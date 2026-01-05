Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России - 05.01.2026 Украина.ру
Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России
Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России - 05.01.2026 Украина.ру
Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России
Действующий глава американской администрации заявил о постоянном характере дискуссий по вопросу экономического давления на Москву. Об этом сообщил 5 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-05T15:42
2026-01-05T15:42
новости
россия
сша
москва
дональд трамп
линдси грэм
дмитрий выдрин
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_e95229a0f0362c32b4956b0e4c48f729.jpg
В интервью журналистам на борту самолета, следовавшего из Уэст-Палм-Бич во Флориде, Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает возможность ужесточения санкционных мер против России. Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется "все время". Одновременно политик сделал критическое заявление в адрес сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявив, что не считает его интересным собеседником, за исключением тем, связанных с законодательными инициативами. Трамп подчеркнул, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса. Эти заявления указывают на то, что тема новых антироссийских ограничений остается актуальной в диалоге между Белым домом и законодателями, несмотря на ведущийся параллельно дипломатический диалог с Москвой.Ранее уведомлялось о более широком контексте американской внешней политики, в котором такие обсуждения проходят. Телеграм-канал Украина.ру в аналитическом материале политолога Дмитрия Выдрина рассматривал смену подходов США к международным отношениям, ярко проявившуюся в ходе операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.В материале отмечалось, что новая реинкарнация Запада во главе с Трампом практически отвергает международное право, если оно мешает достижению конкретных целей, а действия администрации носят характер "большой сделки", где закон подчиняется прагматичному результату. В этой логике обсуждение новых санкций против России является еще одним инструментом давления в рамках подобной сделки, конечные параметры которой еще не определены - Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!
россия
сша
москва
Украина.ру
новости, россия, сша, москва, дональд трамп, линдси грэм, дмитрий выдрин, украина.ру
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Дмитрий Выдрин, Украина.ру

Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России

15:42 05.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Действующий глава американской администрации заявил о постоянном характере дискуссий по вопросу экономического давления на Москву. Об этом сообщил 5 января телеграм-канал Украина.ру
В интервью журналистам на борту самолета, следовавшего из Уэст-Палм-Бич во Флориде, Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает возможность ужесточения санкционных мер против России.
Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется "все время".
Одновременно политик сделал критическое заявление в адрес сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявив, что не считает его интересным собеседником, за исключением тем, связанных с законодательными инициативами.
Трамп подчеркнул, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.
Эти заявления указывают на то, что тема новых антироссийских ограничений остается актуальной в диалоге между Белым домом и законодателями, несмотря на ведущийся параллельно дипломатический диалог с Москвой.
Ранее уведомлялось о более широком контексте американской внешней политики, в котором такие обсуждения проходят.
Телеграм-канал Украина.ру в аналитическом материале политолога Дмитрия Выдрина рассматривал смену подходов США к международным отношениям, ярко проявившуюся в ходе операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В материале отмечалось, что новая реинкарнация Запада во главе с Трампом практически отвергает международное право, если оно мешает достижению конкретных целей, а действия администрации носят характер "большой сделки", где закон подчиняется прагматичному результату.
В этой логике обсуждение новых санкций против России является еще одним инструментом давления в рамках подобной сделки, конечные параметры которой еще не определены - Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!
Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияСШАМоскваДональд ТрампЛиндси ГрэмДмитрий ВыдринУкраина.ру
 
