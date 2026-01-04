https://ukraina.ru/20260104/1073845999.html

Владислав Угольный: В этом году у России есть все шансы загнать ВСУ в Запорожье, Синельниково и Павлоград

Владислав Угольный: В этом году у России есть все шансы загнать ВСУ в Запорожье, Синельниково и Павлоград - 04.01.2026 Украина.ру

Владислав Угольный: В этом году у России есть все шансы загнать ВСУ в Запорожье, Синельниково и Павлоград

Большая часть сражений 2026 года будет носить позиционный характер. Нас ждут затяжные штурмы населенных пунктов. А вот в полях темпы нашего продвижения дойдут до заветной отметки в 1000 квадратных километров в месяц

2026-01-04T07:00

2026-01-04T07:00

2026-01-04T07:00

интервью

купянск

запорожье

сумы

вооруженные силы украины

нацгвардия

сво

павлоград

покровск/красноармейск

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732326_86:35:814:445_1920x0_80_0_0_47fc1e23fd7c13c9e5337eba4b589d50.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовой- Владислав, важнейшим событием 2025 года стало окончательное освобождение Красноармейской агломерации, которое дает нам возможность двигаться в трех направлениях: Константиновка, Доброполье и Павлоград. Какое из них видится вам более приоритетным? В какие сроки группировка "Центр" сможет восстановить силы после года тяжелых сражений и приступить к решению всех этих задач?- Путь на Константиновку был открыт и до этого. Просто сейчас будет легче наступать вместе с группировкой "Юг".По Павлограду в ближайшее время будет проведена черновая работа. Мы просто отодвинем от Красноармейска на запад, чтобы город стал более безопасным логистическим узлом.А Доброполье станет основной точкой приложения усилий. Его освобождение позволит наступать на Дружковку, чтобы как раз выйти в тыл гарнизону ВСУ в Константиновке.Что касается восстановления "Центра", то по своему опыту общения с бойцами могу сказать, что наступление продолжается. Тут вопрос не в том, чтобы восстановить силы. Судя по всему, сражение за Красноармейскую агломерацию не было таким кровопролитным для нас, как это могло показаться.Главное сейчас – это именно подтянуть тылы и обезопасить логистику, чтобы завести в город больше людей и технику.- Если говорить о Доброполье, то для его освобождения нам снова придется наступать на Золотой Колодезь и, опять же, заходить в Днепропетровскую область.- Да, да. Практика показала, что у нас нет никаких политических ограничений на заход в Днепропетровскую область. Наше присутствие там будет только нарастать. Вплоть до того, что мы создадим Днепропетровскую ВГА.- Была информация, что сразу после освобождения Гуляйполя ВСУ пошли в контратаку. Бронегруппа противника прорвалась на шесть километров, но нашим операторам БПЛА удалось ее оперативно сжечь. Это что-то разовое? Или киевский режим сможет надолго задержать наше наступление в Запорожской области за счет подобной активности?- Это связано со спецификой СВО. Когда с обеих сторон разряженные боевые порядки, всегда есть возможность куда-то заскочить на бронетехнике. Особенно на этом участке.Мы такое не могли сделать, когда наступали, потому что ВСУ осуществляли минирование местности. Но поскольку по мере нашего продвижения часть этих минных заграждений была снята, противнику было проще прорваться.Тем не менее, мы прорываем линию обороны за Гайчуром. Идут бои за Терноватую. Понятно, что противник будет пытаться зайти на в тыл. Однако по мере того, как линия фронта будет двигаться на запад, все исправится.- А какая цель сейчас приоритетнее для группировки "Восток": Орехов или Покровское?- Насколько я знаю, полоса наступления "Востока" не включает в себя Покровское. Разве что обход его с запада. Судя по всему, полосы "Востока" и "Центра" разделяются рекой Волчья.Что касается Орехова, то он будет нашей косвенной целью. Гуляйполе тоже не было в числе приоритетов. Нам просто надо было двигаться западнее и рвать линию обороны. И по мере наступления на запад, Орехов постепенно будет отсекаться.