николас стали преданными членами команды Чавеса.Он доверял им, во-первых, как людям, которые поддержали его именно в момент его падения.А, во-вторых, они оба были не из военных, которых Чавес опасался всю жизнь. Военные перевороты - как известно, "недобрая традиция" Латинской Америки.Да ведь и сам Чавес пытался прийти к власти в результате военного переворота, в 1992 году.Верный вицеДля начала Мадуро стал депутатом парламента, потом получил пост министра иностранных дел. Это было действительно революционно.Николас Мадуро не имел и не имеет не только высшего образования, но он, кажется, даже толком не окончил школу. Он не знал (и не знает толком) ни одного иностранного языка.Но в общем, такие назначения - это вообще полностью в русле революционных традиций.Как в случае, когда Че Гевару назначили главой Госбанка Кубы.Фидель Кастро спросил:- Есть среди нас экономисты?Эрнесто Гевара поднял руку. Кастро очень удивился, он знал, что Эрнесто - врач, но сказал: будешь руководить банком. И только через какое-то время выяснилось, что Че услышал "есть среди нас коммунисты?" И тоже очень удивился, что только он один поднял руку. Но с задачей справился.А Мадуро, вместе с Силией, стали постепенно самыми верными помощниками Уго Чавеса, и в итоге Николас дослужился до должности вице-президента.Уго Чавес ценил преданного и кажется, не очень расторопного помощника. Но расторопных хватало и без Мадуро. А личная преданность - это дороже всего, особенно в Латинской Америке.Выбор между Мадуро и КабельоБыли, конечно, и другие рычаги, кроме личной преданности и личного адвоката Чавеса, а потом спикера парламента и прокурора страны - жены Мадуро.Как всегда и везде, во власти "возле Чавеса" было несколько группировок, каждая хотела власти и управления страной.Например, до сих пор оппозиция считает, что к власти должен был прийти, после ухода Чавеса, Диосдадо Кабельо. Именно он должен был принести присягу, по Конституции, как временный президент. Но присягу принес Николас Мадуро.То есть "группировка Мадуро" победила. В группе, которая выдвигала на место президента бывшего водителя автобуса, была, конечно, не только Силия Флорес. Но и много других заинтересованных лиц.После последних выборов, когда Чавес уже не появлялся на публике, так как его состояние ухудшилось, он в радиообращении назвал Николаса Мадуро своим преемником.До инаугурации Чавес не дожил. Поэтому выборы пришлось проводить заново. Мадуро их выиграл. Не с разгромным счётом, но всё-таки выиграл.Ходили, конечно, разговоры о том, что "считали нечестно". Но на самом деле, оппозиция, которая выборы проиграла, слухи эти и распускала, к тому же она была в Венесуэле не так уж популярна.СилияСилия Флорес - не просто "любимый адвокат" Чавеса. Она была главой Политического командования Боливарианской революции.Потом она стала президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы, то есть спикером парламента (с 2006 по 2011 год) и главным прокурором Венесуэлы, в 2012-2013 годах.Она ушла с этой должности, только когда Мадуро был избран президентом Венесуэлы. И в том же 2013 году они, кстати, заключили официальный брак.Силия Флорес поехала во время похищения вместе с Николасом, как говорят, по собственной воле.Как рассказал президент Белоруссии Лукашенко, американцы из спецназа предложили ей остаться в Каракасе, но она сказала, что будет вместе с мужем.Удивительный и крайне неприятный факт: синяки на лице Силии Флорес, когда она вместе с Николасом Мадуро появилась на суде в Нью-Йорке.Если всё было добровольно, откуда жуткие синяки?В американской прессе звучат невнятные комментарии. Якобы спецназ заявляет, что она "сама себя ударила".Защита отметила также на суде, что у Силии - возможно, перелом или ушиб рёбер, ей было сложно идти и стоять, она опиралась в суде на защитника.Ничего себе, "поехала по собственной воле"!Суд в Нью-ЙоркеСилии Флорес, вместе с Николасом Мадуро, предъявили обвинения.Официальное обвинение США звучит так: "заговор с целью наркотерроризма, заговор с целью ввоза кокаина, владение пулемётами и взрывными устройствами, заговор с целью владения пулемётами и взрывными устройствами против США".Звучит как-то не то чтобы странно, а невероятно странно. Эксперты называют обвинения "расплывчатыми", и прогнозируют, что личное участие в "наркотерроризме" самого Мадуро или его жены доказать будет сложно.Обвинение, наверное, сочиняла Пэм Бонди, личный адвокат Трампа, а ныне - генеральный прокурор США?Есть некоторая ирония судьбы в том, что одна личная адвокат президента и прокурор страны будет обвинять другую, бывшего личного адвоката и бывшего прокурора."Я по прежнему президент"На суде и Мадуро, и его жена обвинения отвергли. Николас Мадуро заявил:"Я невиновен... Я по-прежнему президент Венесуэлы. Я считаю себя военнопленным".Силия Флорес также отвергла все обвинения.Они оба оставлены под стражей, до следующего суда, который состоится 16 марта этого года.Учитывая, что к президенту Венесуэлы и его жене будут допущены консульские работники Венесуэлы, скоро станет более понятной и ситуация с похищением, и что будет в дальнейшем с линией защиты Мадуро.А это очень и очень интересно.А как де международное право?Мнения юристов, даже в США, уже разделились. Было ли законным похищение Мадуро? И может ли он, вследствии незаконности задержания, избежать суда?Кроме того, Мадуро, как глава государства, обладает полным личным иммунитетом от юрисдикции иностранных судов.Признают его другие страны легитимным или нет - это в данном случае неважно. Согласно законам Венесуэлы, он остается действующим президентом.Дельси Родригес - только исполняющая обязанности президента Венесуэлы. Такие формулировки, кстати, позволяют пока что избежать выборов в Венесуэле и подождать, пока ситуация стабилизируется.Возникает удивительная и интересная правовая коллизия, которая может в результате привести к тому, что суд вообще не состоится.Защита будет оспаривать юрисдикцию суда, ссылаясь на нормы международного права.И это приведёт к тому, что как минимум до 2027 года суд не начнётся, считает например, бывший федеральный прокурор США Джимми Гуруле.Защита и судьяПримечательны личности защитника и судьи в деле Мадуро.Процесс ведёт знаменитый судья Элвин Хеллерштейн. Судье 92 года. Он был судьёй в делах по теракту 11 сентября 2001 года, а также судил кинопродюсера Харви Вайнштейна. Судья не является политическим сторонником Трампа.Защитником Николаса Мадуро является Барри Поллак, знаменитый адвокат. Он ранее защищал Джулиана Ассанжа.Защитник Силии Флорес - опытнейший адвокат Марк Доннелли, который принял участие в более чем ста процессах с участием присяжных.Барри Поллак уже назвал арест Мадуро "похищением военными" и сказал, что пока что защита отказалась от освобождения под залог, но может воспользоваться этим правом позднее.Схватка впереди нешуточная.А учитывая громадный опыт самой Силии Флорес, а также опыт судьи и защитников - очень интересная.Правда, до этого времени многое может случиться. И в Венесуэле, и в США.Главное, чтобы Силия Флорес не начала опять "сама наносить себе удары", и они с Николасом Мадуро благополучно дожили до суда.

