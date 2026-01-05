https://ukraina.ru/20260105/amerikanskiy-ekspert-tramp-lzht-i-prichina-napadeniya-na-venesuelu--neft-a-ne-narkotiki-1074006662.html

Американский эксперт: Трамп лжёт, и причина нападения на Венесуэлу – нефть, а не наркотики

Американский эксперт: Трамп лжёт, и причина нападения на Венесуэлу – нефть, а не наркотики - 05.01.2026 Украина.ру

Американский эксперт: Трамп лжёт, и причина нападения на Венесуэлу – нефть, а не наркотики

Дональд Трамп намеренно сфабриковал поводы для атаки на Каракас. Об этом заявил в своём выступлении на YouTube-канале Deep Dive подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис

2026-01-05T17:38

2026-01-05T17:38

2026-01-05T17:38

новости

сша

венесуэла

америка

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073505261_128:241:1299:900_1920x0_80_0_0_dd9e9c632ea3c17c5850d49a5390f85e.jpg.webp

Эксперт уверен: Вашингтон вовсе не стремился защитить американцев от наркотрафика, якобы идущего из Венесуэлы, а преследовал совершенно иные цели.Дэвис подчеркнул, что исторически США позиционировали себя как силу, противостоящую диктаторам и военным режимам, которые силой захватывали власть. Однако в данном случае вся риторика о спасении Америки от наркотиков оказалась, по его словам, чистой выдумкой.Аналитик обратил внимание на то, что основной поток кокаина из Венесуэлы всегда направлялся в Европу, а не в Соединённые Штаты. Что касается фентанила — вещества, которое действительно вызывает в США массовые передозировки и человеческие жертвы, — то он поступает преимущественно из Колумбии, Мексики, Китая и Индии. Венесуэла здесь практически не играет роли.Дэвис назвал ложью утверждение Трампа, будто операция остановила 90 % морских поставок наркотиков в Америку. Он пояснил, что скоростные катера, которые использовались для транспортировки, физически не способны преодолеть расстояние до США — для этого им пришлось бы заправляться топливом минимум 20 раз. Такие суда предназначены исключительно для коротких рейсов, и их маршруты никогда не вели в Северную Америку.По мнению эксперта, настоящая причина операции лежит в другом. Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтверждёнными запасами нефти — больше, чем у США и Саудовской Аравии. Однако из-за плохого управления добыча сильно упала. При нормальном руководстве страна могла бы стать одним из лидеров мировой нефтяной отрасли.Дэвис отметил, что значительная часть венесуэльской нефти традиционно уходила на Кубу и в Китай, а Россия активно инвестировала в эту сферу и тесно сотрудничала с Каракасом. По его словам, теперь будет интересно наблюдать, как Пекин и Москва отреагируют на потерю такого важного партнёра, если они не предпримут никаких реальных шагов.В завершение Дэвис заявил, что Трамп пошёл на этот риск, поставив перед венесуэльским руководством ультиматум: либо сотрудничество на американских условиях, либо военное вмешательство. Как подчеркнул подполковник, Трамп фактически реализовал классическую формулу: "Либо вы сотрудничаете, либо мы придём с оружием в руках".Читайте также: Джеффри Сакс: Трамп любит нефть, и его любовь ненасытна

сша

венесуэла

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, венесуэла, америка, дональд трамп