Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна - 05.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260105/dzheffri-saks-tramp-lyubit-neft-i-ego-lyubov-nenasytna-1074005494.html
Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна
Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна - 05.01.2026 Украина.ру
Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна
Американскому "глубинному государству" давно безразличны любые нормы ООН. Об этом заявил в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano американский экономист Джеффри Сакс
2026-01-05T17:09
2026-01-05T17:09
эксклюзив
венесуэла
сша
европа
джеффри сакс
дональд трамп
марко рубио
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061779755_90:0:1178:612_1920x0_80_0_0_7dc1eddaa0afb190a8cb70a6542e6012.jpg
Сакс жёстко раскритиковал недавние события в Каракасе, назвав их явным и грубым нарушением международного права. По его словам, Вашингтон уже более двух десятилетий упорно работает над сменой режима в Венесуэле.Сакс отметил, что Дональд Трамп и Марко Рубио годами открыто заявляли о необходимости свержения властей в Каракасе, а в последние недели обсуждали это практически ежедневно. Он напомнил, что попытки устранить левый режим в Венесуэле начались ещё в 2002 году.Отвечая на вопрос о том, как сочетается роль Трампа как посредника в российско-украинском конфликте с военной операцией в Венесуэле, экономист сыронизировал: никаких правил нет, существует только власть. Он привёл знаменитую фразу из Фукидида, произнесённую афинскими посланниками жителям Милоса более 2400 лет назад: "Сильные делают то, что могут, слабые терпят то, что должны". Однако, как добавил Сакс, уже через несколько лет после этих слов Афины рухнули под тяжестью собственной гордыни.Говоря о возобновившемся интересе США к Латинской Америке, аналитик объяснил всё одной простой причиной: нефть. Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтверждёнными запасами, превосходящими даже саудовские, хотя это тяжёлая нефть, требующая дорогостоящей переработки. "Нефть, нефть и ещё раз нефть, — подчеркнул Сакс. — Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна".На вопрос о том, почему венесуэльская армия практически не сопротивлялась, а оппозиция упоминала о возможном соглашении между Мадуро и США, экономист ответил, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и история далека от завершения. Президент похищен, столица подверглась обстрелам, но правительство пока не свергнуто. Сакс задался вопросом, что именно Трамп подразумевает под словами "управление страной".Что касается реакции союзников Венесуэлы, то экономист не ожидает прямого вмешательства России. Зато он считает вполне вероятным, что США и Израиль в ближайшее время вновь нанесут удар по Ирану — об этом уже открыто заявили и Трамп, и Биньямин Нетаньяху. По словам Сакса, у него были серьёзные опасения на этот счёт.Будущее венесуэльского народа, по мнению аналитика, выглядит мрачно. Все предыдущие операции США по смене режима в разных странах неизменно приводили к длительным периодам нестабильности и насилия. Сакс убеждён, что в данном случае наиболее вероятен именно такой сценарий.На вопрос о возможной позиции Европы экономист ответил скептически: как обычно, Европа осталась в стороне и не стала вмешиваться в действия США. Джеффри Сакс иронично добавил: интересно, как отреагировала бы Европа, если бы Вашингтон вдруг решил захватить Гренландию — ведь эта территория тоже давно стояла в планах Трампа.Читайте также: The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай
венесуэла
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061779755_130:0:1278:861_1920x0_80_0_0_718bdc4d265d2e73f352742d87990e23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, венесуэла, сша, европа, джеффри сакс, дональд трамп, марко рубио, оон
Эксклюзив, Венесуэла, США, Европа, Джеффри Сакс, Дональд Трамп, Марко Рубио, ООН

Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна

17:09 05.01.2026
 
© commons.wikimedia.org / APEC 2013
- РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© commons.wikimedia.org / APEC 2013
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Американскому "глубинному государству" давно безразличны любые нормы ООН. Об этом заявил в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano американский экономист Джеффри Сакс
Сакс жёстко раскритиковал недавние события в Каракасе, назвав их явным и грубым нарушением международного права. По его словам, Вашингтон уже более двух десятилетий упорно работает над сменой режима в Венесуэле.
Сакс отметил, что Дональд Трамп и Марко Рубио годами открыто заявляли о необходимости свержения властей в Каракасе, а в последние недели обсуждали это практически ежедневно. Он напомнил, что попытки устранить левый режим в Венесуэле начались ещё в 2002 году.
Отвечая на вопрос о том, как сочетается роль Трампа как посредника в российско-украинском конфликте с военной операцией в Венесуэле, экономист сыронизировал: никаких правил нет, существует только власть. Он привёл знаменитую фразу из Фукидида, произнесённую афинскими посланниками жителям Милоса более 2400 лет назад: "Сильные делают то, что могут, слабые терпят то, что должны". Однако, как добавил Сакс, уже через несколько лет после этих слов Афины рухнули под тяжестью собственной гордыни.
Говоря о возобновившемся интересе США к Латинской Америке, аналитик объяснил всё одной простой причиной: нефть. Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтверждёнными запасами, превосходящими даже саудовские, хотя это тяжёлая нефть, требующая дорогостоящей переработки. "Нефть, нефть и ещё раз нефть, — подчеркнул Сакс. — Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна".
На вопрос о том, почему венесуэльская армия практически не сопротивлялась, а оппозиция упоминала о возможном соглашении между Мадуро и США, экономист ответил, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и история далека от завершения. Президент похищен, столица подверглась обстрелам, но правительство пока не свергнуто. Сакс задался вопросом, что именно Трамп подразумевает под словами "управление страной".
Что касается реакции союзников Венесуэлы, то экономист не ожидает прямого вмешательства России. Зато он считает вполне вероятным, что США и Израиль в ближайшее время вновь нанесут удар по Ирану — об этом уже открыто заявили и Трамп, и Биньямин Нетаньяху. По словам Сакса, у него были серьёзные опасения на этот счёт.
Будущее венесуэльского народа, по мнению аналитика, выглядит мрачно. Все предыдущие операции США по смене режима в разных странах неизменно приводили к длительным периодам нестабильности и насилия. Сакс убеждён, что в данном случае наиболее вероятен именно такой сценарий.
На вопрос о возможной позиции Европы экономист ответил скептически: как обычно, Европа осталась в стороне и не стала вмешиваться в действия США. Джеффри Сакс иронично добавил: интересно, как отреагировала бы Европа, если бы Вашингтон вдруг решил захватить Гренландию — ведь эта территория тоже давно стояла в планах Трампа.
Читайте также: The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВенесуэлаСШАЕвропаДжеффри СаксДональд ТрампМарко РубиоООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Украина.ру — подписаться и знать больше Аналитика
17:09Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна
17:08Фронтовая сводка с Северского направления
17:04В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели временные ограничения на работу
16:57В Германии задержан экс-нардеп Украины Руслан Демчак по подозрению в манипуляциях на фондовом рынке
16:31"После полуночи рухнул потолок": одна из пострадавших в деталях описала двойной удар по кафе в Хорлах
16:29The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай
16:22Мадуро доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка. Главное к этому часу
15:42Президент США Дональд Трамп подтвердил обсуждение ужесточения санкций против России
15:22Около 35 вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области. Главные новости к этому часу
15:17Малюк* официально объявил об отставке
15:08Новым главой СБУ назначен террорист
15:00Тилигульская катастрофа: как "отца" золотого рубля Витте чуть в тюрьму не упекли
14:57Российские войска развивают наступление под Ореховом, вышли к Новояковлевке
14:53Идут игры с целью подчинить Россию. Каринэ Геворгян о ситуации в Иране и назначении Буданова*
14:28Идут "дроновые" бои: успехи с Запорожского фронта
14:25В Архангельской области задержан местный житель за оправдание терроризма в интернете
14:21Подразделения ВС РФ контролируют северную часть поселка Куриловка и пробиваются к западной окраине
14:00Новогодняя история от "Беса". Медведь не приходил, но мимо пробегал
13:46Битва за Малюка* и "Партия ветеранов"
Лента новостейМолния