Более того, западнее Орехова успешно наступает группировка "Днепр". До южных окраин самого Запорожья остается порядка 15 километров. Так что потеря Орехова – это меньшая из проблем, которая ожидает ВСУ.- В районе Красного Лимана была освобождена Диброва. Что это нам дает помимо того, что позволяет двигаться к Северскому Донцу?- Это возможность обойти Красный Лиман с юга, выйти к нему широким фронтом и начать штурм силами 25-й армии. Также это весомая поддержка для 3-й армии, которая освободила Северск и двигается дальше. Не говоря уже о том, что от наших передовых позиций до Славянска порядка 12-13 километров. Огневое воздействие на него будет только возрастать.- Из-под Дробышево давно не было новостей. А без него окружить Красный Лиман будет невозможно.- Не было. Фронт там застыл. Не совсем понимаю, с чем это связано. Судя по всему, наши на этом участке идут не на юг в сторону Яровой и Дробышево, а на запад, чтобы пробиться к Осколу и к Святогорску.- На ваш взгляд, что же все-таки произошло в Купянске? Это мы пытались выманить туда резервы ВСУ? Или это противник решил туда ударить, чтобы оттянуть наши резервы от Донбасса и Запорожья?- Не думаю, что тут специально кто-то кого-то оттягивал. Главная наша проблема в том, что не был форсирован Оскол южнее Купянска. Мы так и не смогли взять город в клещи. Сейчас мы это пытаемся решить движением на Боровую. А поскольку у нас не было клещей, нам пришлось только один фланг усиливать и пытаться взять Купянск с севера.У нас это почти получилось. Но Украина сконцентрировала силы, снятые из Черниговской и Сумской областей, переподчинила их 2-му корпусу Нацгвардии "Хартия", и они ударили в выгодное для них место по стандартному учебнику оперативного искусства – во фланг нашей наступающей группировке.То есть там не было какой-то гениальной операции. Противник нашел, куда нас можно было ударить, и ударил.Сейчас в Купянске тяжелые встречные бои малых пехотных групп. Судя по всему, мы продолжаем удерживать одну из важнейших частей города – микрорайон Юбилейный с многоэтажной застройкой на юго-западе.Тем не менее, у меня вызывает удивление, как Украине удается удерживать их плацдарм на восточном берегу Оскола возле Купянска-Узлового. Там у них находятся три бригады. И я правда не понимаю, как им удается эту группировку снабжать и ротировать, чтобы это все не рухнуло в тяжелых условиях.Это говорит о том, что противник окончательно не деградировал и способен сражаться.- Освобождение Богуславки в районе Боровой может поспособствовать тому, чтобы мы форсировали Оскол южнее Купянска в районе Сеньково?- Да. Уровень воды в Оскольском водохранилище примерно такой же, как и в Каховском. Это только на карте река широкая. На самом деле она гораздо уже. Просто нам необходимо более широкое вклинение, чтобы фронт был шире и была возможность форсировать. Потому что проблему Купянска мы никак не решим без форсирования Оскола южнее Купянска.- Какой у вас будет прогноз по Сумскому направлению? Во-первых, мы заняли Высокое и Грабовское юго-восточнее Сум. Во-вторых, мы стали отбивать утраченные позиции в районе Юнаковки.- Грабовское – это обеспечивающий удар. Мы пытаемся раздергать противника. Все же видели ролик, который демонстрирует морально-психологическое состояние украинского гарнизона. Это тихий участок фронта у границы, где вражеские военнослужащие пьянствовали, не ожидая, что мы там появимся. Командованию противника теперь придется принимать ряд организационных и воспитательных мер, чтобы навести там порядок. Бросать туда боеспособные подразделения или заградотряд из числа нацистских группировок, чтобы они били тероборонщиков. Но это сложно. Это требует концентрации времени и людей.При этом наше продвижение в районе Юнаковки продолжится.Ранее и мы, и противник выводили оттуда бригады. Но сейчас там инициатива на нашей стороне. Мы наступаем, чтобы не дать противник перебросить подразделения из-под Сум в ту же Запорожскую область. Украине приходится держать там серьезную группировку. Киевский режим опасается, что если он ее оттуда уберет, то мы завяжем бои за Сумы – областной центр на 300 тысяч населения и немалый промышленный центр.