Игорь Нагаев: США используют Венесуэлу, чтобы подготовиться к блокаде Китая и войне с Россией на Балтике

Что такое Украина? Это искусственно созданное государство, где одни русские заболели идеей превосходства над другими русскими. Украинство стало товаром. СВО – это гражданская война. А в гражданской войне не бывает ничего другого, кроме победителя и проигравшего

2026-01-03T07:07

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064258251_112:31:811:424_1920x0_80_0_0_e56c9d47b14276cabae95020b211ac8e.jpg

Об этом политический аналитик, экономист, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь Александрович, у себя в телеграм-канале вы написали, что активность флота США возле Венесуэлы нужна Трампу с одной целью. Он хочет, чтобы резко подскочили цены на нефть, что должно поспособствовать поставкам американского СПГ на мировой рынок. Насколько ему это удается?- Все гораздо хуже, чем Трамп предполагал.США добывает газа больше, чем добывает сама, поэтому может его спокойно продавать в виде СПГ и убирать лишних конкурентов, как она убрала наш трубопроводный газ из Европы (при этом наш СПГ европейцы покупают). А с нефтью у них все наоборот. Они меньше добывают, чем им нужно. Поэтому они вынуждены закупать на внешних рынках минимум 30% того, что им нужно.При этом нефть бывает разных сортов.Все южные НПЗ США заточены на то, чтобы делать дизельное топливо, которое так необходимо для автомобильных перевозок. Все грузы в США перевозят дальнобойщики, хотя железных дорог там гораздо больше, чем в России. И вот эту солярку лучше всего делать из венесуэльской нефти. Она тяжелая. Ее разбавляют техасским сортом, и получается то, на что настроен техасский НПЗ.Перестраивать НПЗ под другой сорт нефти или вид топлива – трудно, долго и затратно. Они привыкли. Они покупают. Вопрос в том, по какой цене покупать. Всем же хочется халявы. А какая халява, когда Венесуэла выгнала диктатора, который довел их до белого каления? С тех пор они независимое государство, которое национализировала нефтяную отрасль. И США хотят забрать ее себе обратно, чтобы брать нефть бесплатно.Теперь расскажу про ножницы цен.В США есть добыча сланцевой нефти. Ее себестоимость выше, чем у обычной нефти. И чтобы американские сланцевики не разорились (туда много денег привлекли), надо держать определенную высоту цены, дабы граждане не снесли правительство. Бензин на бензоколонках должен быть дешевым. В этом коридоре надобностей и живет правительство США с тех пор, как начали добывать сланцевую нефть.В этой реальности есть другой элемент уравнения: Россия и арабские нефтедобывающие страны. Как мне кажется, судя по реальным поступкам, мы вместе с ними договорились угробить американскую сланцевую нефть. По этой причине несколько лет подряд мы пытаемся добывать все больше нефти, чтобы опустить цену на нефть, и сланцевая нефть загнулась. Ушла с рынка и не мешала нам спокойно жить.В этом контексте и надо рассматривать все последние события.Незаконная блокада Венесуэлы вызвана тем, что США хотят забрать нефть силой. Но не знают, как это можно сделать, кроме как разорить страну. Они взяли в свое время Ирак. К войне в Ираке американцы готовились целый год. Собирали деньги, оружие и людей. Подкупали иракскую элиту. Победили. А потом иракское правительство, которое они же сформировали, заявило: "Мы теперь демократы. Мы устраиваем тендеры на новые месторождения на общих основаниях".Американцы рот раскрыли от удивления: "Как так? Мы же воевали. Какие еще тендеры?". Тем не менее, на общих основаниях еще и китайцы себе месторождения прикупили. Американцы почесали репу и нашли другой выход из ситуации. Они сказали иракскому министерству энергетики следующее: "Хотите возить нефть? Это дело опасное. Только если вы подпишетесь с нашей транспортной конторой, которая охраняется нашим флотом, с вашей нефтью ничего не случится".Повторюсь, напрямую взять месторождения в Ираке у США не удалось. Тем не менее, они с этого имеют. А с Венесуэлой еще хуже, потому что это не пустыня.- Это джунгли, городская герилья и все, что американцы так не любят.- Вот именно. Там беспилотники и авиация будут бесполезны. А проводить наземную операцию без всего этого – дорого, сложно и страшно. У Венесуэлы есть армия. Плохая, хорошая, но люди умеют стрелять и умеют выживать в джунглях.Проводить спецоперацию, чтобы высадиться, убить Мадуро и поставить какую-то марионетку? Теоретически, можно. Но тоже страшно. Потому что все операции с задействованием профессионального американского спецназа почему-то идут наперекосяк. Достаточно вспомнить Гренаду в 1980х годах. Гренаду-то взяли. Но простые охранники кубинского посольства схватили "калаши" и пару гранатометов, а потом положили в воздухе и песочке прекрасно обученных "морских котиков".Поэтому США пытаются изморить Венесуэлу голодом и нищетой. Не будет нефти – не будет денег.И все бы ничего. Но из этих трех танкеров, который они уже захватили, один был под флагом Панамы и вез китайскую нефть. Китайцы такого не прощают.