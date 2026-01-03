https://ukraina.ru/20260103/zelenskiy-sdelal-predlozhenie-shmygalyu-1073961265.html
Зеленский сделал предложение Шмыгалю
Зеленский сделал предложение Шмыгалю - 03.01.2026 Украина.ру
Зеленский сделал предложение Шмыгалю
Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю место в Кабмине Украины. Об этом Зеленский написал 3 января в своём телеграм-канале
2026-01-03T17:08
2026-01-03T17:08
2026-01-03T17:08
новости
украина
россия
трамп и зеленский
владимир зеленский
денис шмыгаль
кабмин
украина.ру
бывший ссср
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/06/1033530612_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c6b0feeba201c550a14c0dd7708c5091.jpg
"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства", - сообщил ЗеленскийПо мнению Зеленского, именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Важно, отметил он, чтобы после каждого российского удара киевский режим мог оперативно восстанавливать разрушенное, чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным."Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - написал Зеленский.Ранее Шмыгаль занимал пост министра обороны, а до этого был премьер-министром Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/06/1033530612_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_072d1b14764e372c671aec2d46ecd882.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, денис шмыгаль, кабмин, украина.ру, бывший ссср, кадровые перестановки
Новости, Украина, Россия, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Кабмин, Украина.ру, бывший СССР, кадровые перестановки
Зеленский сделал предложение Шмыгалю
Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю место в Кабмине Украины. Об этом Зеленский написал 3 января в своём телеграм-канале
"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства", - сообщил Зеленский
По мнению Зеленского, именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Важно, отметил он, чтобы после каждого российского удара киевский режим мог оперативно восстанавливать разрушенное, чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным.
"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - написал Зеленский.
Ранее Шмыгаль занимал пост министра обороны, а до этого был премьер-министром Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.