Повторюсь, в начале лета Украина остановила нас на том рубеже, где может хоть как-то обезопасить Сумы. Но противник всерьёз опасается, что мы нарастим группировку, усилим наступление и завяжем бои за пригороды Сум. Это будет для него мощный политико-экономический удар, связанный с необходимостью размещать кучу беженцев.- Какими будут боевые действия в 2026 году? Дроновых перестрелок станет еще больше? Или мы увидим элементы маневренной войны с более активным использованием бронетехники?- Одно другому не противоречит.Дронов у нас будет намного больше. Войска беспилотных систем сформированы. Для них создаются части. Судя по всему, у нас стоит задача перестрелять противника дронами именно для того, чтобы перейти в более маневренную войну.Как это может выглядеть мы более-менее видим на примере группировки "Восток". У них самые высокие темпы продвижения. Они в Гуляйполе смогли зайти в действующий штаб батальонного уровня. Да, это не совсем то, что мы подразумеваем под маневренной войной, но это то, к чему должны стремиться все наши группировки.Мне все же кажется, что главные сражения 2026 года будут довольно позиционные. По моим прогнозам, наша задача максимум – взять Запорожье, а это в любом случае не будет быстро. Большой город на 700 тысяч населения с промышленной и многоэтажной застройкой. Днепр надо будет форсировать.Освобождение Славянско-Краматорской агломерации тоже никто не отменял. Не думаю, что там все будет быстро. Там нас тоже ждут затяжные штурмы населенных пунктов. А вот в полях темпы нашего продвижения дойдут до заветной отметки в 1000 квадратных километров в месяц.- Почему вы думаете, что наша задача максимум – это Запорожье? Говорят, что оно не имеет военно-стратегического значения, поскольку группировка ВСУ на Левобережье питается за счет днепропетровских и киевских переправ.- Во-первых, Запорожье важно для нас с политической точки зрения как столица субъекта РФ. Во-вторых, его все равно надо будет брать в осаду. Этим займется 58-я армия группировки "Днепр", усиленная десантурой. А когда Запорожье будет блокировано, "Восток" будет двигаться на север через Синельниково, поджимая Павлоград и тем самым помогая "Центру" в освобождении Донбасса.У ВСУ сейчас там нет достаточной группировки, чтобы удержать фронт. Это полоса 17-го и 20-го корпусов, где в 2025 году постоянно меняют командующих. То есть об устойчивости обороны противника тут говорить не приходится.Повторюсь, это наиболее перспективное для нас направление.- Хватит ли у нас сил на такие масштабные операции? Коллеги, посчитав официальную цифру пришедших в 2025 году контрактников (400 тысяч человек), пришли к выводу, что этого должно хватить и на восполнение потерь, и на создание резервного кулака.- Не думаю, что мы создаем резервный кулак. Да, у нас формируются новые подразделения, но огромное количество людей поглотят именно операторы БПЛА. Также у нас продолжают формироваться части обеспечения.План по созданию дивизий морской пехоты потихоньку реализуется. Правда, пока речь идет только о 155-й бригаде ТОФ, которая была преобразована в 55-ю дивизию. Они еще будут доукомплектовываться еще какое-то время. То есть только одна бригада в дивизию превращена, а нам анонсировали пять дивизий. Это все затянется на довольно долгий срок.Что касается СВО, то все зависит не только от нашей численности, но и от численности противника. Достаточно вспомнить, что в сражении за Мариуполь с полумиллионным населением с обеих сторон участвовало по 12 тысяч человек.И если город обороняет одна бригада, то, каким бы большим и укрепленным он не был, у дивизии есть все шансы на его взятие.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Поликарпова: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

купянск

запорожье

сумы

павлоград

покровск/красноармейск

донбасс

славянско-краматорская агломерация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, купянск, запорожье, сумы, вооруженные силы украины, нацгвардия, сво, павлоград, покровск/красноармейск, дроны, донбасс, славянско-краматорская агломерация, бригада, морская пехота