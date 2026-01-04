Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода - 04.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода
Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода - 04.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода
Писатель Александр Сосновский вспоминает самый яркий Новый год — конец 1975 года, когда подходила к концу его военная служба в гигантской казарме на 200... Украина.ру, 04.01.2026
видео, новый год, праздники, видео
Видео, Новый год, праздники

Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода

12:03 04.01.2026
 
Писатель Александр Сосновский вспоминает самый яркий Новый год — конец 1975 года, когда подходила к концу его военная служба в гигантской казарме на 200 человек. Перед отбоям сослуживцы собрались на табуретках у телевизора смотреть комедию "о пьяном мужике в чужой квартире" — идеальное развлечение для молодых солдат, ждущих увольнения.
Больше материалов по теме:
ВидеоНовый годпраздники
 