Как только Трамп решил воспитать их пошлинами, китайцы сразу ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов. США и вся Европа взвыли. Побежали мириться с китайцами. А сейчас что? Ударили по Китаю через нефть. И Китай через некоторое время ввел ограничения на экспорт серебра. То ли он их планировал, то ли так совпало, но в результате опять все вздрогнули, потому что на рыке образовался дефицит серебра в 350 миллионов унций (унция – это 31 грамм).Серебро идет в технику. Для одной только оперативной памяти на 64 гигабайта, которую клепает Китай для американских компаний в их дата-центры с искусственным интеллектом, требуется 30 грамм серебра. И серебро резко подорожало.Почему еще Трамп пошел на блокаду, кроме того, что ему нужна венесуэльская нефть? Он отрабатывает вариант блокады России на Балтике и блокады Китая у Тайваня.- Трамп будет отступать из-за ответных мер Китая? Или он будет пытаться дожать Венесуэлу?- Он будет пытаться дожать Венесуэлу любой ценой, потому что ему нужна хоть какая-то реальная победа и нужна нефть.Многие забывают очень важный фактор. На границе 1979-1985 годов сложилась такая динамика: из найденных месторождений забирается больше нефти, чем находится новой. Это было тогда. И ситуация не выправилась. Норвежские эксперты писали, что десять лет назад на один баррель найденной нефти приходится шесть баррелей нефти в разработке. А сейчас они пишут, что на один баррель найденной приходится 64 баррелей в разработке. То есть нефти находят все меньше и меньше.За этой нефтью надо лезть дальше – на арктический шельф России. Потому-то и прыгают Уиткофф с Кушнером. Им север наш нужен. Все крутится вокруг этого – вокруг реальных ресурсов. Поэтому Венесуэлу будут давить по полной программе.Венесуэле трудно. У нее нет ближних границ с союзниками.- А если Китай будет давить Америку по серебру?- Обязательно будет давить. И не только по серебру. Торговая война, которую развязали США, будет идти с затуханиями, но будет набирать силу. Кто-то должен выжить. Выживают за чей-то счет. Америка хочет выжить за счет того, кто слабее. Китай считает, что он не слабый. Вот и получается, что две сверхдержавы начинают драку чужими руками.Америка очень хочет устроить блокаду Китая. Они нахально приглашают китайцев к тому, чтобы те высадились на Тайване. Японцы тоже начинают дергаться не просто так. Всем очень надо, чтобы был повод устроить блокаду Китаю.Но как все жить-то будут, если вы заблокируете "мастерскую мира", пока вы у себя таких же заводов не понастроите? Этого никто не хочет понять.- Какие для нас возникают риски и возможности в связи с тем, что ожидается новый этап торговой войны США и Китая?- Россия не является сверхдержавой уровня Советского Союза. Мы военная и ядерная сверхдержава, но никак не экономическая. Наша задача – крутиться между ними, чтобы уцелеть.Мы всегда были сильны, когда у нас были прекрасные отношения с Германией. Но как только эта связка нарушалась, и Германию направляли на нас войной, и мы, и немцы несли колоссальные потери. Сейчас возможно то же самое.Войны всегда начинаются как торговые. Если торговые войны не достигают своей цели, они могут перерасти в горячие. Европа, введя санкции, начала торговую войну с Россией, добровольно отрекаясь от наших ресурсов и рынков сбыта в надежде, что она получит гораздо больше. Эта надежда тешила Европу еще с тех времен, когда Ливонский орден шел в поход на Россию. Но есть одна особенность.Нормальные люди не пытаются начать широкомасштабную войну на падающей экономике. Если у тебя растет экономика и развиваются заводы, эти же заводы, которые делают болванки, могут делать снаряды. И каждый день больше и больше. А если у тебя заводы закрываются, зачем лезть на рожон?Европа за эти годы потеряла много производств. Часть перенесла в Китай, часть в США, часть в Турцию. Да, она наращивает военное производство. А все остальное? Это же взаимосвязано.- Я как раз хотел спросить, почему мы обсуждаем угрозу войны с Европой, если у них нет ресурсов, и даже на Украину оружия не хватает?- Не хватает. США делает все, чтобы снять с баланса Украину и передать ее Европе. У Европы столько свободных денег нет, поэтому они так упорно стараются отжать наши золотовалютные резервы. Ситуация очень интересная.В 1990х годах Россия и Бельгия подписали закон о защите инвестиций. После этого наши стали размещать средства и ценные бумаги, приобретать через "Евроклир" и там же хранить. За косяки европейцев отвечает и "Евроклир", и правительство Бельгии. Поэтому бельгийцы чуть под каток Урсулы не легли с криками: "Нет, не дам". Но та продолжала давить. Потому неожиданно появился премьер-министр Италии, который сказал: "Ша грабежу". И тут все успокаиваются в срочном порядке.Почему? Давайте вспомним, какие древние роды вышли из Италии, какие богатства они имеют до сих пор, и как они связаны с Ватиканом. И вот эта старая аристократия выходит и уполномочивает министра сказать: "Ша". Значит, ребята решили, что хватит. Поэтому наши деньги не отняли. А если бы отняли, последствий было бы два.