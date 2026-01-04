https://ukraina.ru/20260104/razmen-sfer-vliyaniya-ili-obval-tsen-na-neft-kak-reagiruyut-na-ukraine-na-napadenie-na-venesuelu-1073967220.html

Размен сфер влияния или обвал цен на нефть. Как реагируют на Украине на нападение на Венесуэлу

В субботу 3 января события в далекой Венесуэле на время затмили на Украине даже ситуацию на фронте. Мнения украинских экспертов при этом разделились радикально.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg

Одни радуются удару по союзнику РФ, другие опасаются в скором времени массированных ударов по Киеву и центрам принятия решений, поскольку Дональд Трамп как бы легитимировал подобные действия. Высказываются также опасения, что произошел некий кулуарный обмен Венесуэлы на Украину в рамках разграничения сфер влияния.Нефть и еще раз нефтьУкраинские националисты с одной стороны радуются, что возможная смена правительства в Венесуэле обрушит цены на нефть, подорвав российский бюджет. Националистка-волонтер Мария Барабаш напоминает, что в Венесуэле находятся крупнейшие из разведанных запасов нефти (там добыча сильно отстает от потенциала из-за санкций), поэтому её выход по бросовым ценам на мировые рынки может ослабить российскую экономику.Экономист Алексей Кущ, комментируя удары по Каракасу, пишет, что в случае захвата нефти в Венесуэле и Иране, США смогут создать систему, при которой Китай станет абсолютно зависим от Вашингтона в части получения стратегических энергоресурсов.С другой стороны израильско-украинский блогер Игаль Левин допускает, что Венесуэла будет сопротивляться до конца, и война станет затяжной, США не пойдут на наземную операцию, вместо этого организуют блокаду страны. И для Украины это, по его мнению, будет означать негативный вариант развития событий так как блокада приведет к сокращению экспорта нефти из Венесуэлы, что потянет мировые цены вверх."Договорняк" или предательствоПроживающий в Чили политолог Олег Ясинский задается вопросом: как после месяцев открытой подготовки этого удара по Венесуэле и личных обвинений и угроз в адрес Николаса Мадуро, допустили похищение президента? И почему вражеские вертолеты в небе Каракаса работали как в тире по мишеням, и агрессор не понёс ни одной потери?Однако украинский военкор Константин Машовец склоняется к мысли, что в Венесуэле имел место некий "договорняк", поскольку эта страна имела самую мощную систему ПВО в Латинской Америке. Он обращает внимание, что у Венесуэлы имелось множество самолетов, РЛС, зенитно-ракетных систем и пушек, как постсоветского так и западного производства, включая американские самолеты F-16, китайские РЛС JYL-1 и российские ЗРК "Тор-М1".Тем не менее, сопротивления вторжению они не оказали. "Здесь возможны лишь два варианта – либо американцы сумели заранее, все это "вынести", либо венесуэльские военные не сумели (или не захотели) организовать боевое применение этих средств", - считает Машовец.Удары по Киеву или переворотОппозиционный Telegram-канал "Легитимный" призывает задуматься украинским депутатам, поскольку США наносили удар по парламенту Венесуэлы, а значит и Раду в Киеве могут снести.Украинский политолог Михаил Чаплыга подчеркивает, что теперь у РФ карт-бланш и возможность делать на Украине, что хочет, так как США умыли руки в отличие от Великобритании.В связи с этим украинский блогер Александр Шелест задает вопрос с намеком, что об этой спецоперации по похищению Николаса Мадуро думает новоиспеченный глава офиса президента Кирилл Буданов. Политолог Юрий Романенко тоже считает, что США нашли замену Зеленскому в лице Буданова. "В США, в том числе в окружении Трампа, его рассматривают как серьёзную фигуру, которая может стать президентом Украины. И поэтому разговоры о том, что у нас началась операция "Преемник", я думаю, вполне имеет под собой реальную основу", - считает Романенко.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что захват президента Венесуэлы Мадуро - это очень угрожающий сценарий для Зеленского, потому что действия США в Венесуэле будут отражением последующих действий РФ в Украине.Бывший спикер "Правого сектора" * и экс-депутат Борислав Береза интересуется реакцией самого Зеленского на вторжение США. По его словам, он попадает в неудобное положение: оправдать вторжение США – значит косвенно признать и правомерность российской СВО, а осудить – значит ухудшить отношения с Трампом с последующим оглашением компромата. МИД Украины вслед за рядом европейских союзников осудил правительство Мадуро, фактически оправдав вторжение."Слуга народа" Максим Бужанский уверен, что горячая поддержка американской атаки на Венесуэлу, высказанная главой украинского МИД, скорее сыграет на руку россиянам, чем украино-американским отношениям. Кроме того, это, по его словам, усложнит апелляции к нормам международного права со стороны Киева. Он также полагает, что такая реакция МИДа безнадежно разрушит отношения со странами того самого Глобального Юга, "поддержки которых мы так долго и безуспешно ищем".Его коллега нардеп Марьяна Безуглая пишет, что нападением на Венесуэлу и захватом руководителя страны США "открыли окно Овертона для подобных действий". Впрочем, США не в первый раз вторгались и похищали президентов других стран. Аналогичное вторжение с похищением произошло в Панаме в 1990 году.Одесский анархист Вячеслав Азаров в связи с вторжением США в Венесуэлу, наоборот, считает, что американцы так крепко держат Кремль украинским кризисом, что помогать союзникам россияне уже не могут. Поэтому, по его мнению, в дальнейшем Белому дому незачем снимать такой сдерживающий фактор.Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

