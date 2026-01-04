https://ukraina.ru/20260104/kak-izbezhat-vyborov-1073965733.html

Как избежать выборов

3 января Давид Арахамия и Руслан Стефанчук вышли на пресс-конференцию, на которой высказались относительно планов проведения выборов и референдума. С одной стороны, они координируют реальную работу в Раде по подготовке закона о выборах. С другой стороны, они же отвечают за то, чтобы обставить проведение выборов условиями, их исключающими

Прежде всего – ключевое. Спикер Стефанчук подтвердил, что Украина не собирается проводить выборы и референдум до прекращения огня. В качестве большой уступки Украина готова согласиться на то, чтобы режим прекращения огня действовал на протяжении одного или нескольких дней голосования.С одной стороны, мы, разумеется, понимаем, что само по себе это требование бессмысленное — Россия проводила референдумы и выборы без какого-либо режима прекращения огня.С другой стороны, на линии фронта один или несколько дней прекращения огня отразиться не должны — провести за это время крупную перегруппировку войск, пожалуй, невозможно, разве что отвести какие-то полуокружённые гарнизоны, которые в Киеве наверняка списали.Тем не менее сохраняется вопрос: если Киев требует прекращения огня, то зачем-то же он нужен? Не для обеспечения же безопасности голосования в конце-то концов… Тем более что Россия, по логике, должна быть заинтересована в проведении выборов, а провести референдум предложил российский президент.Наиболее очевидный вариант — такое скромное требование предложено американскими партнёрами в рамках стратегии малых шагов: вбрасывать мелкие и незначительные уступки, которые по принципу "ну на это же вы уже согласились" будут или складываться во что-то масштабное, или же каждый следующий шаг будет более значимым. Для США это норма при урегулировании конфликтов, для киевских деятелей такая стратегия выглядит слишком сложной.Теперь о сроках.По словам Арахамии и Стефанчука, законопроект будет готов через два месяца — в конце февраля. Потом он будет передан в Раду и, как предполагается, будет принят. Или не будет. Как Рада решит. Сколько это времени займёт — неясно.Есть ещё одно ограничение по срокам — два месяца должно занять публичное обсуждение мирного соглашения, и только после этого можно будет проводить выборы. Так и осталось непонятным, что это за обсуждение, как будет учитываться его результат (и будет ли учитываться вообще) и когда оно будет проводиться — похоже, что между принятием закона и принятием решения о проведении выборов.Нет, последнее как раз понятно: "патриотическая общественность" в ярости от самой возможности подписания какого-то документа, который положит конец войне и будет предполагать какие-то уступки России. Она готова к бунту, и логично дать ей возможность высказаться и самой себе доказать, что на уступки идти нужно. Ну хотя бы из-за "предательства" со стороны ключевого союзника — США.Однако дискуссия может ведь привести к результату прямо противоположному, а именно — общественность (не только "патриотическая") убедится, что вместо мирного договора ей подсунули "зраду", и тогда… что? Результаты обсуждения будут каким-то образом учтены, и Украина откажется от подписания соглашений? Или от проведения выборов?Ну и потом уже в определённые законодательством сроки (90 дней) можно провести выборы. То есть в идеальном случае — в конце мая – начале июня. Нууу… допустим.Следующий момент, который считается важным, — одновременное проведение выборов и референдума. Объясняется это жёсткими требованиями к явке — кажется, Арахамия не уверен, что в стране в наличии 18 млн избирателей, имеющих право голоса (собственно, мы что-то такое и подозреваем — вряд ли актуальное население страны сильно больше 20 млн). А вот если одновременно проводить президентские выборы, к которым интерес традиционно повыше, то можно добиться нормальной явки.Так? Не совсем.С нашей точки зрения выборы и референдум — две разные сущности: на выборах избирается легитимная власть, способная подписать соглашения, а референдум нужен для утверждения результата по территориальному вопросу.С киевской точки зрения выборы и референдум… тоже две разные сущности. Выборы — чтобы удовлетворить США. Референдум — для утверждения мирного соглашения. Признавать потерю части территории Украина не собирается.А если референдум мирное соглашение провалит? На самом деле тут результат зависит от позиции украинской центральной власти, но не до конца. Сейчас вероятность того, что референдум провалит утверждение мирных соглашений, — около 100 %. Если центральная власть будет работать в его пользу (и тем самым топить свой рейтинг), то вероятность провала будет где-то в районе 60 %.Ах да. Если вы считаете, что общественное обсуждение проекта мирных соглашений — это для референдума, то вы скорее всего ошибаетесь: на проведение референдума, так же как и выборов, нужно три месяца. А "обсуждение" — это какие-то вообще неучтённые два месяца, и голосование в июле-августе, когда явка минимальная.Ну и частности — об онлайн-голосовании. Его не будет. Но возможно использование отдельных элементов:"Почему не создать онлайн-инструмент — условный талон, — чтобы люди зарегистрировались на том участке, где им удобно? Это не онлайн-голосование, а онлайн-инструмент при проведении выборов".Тут возразить нечего — в России механизм онлайн-голосования отрабатывался несколько электоральных циклов, и требовать от Украины, чтобы они вот так все бросили и сразу настроили, выглядит нереалистично.В целом пресс-конференция выглядит попыткой изображения бурной деятельности при намерении тянуть время. Куда и зачем его тянут — непонятно, поскольку промежуточные выборы в Палату представителей, когда, как предполагают оптимисты, Трамп потеряет большинство, будут только в ноябре…О проблемах украинских выборов можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы президента Украины – 2025. Тупик легитимности и как из него выруливать"

2026

