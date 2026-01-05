https://ukraina.ru/20260105/prezident-ssha-donald-tramp-podtverdil-obsuzhdenie-uzhestocheniya-sanktsiy-protiv-rossii-1074002466.html
Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России
Действующий глава американской администрации заявил о постоянном характере дискуссий по вопросу экономического давления на Москву. Об этом сообщил 5 января телеграм-канал Украина.ру
В интервью журналистам на борту самолета, следовавшего из Уэст-Палм-Бич во Флориде, Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает возможность ужесточения санкционных мер против России. Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется "все время". Одновременно политик сделал критическое заявление в адрес сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявив, что не считает его интересным собеседником, за исключением тем, связанных с законодательными инициативами. Трамп подчеркнул, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса. Эти заявления указывают на то, что тема новых антироссийских ограничений остается актуальной в диалоге между Белым домом и законодателями, несмотря на ведущийся параллельно дипломатический диалог с Москвой.Ранее уведомлялось о более широком контексте американской внешней политики, в котором такие обсуждения проходят. Телеграм-канал Украина.ру в аналитическом материале политолога Дмитрия Выдрина рассматривал смену подходов США к международным отношениям, ярко проявившуюся в ходе операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.В материале отмечалось, что новая реинкарнация Запада во главе с Трампом практически отвергает международное право, если оно мешает достижению конкретных целей, а действия администрации носят характер "большой сделки", где закон подчиняется прагматичному результату. В этой логике обсуждение новых санкций против России является еще одним инструментом давления в рамках подобной сделки, конечные параметры которой еще не определены - Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.
В интервью журналистам на борту самолета, следовавшего из Уэст-Палм-Бич во Флориде, Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает возможность ужесточения санкционных мер против России.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется "все время".
Одновременно политик сделал критическое заявление в адрес сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявив, что не считает его интересным собеседником, за исключением тем, связанных с законодательными инициативами.
Трамп подчеркнул, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.
Эти заявления указывают на то, что тема новых антироссийских ограничений остается актуальной в диалоге между Белым домом и законодателями, несмотря на ведущийся параллельно дипломатический диалог с Москвой.
Ранее уведомлялось о более широком контексте американской внешней политики, в котором такие обсуждения проходят.
Телеграм-канал Украина.ру в аналитическом материале политолога Дмитрия Выдрина рассматривал смену подходов США к международным отношениям, ярко проявившуюся в ходе операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В материале отмечалось, что новая реинкарнация Запада во главе с Трампом практически отвергает международное право, если оно мешает достижению конкретных целей, а действия администрации носят характер "большой сделки", где закон подчиняется прагматичному результату.
В этой логике обсуждение новых санкций против России является еще одним инструментом давления в рамках подобной сделки, конечные параметры которой еще не определены - Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир! Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.