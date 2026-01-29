https://ukraina.ru/20260129/1074961372.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России готовится перерезать артерию, которая снабжает ВСУ возле Купянска

Полковник Геннадий Алехин: Армия России готовится перерезать артерию, которая снабжает ВСУ возле Купянска - 29.01.2026

Полковник Геннадий Алехин: Армия России готовится перерезать артерию, которая снабжает ВСУ возле Купянска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

На Купянском участке фронта продолжаются ожесточенные боевые действия. Подразделениям группировки войск "Запад" приходится регулярно отбивать вражеские контратаки, занимать важные транспортные узлы и перерезать пути снабжения противника. Идет зачистка Купянска-Узлового. Только по официальной информации Минобороны 800 военнослужащих ВСУ находятся в окружении, это примерно два полнокровных батальона.Как сообщают с мест, ситуация в Купянске характеризуется известным термином позиционные качели. То одной, то другой стороне удается достичь незначительных тактических преимуществ, однако ответные действия противника, по сути, обесценивают все усилия.ВС РФ пробились со стороны села Подолы вдоль дороги по посадкам к железнодорожным путям и развязкам, тем самым еще плотнее блокируя не только Купянск-Узловой, но и примыкающую промзону. На этом фоне со стороны южных окраин Купянска противник перебросил часть своих боеспособных групп на направление наступления ВС РФ в этом районе.Основная проблема киевского режима на этом направлении состоит в том, что Генштаб ВСУ уже использовал в районе Купянска практически все резервы и силы. Прошедшие сутки ознаменовались очередной безуспешной попыткой украинских формирований переломить ход событий. Они предприняли отчаянную контратаку с целью прорваться вглубь оборонительных порядков и деблокировать пути к Купянску, однако встретили жесткий отпор и понесли ощутимые потери в живой силе и технике.Севернее Купянской агломерации в районе Двуреченского плацдарма завязались бои за Кутьковку. Кроме физического контроля над трассой "Купянск-Великий Бурлук", контроль над этим населенным пунктом дает хорошую возможность для атакующих действий по различным направлениям. Можно назвать их второстепенными, но все это в комплексе смотрится очень опасно и непредсказуемо для противника.Небо над Купянском и окрестностями буквально гудит от роя дронов обеих сторон. Парализуется логистика. Крупные конвои уничтожаются еще на подходе. Подвоз боеприпасов и ротация личного состава ВСУ осуществляются мелкими группами, часто — на гражданском транспорте, который также становится законной целью для наших огневых средств.Освобождение Симоновки в районе Волчанска позволило российским подразделениям и штурмовым группам взять под огневой контроль переправы через канал у Рубежного. Фактически, это начало операции по оперативному окружению. Если данный плацдарм будет расширен, у ВСУ останется всего два маршрута для переброски сил через Северский Донец — в районах Старого Салтова и Печенег.Главная цель маневра — отсечь Харьков от Великого Бурлука. Именно через этот транспортный узел идет основной поток снабжения украинских подразделений, окопавшихся под Купянском. Потеря этой артерии станет для гарнизона ВСУ фатальной.Украинские формирования повсеместно, где еще удерживают оборону, превратили крыши жилых высоток в платформы для ретрансляторов и антенн управления дронами, а квартиры верхних этажей — в снайперские гнезда и наблюдательные посты. Сами расквартировываются в подвалах и на нижних этажах этих же домов. Естественно, эти объекты становятся приоритетными целями для российской артиллерии и тяжелых авиабомб. Огневые средства воздушного и наземного базирования регулярно наносят удары по линии боевого соприкосновения.Специальная военная операция зримо выявила проблему острой нехватки младшего и среднего командного состава. Подробнее — в материале Роль офицеров младшего и среднего звена в условиях СВО. Проблема, которую приходится решать в ходе боев.

