The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай
Внезапный захват Николаса Мадуро американцами в Каракасе кардинально изменил баланс сил в мире. Как пишет The Telegraph, ока одни эксперты видят в этом новый виток американского империализма, другие считают, что операция неожиданно сыграла на руку России и Китаю
По мнению издания, рейд США по-настоящему потряс Москву и Пекин. Дальше будут последствия.Как подчёркивает The Telegraph, Трамп получил именно то яркое шоу, о котором мечтал. Мало кто верил, что Вашингтон сумеет провести такую филигранную операцию — захватить и вывезти из страны президента Венесуэлы Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.В публикации проводится сравнение: в 1989 году на захват Мануэля Норьеги в Панаме у американцев ушло две недели, погибло 26 военнослужащих США и сотни панамцев. При этом Панама — крошечная страна, да ещё и с уже существующим американским военным присутствием.Как отмечает The Telegraph, Венесуэла намного крупнее, у неё сильная армия и лояльные ополченцы, поэтому операция вполне могла превратиться в иракский сценарий: девять месяцев поисков Саддама Хусейна, последующий хаос и серьёзный удар по репутации США.Но, по мнению издания, Трампу удалось опровергнуть скептиков: он провернул операцию, напоминающую скорее действия Моссада, чем классическое вторжение. Предположительно, ключевую роль сыграл сговор с каким-то человеком из ближайшего окружения Мадуро.Как пишет The Telegraph, президент США в своей фирменной манере уже вовсю хвастается, говоря, что была проведена самая быстрая смена режима за последние сто лет. Он подаёт это как доказательство, что Америка по-прежнему главная сила на планете.В статье говорится, что лишь великие империи прошлого могли так легко свергать неугодных правителей — как Британия избавлялась от бирманских королей или пенджабских магарадж. Возможно, рейд в Каракасе даже превзошёл 38-минутную войну 1896 года, когда британцы за считанные минуты свергли султана Занзибара.Как подчёркивает The Telegraph, такой молниеносный успех наверняка вызвал тревогу в Москве и Пекине — главных партнёрах режима Мадуро. США одним движением отсекли важнейшее южноамериканское звено в глобальной антиамериканской сети.В публикации отмечается, что любой "автократ" теперь будет нервничать: никто не хочет оказаться в наручниках и на скамье иностранного суда.Как пишет The Telegraph, считается, что кадры казни Муаммара Каддафи в 2011 году потрясли Владимира Путина. В статье говорится, что российскому лидеру, которого Международный уголовный суд обвинил в "военных преступлениях", наверняка стало не по себе и от участи Мадуро.Но, по мнению The Telegraph, эта тревога может оказаться не такой уж сильной.Издание отмечает, что Трамп до сих пор предпочитал бить по заведомо слабым противникам: точечные удары по ИГИЛ* в Нигерии, по хуситам в Йемене, короткая операция против ядерной программы Ирана. Всё это, как считают критики, в первую очередь создаёт картинку яркой победы для внутреннего потребителя.Как пишет The Telegraph, захват Мадуро — безусловный успех, который порадует правых избирателей в США и заставит любого южноамериканского лидера задуматься, стоит ли спорить с Вашингтоном. Но если копнуть глубже, эффект вышел уже не такой впечатляющий.В публикации говорится, что советники наверняка объяснят Путину и Си Цзиньпину: Трамп смел только на своём заднем дворе и только против заведомо более слабого противника. Серьёзного желания бороться с Россией из-за Украины он не проявил, а по Тайваню создаётся впечатление, что он готов торговаться с Китаем.Как отмечает The Telegraph, в декабре Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности — документ, где официально зафиксирован поворот к политике сфер влияния и принципу "Америка превыше всего".В статье говорится, что если Москва и Пекин решат, будто США сознательно уходят из глобальной роли, ограничиваясь гегемонией в своём полушарии, это скорее добавит им уверенности, чем напугает. А это, как утверждает британское издание, чревато серьёзными потрясениями для всей мировой системы.Как подчёркивает The Telegraph, американские официальные лица отвергнут такую трактовку, утверждая, что вернуть глобальное лидерство можно, только укрепив сначала позиции в собственном регионе.В публикации цитируется бывший посол Трампа в Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, который в ноябре сказал The New York Times: "Нельзя быть выдающейся мировой державой, не будучи выдающейся региональной".Как пишет The Telegraph, Западное полушарие снова стало главным внешним театром действий Вашингтона — даже ценой того, что Россия и Китай получили больше свободы в других частях мира.В статье говорится, что возмущение в Латинской Америке и гнев всего "глобального Юга" могут сыграть на руку Москве. Россия уже осудила "акт вооружённой агрессии" и наверняка будет использовать этот пример, чтобы оправдывать свои действия на Украине.Как отмечает The Telegraph, для Китая последствия тоже очень серьёзные: США создали опасный прецедент — силовое решение для любого, кто захочет сменить режим по соседству.В публикации подчёркивается, что в Тайбэе события этих выходных наверняка вызвали особую тревогу.Как заключает The Telegraph, Москва и Пекин, скорее всего, увидят в этом первые контуры нового миропорядка, где доминируют региональные сферы влияния. США постепенно уходят из роли мирового полицейского и укрепляют свою региональную крепость. Многополярный мир, к которому они так долго стремились, возможно, наконец-то наступает, резюмирует британское СМИ.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: "Блестящая операция" Трампа в Венесуэле: кто что выиграл и кто что проиграл
По мнению издания, рейд США по-настоящему потряс Москву и Пекин. Дальше будут последствия.