Во-первых, мы бы приобрели гораздо больше. Их активы на нашей территории – это работающий бизнес, а не бумажки, которые просто лежат. Бизнес этот приносит прибыль большую, чем арестованные там активы.Во-вторых, мы бы эти деньги все равно вернули через суды. Эти суды заблокировали все операции "Евроклира" - крупнейшего депозитария в мире. Все международные расчеты встали бы. Но на эти деньги убивали бы наших людей. Это плохо.Короче говоря, старая аристократия Европы встала и сказала, что нельзя торговать краденным.Теперь насчет того, что они придумали для Украины в духе "Давайте сбросимся и дадим ей кредит на 90 миллиардов".Для начала надо, чтобы каждая страна, где уже был утвержден бюджет, внесла в него изменения, нашла деньги, получила одобрение в парламенте и отправила их на кредит зная, что он не вернется никогда. Потому что Украине отдавать нечем, и потому что Россия однозначно додавит Украину военным путем. Медленно, но верно.Да, какие-то деньги Украина получит. Но не в том масштабе, как ей бы хотелось. Это просто отсрочка кризиса их финансовой системы. Ненадолго.- А если они все-таки конфискуют наши активы? Означает ли это, что они будут готовы напрямую с нами воевать?- С нами они готовятся воевать в любом случае. Тут срабатывает азарт игрока. "Сейчас последнюю рубашку сниму, и все верну". Те, кто поумнее, и так не собирался воевать. А все остальные просто остановиться не могут. И те, кто хочет войны, сейчас пытаются додавить реалистов.Как они могут устроить войну? Они убеждены, что если мы до сих пор не применили ядерное оружие, то не применим никогда. Еще они думают, что в случае нападения на Калининград мы не станем бить по сопредельным территориям, потому что на Калининград прилетит в ответ. Только они забыли, что у русских есть "Орешник", который и без ядерного оснащения нанесет мощный удар.И потом, они могут перекрыть выход на Балтике для наших судов, чтобы вынудить стрелять нас. А как это сделать? Либо прислать экологов, которые скажут, что у российских танкеров выхлоп не тот. Либо задерживать суда для проверки документов. Либо торпедировать наши суда руками ВСУ с помощью морских дронов. Все варианты возможны.Перекрыть Финский залив они могут легко. Это прямая дорога к реальному военному столкновению. Готовы ли они к этому – не знаю. Но если среди них найдутся самоубийцы, что даже без ядерного оснащения "Орешник" огрызнется так, что мало не покажется.Это Украину бьют в щадящем режиме. Даже сейчас сами украинские энергетики говорят, что мы выносим их электростанции в белых перчатках. С Европой такого не будет. Даже с Берлином, где живет 2 миллиона русских.Не думаю, что немцы полезут. Немцы умнее. На одну треть славяне, и уже битые. Они до этого не доведут. Но будут дергаться другие: французы, прибалты и шведы.Повторюсь, все идет к столкновению на Балтике. На Черном море это уже началось руками ВСУ. Турки этому не обрадовались, потому что это нарушает их торговлю. Следовательно, основные усилия будут перенесены на Балтику и на Средиземное море.- Тут еще многое будет зависеть от того, успеем ли мы ВСУ разбить, когда они решатся напрямую с нами воевать. И у нас тут есть успехи. Димитров и Гуляйполе наши. Также наносятся новые удары по логистике: мост в Затоке и железнодорожная инфраструктура в Ковеле.- Европа переводит производство на военные рельсы. Вопрос в том, что она производит. Заказано производство броневиков и танков. А оно надо в нынешних воинах? Зато Италия начала заниматься производством собственных систем ПВО и РЭБ. Чтобы выйти на производство правильных вооружений, им надо еще минимум два года. Они могут просто не успеть. К этому времени Украина может остаться без денег. Пока деньги есть. Но уже меньше, чем раньше.Если европейцы сейчас им денег не дадут в нужном количестве, я не удивлюсь, если к маю Украина потеряет еще больше территорий. Настолько больше, что вопрос будет снят. Не скажу, что речь идет обо всех 90 миллиардах, но им нужно перекинуть в авральном порядке значительную сумму и вооружения.А мы, как вы правильно сказали, жестко взялись за бывший Одесский военный округ. Именно оттуда шли основные потоки грузов. Также грузы идут из Польши по железной дороге "Киев-Ковель". Мы ее тоже стали "воспитывать". Понятно, что железную дорогу можно быстро восстановить. Две мировые войны это подтвердили. Тем не менее, это нарушает доставку. А война – это ресурсы и логистика.Честно говоря, я думаю, что Украина будет входить в Россию не Украиной, а отдельными областями. Только так можно избежать появления в составе РФ республики с названием "Украина". Этого не хочет никто. Если это произойдет, это снова приведет к конфликту.Что такое Украина? Это искусственно созданное государство, где одни русские заболели идеей превосходства над другими русскими. Украинство стало товаром. СВО – это гражданская война. А в гражданской войне не бывает ничего другого, кроме победителя и проигравшего.

Кирилл Курбатов

