Зеленский сделал предложение Шмыгалю

Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю место в Кабмине Украины. Об этом Зеленский написал 3 января в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103353/06/1033530612_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c6b0feeba201c550a14c0dd7708c5091.jpg

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства", - сообщил ЗеленскийПо мнению Зеленского, именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Важно, отметил он, чтобы после каждого российского удара киевский режим мог оперативно восстанавливать разрушенное, чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным."Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - написал Зеленский.Ранее Шмыгаль занимал пост министра обороны, а до этого был премьер-министром Украины. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