Как подчёркивает The Telegraph, Трамп получил именно то яркое шоу, о котором мечтал. Мало кто верил, что Вашингтон сумеет провести такую филигранную операцию — захватить и вывезти из страны президента Венесуэлы Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.
В публикации проводится сравнение: в 1989 году на захват Мануэля Норьеги в Панаме у американцев ушло две недели, погибло 26 военнослужащих США и сотни панамцев. При этом Панама — крошечная страна, да ещё и с уже существующим американским военным присутствием.
Как отмечает The Telegraph, Венесуэла намного крупнее, у неё сильная армия и лояльные ополченцы, поэтому операция вполне могла превратиться в иракский сценарий: девять месяцев поисков Саддама Хусейна, последующий хаос и серьёзный удар по репутации США.
Но, по мнению издания, Трампу удалось опровергнуть скептиков: он провернул операцию, напоминающую скорее действия Моссада, чем классическое вторжение. Предположительно, ключевую роль сыграл сговор с каким-то человеком из ближайшего окружения Мадуро.
Как пишет The Telegraph, президент США в своей фирменной манере уже вовсю хвастается, говоря, что была проведена самая быстрая смена режима за последние сто лет. Он подаёт это как доказательство, что Америка по-прежнему главная сила на планете.
В статье говорится, что лишь великие империи прошлого могли так легко свергать неугодных правителей — как Британия избавлялась от бирманских королей или пенджабских магарадж. Возможно, рейд в Каракасе даже превзошёл 38-минутную войну 1896 года, когда британцы за считанные минуты свергли султана Занзибара.
Как подчёркивает The Telegraph, такой молниеносный успех наверняка вызвал тревогу в Москве и Пекине — главных партнёрах режима Мадуро. США одним движением отсекли важнейшее южноамериканское звено в глобальной антиамериканской сети.
В публикации отмечается, что любой "автократ" теперь будет нервничать: никто не хочет оказаться в наручниках и на скамье иностранного суда.
Как пишет The Telegraph, считается, что кадры казни Муаммара Каддафи в 2011 году потрясли Владимира Путина. В статье говорится, что российскому лидеру, которого Международный уголовный суд обвинил в "военных преступлениях", наверняка стало не по себе и от участи Мадуро.
Но, по мнению The Telegraph, эта тревога может оказаться не такой уж сильной.
Издание отмечает, что Трамп до сих пор предпочитал бить по заведомо слабым противникам: точечные удары по ИГИЛ* в Нигерии, по хуситам в Йемене, короткая операция против ядерной программы Ирана. Всё это, как считают критики, в первую очередь создаёт картинку яркой победы для внутреннего потребителя.
Как пишет The Telegraph, захват Мадуро — безусловный успех, который порадует правых избирателей в США и заставит любого южноамериканского лидера задуматься, стоит ли спорить с Вашингтоном. Но если копнуть глубже, эффект вышел уже не такой впечатляющий.
В публикации говорится, что советники наверняка объяснят Путину и Си Цзиньпину: Трамп смел только на своём заднем дворе и только против заведомо более слабого противника. Серьёзного желания бороться с Россией из-за Украины он не проявил, а по Тайваню создаётся впечатление, что он готов торговаться с Китаем.
Как отмечает The Telegraph, в декабре Трамп представил новую Стратегию национальной безопасности — документ, где официально зафиксирован поворот к политике сфер влияния и принципу "Америка превыше всего".
В статье говорится, что если Москва и Пекин решат, будто США сознательно уходят из глобальной роли, ограничиваясь гегемонией в своём полушарии, это скорее добавит им уверенности, чем напугает. А это, как утверждает британское издание, чревато серьёзными потрясениями для всей мировой системы.
Как подчёркивает The Telegraph, американские официальные лица отвергнут такую трактовку, утверждая, что вернуть глобальное лидерство можно, только укрепив сначала позиции в собственном регионе.
В публикации цитируется бывший посол Трампа в Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, который в ноябре сказал The New York Times: "Нельзя быть выдающейся мировой державой, не будучи выдающейся региональной".
Как пишет The Telegraph, Западное полушарие снова стало главным внешним театром действий Вашингтона — даже ценой того, что Россия и Китай получили больше свободы в других частях мира.
В статье говорится, что возмущение в Латинской Америке и гнев всего "глобального Юга" могут сыграть на руку Москве. Россия уже осудила "акт вооружённой агрессии" и наверняка будет использовать этот пример, чтобы оправдывать свои действия на Украине.
Как отмечает The Telegraph, для Китая последствия тоже очень серьёзные: США создали опасный прецедент — силовое решение для любого, кто захочет сменить режим по соседству.
В публикации подчёркивается, что в Тайбэе события этих выходных наверняка вызвали особую тревогу.
Как заключает The Telegraph, Москва и Пекин, скорее всего, увидят в этом первые контуры нового миропорядка, где доминируют региональные сферы влияния. США постепенно уходят из роли мирового полицейского и укрепляют свою региональную крепость. Многополярный мир, к которому они так долго стремились, возможно, наконец-то наступает, резюмирует британское СМИ.
* запрещённая в РФ террористическая организация