Новогодняя история от Александра Сосновского. Это было 50 лет назад, до дембеляоставалось полгода

Писатель Александр Сосновский вспоминает самый яркий Новый год — конец 1975 года, когда подходила к концу его военная служба в гигантской казарме на 200... 04.01.2026

Писатель Александр Сосновский вспоминает самый яркий Новый год — конец 1975 года, когда подходила к концу его военная служба в гигантской казарме на 200 человек. Перед отбоям сослуживцы собрались на табуретках у телевизора смотреть комедию "о пьяном мужике в чужой квартире" — идеальное развлечение для молодых солдат, ждущих увольнения.

