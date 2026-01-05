https://ukraina.ru/20260105/the-telegraph-operatsiya-trampa-v-venesuele-mozhet-ne-napugat-a-voodushevit-rossiyu-i-kitay-1074003843.html

The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай

The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай - 05.01.2026 Украина.ру

The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай

Внезапный захват Николаса Мадуро американцами в Каракасе кардинально изменил баланс сил в мире. Как пишет The Telegraph, ока одни эксперты видят в этом новый виток американского империализма, другие считают, что операция неожиданно сыграла на руку России и Китаю

2026-01-05T16:29

2026-01-05T16:29

2026-01-05T16:29

эксклюзив

сша

россия

китай

дональд трамп

николас мадуро

владимир путин

игил

международный уголовный суд (мус)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_e95229a0f0362c32b4956b0e4c48f729.jpg

По мнению издания, рейд США по-настоящему потряс Москву и Пекин. Дальше будут последствия.Как подчёркивает The Telegraph, Трамп получил именно то яркое шоу, о котором мечтал. Мало кто верил, что Вашингтон сумеет провести такую филигранную операцию — захватить и вывезти из страны президента Венесуэлы Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.В публикации проводится сравнение: в 1989 году на захват Мануэля Норьеги в Панаме у американцев ушло две недели, погибло 26 военнослужащих США и сотни панамцев. При этом Панама — крошечная страна, да ещё и с уже существующим американским военным присутствием.Как отмечает The Telegraph, Венесуэла намного крупнее, у неё сильная армия и лояльные ополченцы, поэтому операция вполне могла превратиться в иракский сценарий: девять месяцев поисков Саддама Хусейна, последующий хаос и серьёзный удар по репутации США.Но, по мнению издания, Трампу удалось опровергнуть скептиков: он провернул операцию, напоминающую скорее действия Моссада, чем классическое вторжение. Предположительно, ключевую роль сыграл сговор с каким-то человеком из ближайшего окружения Мадуро.Как пишет The Telegraph, президент США в своей фирменной манере уже вовсю хвастается, говоря, что была проведена самая быстрая смена режима за последние сто лет. Он подаёт это как доказательство, что Америка по-прежнему главная сила на планете.В статье говорится, что лишь великие империи прошлого могли так легко свергать неугодных правителей — как Британия избавлялась от бирманских королей или пенджабских магарадж. Возможно, рейд в Каракасе даже превзошёл 38-минутную войну 1896 года, когда британцы за считанные минуты свергли султана Занзибара.Как подчёркивает The Telegraph, такой молниеносный успех наверняка вызвал тревогу в Москве и Пекине — главных партнёрах режима Мадуро. США одним движением отсекли важнейшее южноамериканское звено в глобальной антиамериканской сети.В публикации отмечается, что любой "автократ" теперь будет нервничать: никто не хочет оказаться в наручниках и на скамье иностранного суда.Как пишет The Telegraph, считается, что кадры казни Муаммара Каддафи в 2011 году потрясли Владимира Путина. В статье говорится, что российскому лидеру, которого Международный уголовный суд обвинил в "военных преступлениях", наверняка стало не по себе и от участи Мадуро.Но, по мнению The Telegraph, эта тревога может оказаться не такой уж сильной.Издание отмечает, что Трамп до сих пор предпочитал бить по заведомо слабым противникам: точечные удары по ИГИЛ* в Нигерии, по хуситам в Йемене, короткая операция против ядерной программы Ирана. Всё это, как считают критики, в первую очередь создаёт картинку яркой победы для внутреннего потребителя.Как пишет The Telegraph, захват Мадуро — безусловный успех, который порадует правых избирателей в США и заставит любого южноамериканского лидера задуматься, стоит ли спорить с Вашингтоном. Но если копнуть глубже, эффект вышел уже не такой впечатляющий.В публикации говорится, что советники наверняка объяснят Путину и Си Цзиньпину: Трамп смел только на своём заднем дворе и только против заведомо более слабого противника. Серьёзного желания бороться с Россией из-за Украины он не проявил, а по Тайваню создаётся впечатление, что он готов торговаться с Китаем.Как отмечает The Telegraph, в декабре Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности — документ, где официально зафиксирован поворот к политике сфер влияния и принципу "Америка превыше всего".В статье говорится, что если Москва и Пекин решат, будто США сознательно уходят из глобальной роли, ограничиваясь гегемонией в своём полушарии, это скорее добавит им уверенности, чем напугает. А это, как утверждает британское издание, чревато серьёзными потрясениями для всей мировой системы.Как подчёркивает The Telegraph, американские официальные лица отвергнут такую трактовку, утверждая, что вернуть глобальное лидерство можно, только укрепив сначала позиции в собственном регионе.В публикации цитируется бывший посол Трампа в Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, который в ноябре сказал The New York Times: "Нельзя быть выдающейся мировой державой, не будучи выдающейся региональной".Как пишет The Telegraph, Западное полушарие снова стало главным внешним театром действий Вашингтона — даже ценой того, что Россия и Китай получили больше свободы в других частях мира.В статье говорится, что возмущение в Латинской Америке и гнев всего "глобального Юга" могут сыграть на руку Москве. Россия уже осудила "акт вооружённой агрессии" и наверняка будет использовать этот пример, чтобы оправдывать свои действия на Украине.Как отмечает The Telegraph, для Китая последствия тоже очень серьёзные: США создали опасный прецедент — силовое решение для любого, кто захочет сменить режим по соседству.В публикации подчёркивается, что в Тайбэе события этих выходных наверняка вызвали особую тревогу.Как заключает The Telegraph, Москва и Пекин, скорее всего, увидят в этом первые контуры нового миропорядка, где доминируют региональные сферы влияния. США постепенно уходят из роли мирового полицейского и укрепляют свою региональную крепость. Многополярный мир, к которому они так долго стремились, возможно, наконец-то наступает, резюмирует британское СМИ.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: "Блестящая операция" Трампа в Венесуэле: кто что выиграл и кто что проиграл

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, россия, китай, дональд трамп, николас мадуро, владимир путин, игил, международный уголовный суд (мус)