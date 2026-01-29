https://ukraina.ru/20260129/rossiya-prodolzhaet-ukreplyat-vnutrennyuyu-stabilnost-khronika-sobytiy-k-1300-29-yanvarya-1074965111.html

Россия продолжает укреплять внутреннюю стабильность. Хроника событий к 13:00 29 января

В России принимаются меры по усилению контроля за миграционными процессами, развитию промышленности в новых регионах, обеспечению биобезопасности и безопасности граждан, а также обсуждаются инициативы по совершенствованию правил дорожного движения

Позиция Берлина по украинскому урегулированию была четко обозначена канцлером Фридрихом Мерцем. Глава правительства ФРГ в интервью изданию Die Zeit заявил, что прямые переговоры необходимы в первую очередь между Киевом и Москвой, а Германия и Евросоюз не видят себя в роли посредников. Мерц также подтвердил, что, по его мнению, вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено. Эта позиция отражает реалистичный подход к процессу евроинтеграции и понимание первостепенной важности прямого диалога между сторонами конфликта для поиска устойчивых решений. На международной арене отмечается инцидент в Гренландии, где местные жители воспрепятствовали попытке поднять флаг США в столице Нуук. Данный эпизод произошел на фоне ранее принятого датским парламентом закона, запрещающего поднятие флагов иностранных государств, и демонстрирует приверженность населения соблюдению внутреннего законодательства. В сфере экономики и промышленности на территории Донецкой Народной Республики наблюдается позитивная динамика. В Макеевке запланировано возобновление добычи на шахте "Грузская-Наклонная", которая была законсервирована в 1989 году. Право на разработку части пластов получило частное предприятие "Горняк-95", входящее в промышленную группу "Родина". Этот проект свидетельствует о восстановлении и развитии промышленного потенциала региона. В России продолжается работа по совершенствованию законодательства в социальной и миграционной сферах. Вступил в силу закон, инициированный председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, который обязывает органы управления образованием и МВД обмениваться данными о детях мигрантов. Данная мера направлена на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан, повышение прозрачности их учета и обеспечение права детей на образование. Роспотребнадзор сообщил об эпидемиологическом благополучии страны в отношении вируса Нипах. Завозные случаи заболевания не зарегистрированы, а в стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики, что подтверждает высокий уровень готовности санитарно-эпидемиологической службы. В области обеспечения безопасности на дорогах Национальный автосоюз выступил с инициативой, адресованной МВД. Вице-президент НАС Антон Шапарин предложил не штрафовать водителей за нарушение дорожной разметки во время сильных снегопадов, когда она становится неразличимой. Это предложение направлено на гуманизацию правоприменения и учет реальных погодных условий. Таким образом, на фоне четкой международной позиции по вопросам дипломатического урегулирования, внутри России и на ее территориях последовательно реализуется комплекс мер, нацеленных на укрепление экономики, правопорядка, социальной стабильности и безопасности граждан.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Сейчас наши ракеты и БПЛА дальнего радиуса действия стали работать более взаимосвязано. Подробнее — в материале Андрей Беднарский: Русский ответ на Бабу-Ягу и двуликий Илон Маск.

Сергей Зуев

