Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна

Американскому "глубинному государству" давно безразличны любые нормы ООН. Об этом заявил в интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano американский экономист Джеффри Сакс

Сакс жёстко раскритиковал недавние события в Каракасе, назвав их явным и грубым нарушением международного права. По его словам, Вашингтон уже более двух десятилетий упорно работает над сменой режима в Венесуэле.Сакс отметил, что Дональд Трамп и Марко Рубио годами открыто заявляли о необходимости свержения властей в Каракасе, а в последние недели обсуждали это практически ежедневно. Он напомнил, что попытки устранить левый режим в Венесуэле начались ещё в 2002 году.Отвечая на вопрос о том, как сочетается роль Трампа как посредника в российско-украинском конфликте с военной операцией в Венесуэле, экономист сыронизировал: никаких правил нет, существует только власть. Он привёл знаменитую фразу из Фукидида, произнесённую афинскими посланниками жителям Милоса более 2400 лет назад: "Сильные делают то, что могут, слабые терпят то, что должны". Однако, как добавил Сакс, уже через несколько лет после этих слов Афины рухнули под тяжестью собственной гордыни.Говоря о возобновившемся интересе США к Латинской Америке, аналитик объяснил всё одной простой причиной: нефть. Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтверждёнными запасами, превосходящими даже саудовские, хотя это тяжёлая нефть, требующая дорогостоящей переработки. "Нефть, нефть и ещё раз нефть, — подчеркнул Сакс. — Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна".На вопрос о том, почему венесуэльская армия практически не сопротивлялась, а оппозиция упоминала о возможном соглашении между Мадуро и США, экономист ответил, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и история далека от завершения. Президент похищен, столица подверглась обстрелам, но правительство пока не свергнуто. Сакс задался вопросом, что именно Трамп подразумевает под словами "управление страной".Что касается реакции союзников Венесуэлы, то экономист не ожидает прямого вмешательства России. Зато он считает вполне вероятным, что США и Израиль в ближайшее время вновь нанесут удар по Ирану — об этом уже открыто заявили и Трамп, и Биньямин Нетаньяху. По словам Сакса, у него были серьёзные опасения на этот счёт.Будущее венесуэльского народа, по мнению аналитика, выглядит мрачно. Все предыдущие операции США по смене режима в разных странах неизменно приводили к длительным периодам нестабильности и насилия. Сакс убеждён, что в данном случае наиболее вероятен именно такой сценарий.На вопрос о возможной позиции Европы экономист ответил скептически: как обычно, Европа осталась в стороне и не стала вмешиваться в действия США. Джеффри Сакс иронично добавил: интересно, как отреагировала бы Европа, если бы Вашингтон вдруг решил захватить Гренландию — ведь эта территория тоже давно стояла в планах Трампа.Читайте также: The Telegraph: Операция Трампа в Венесуэле может не напугать, а воодушевить Россию и Китай

эксклюзив, венесуэла, сша, европа, джеффри сакс, дональд трамп, марко рубио, оон