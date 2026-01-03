Белорусская кухня: готовим крамбамбулю

Необычное и сложно выговариваемое название напиток получил от немецкого ликера «Крамбамбули», который производился на нескольких фабриках в Гданьске. Слово стало нарицательным: так начали называть различные крепкие спиртные напитки.
Строгого рецепта крамбамбули нет: каждый готовит ее по-своему и может корректировать вкус напитка. Главные ингредиенты — это водка, натуральный мед и смесь пряных трав. Правильная крамбамбуля должна быть прозрачной, умеренно крепкой и иметь золотистый оттенок.
Традиционно этот напиток подается в подогретом виде (около 37-40 градусов) — считается, что так наилучшим образом раскроется аромат и вкус настойки. Но со временем популярность обрела и холодная крамбамбуля — как альтернатива водке или коньяку. Для подачи настойки в холодном виде ее нужно охладить как минимум до 14 градусов.
Всплеск интереса к этому напитку случился в 2000-х годах — в Белоруссии даже начали производство крамбамбули по рецептам времен Великого княжества Литовского.
Для приготовления крамбамбули вам понадобятся:
- водка — 500 мл
- вода — 250 мл
- мед — 3 ст. ложки
- корица — 1 палочка
- гвоздика — 3 соцветия
- душистый перец — 3 горошины
- мускатный орех — 1 щепотка
- черный перец — 3 горошины.
Растолките в ступке гвоздику, душистый перец и мускатный орех. В сотейник с толстым дном вылейте по 250 грамм воды и водки, добавьте измельченные специи и палочку корицы. Немного перемешайте и поставьте на огонь.
Процедите настойку, пропустив через несколько слоев марли, добавьте к ней горошины черного перца. Плотно закройте и оставьте в прохладном месте на 7-10 дней.
Перед тем, как снимать пробу, процедите или перелейте в другой графин, стараясь не потревожить осадок.
Приятного аппетита!