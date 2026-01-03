https://ukraina.ru/20260103/novogodnyaya-istoriya-ot-ptitsy-brat-zabral-iz-detskogo-doma-s-igrushkami-byl-defitsit-1073832039.html

Новогодняя история от "Птицы". Брат забрал из детского дома, с игрушками был дефицит

Новогодняя история от "Птицы". Брат забрал из детского дома, с игрушками был дефицит - 03.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от "Птицы". Брат забрал из детского дома, с игрушками был дефицит

Военнослужащий с позывным "Птица" вспоминает самый теплый Новый год из детства — когда старший брат забрал его из детского дома, и впервые они собрались... Украина.ру, 03.01.2026

Военнослужащий с позывным "Птица" вспоминает самый теплый Новый год из детства — когда старший брат забрал его из детского дома, и впервые они собрались настоящей семьей. В то время с игрушками был дефицит, но брат купил много, и все играли, смотрели новогодние передачи, а потом высыпали на улицу — рыться в снегу, валяться и устраивать детские шалости.

