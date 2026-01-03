Белорусская кухня: готовим крамбамбулю - 03.01.2026 Украина.ру
Белорусская кухня: готовим крамбамбулю
Белорусская кухня: готовим крамбамбулю - 03.01.2026 Украина.ру
Белорусская кухня: готовим крамбамбулю
Франция славится шампанским, Россия – водкой, а Белоруссия – крамбамбулей. Этот насыщенный и ароматный алкогольный напиток белорусы пьют с 18 века, но он по сей день не теряет популярности
2026-01-03T18:08
2026-01-03T18:08
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/67/1031706705_39:0:750:400_1920x0_80_0_0_a4777169bac488e5be28f75489a330b8.jpg
Кристина Жалова
Кристина Жалова
эксклюзив
Эксклюзив, белорусская кухня

Белорусская кухня: готовим крамбамбулю

18:08 03.01.2026
 
© Фото: gradusinfo.ru
© Фото: gradusinfo.ru
Кристина Жалова
автор Украина.ру
Все материалы
Франция славится шампанским, Россия – водкой, а Белоруссия – крамбамбулей. Этот насыщенный и ароматный алкогольный напиток белорусы пьют с 18 века, но он по сей день не теряет популярности

Необычное и сложно выговариваемое название напиток получил от немецкого ликера «Крамбамбули», который производился на нескольких фабриках в Гданьске. Слово стало нарицательным: так начали называть различные крепкие спиртные напитки.

17 июня 2021, 16:20
Белорусская кухня: готовим вкуснейшие драникиКогда говорят о белорусской кухне, первыми на ум приходят, конечно же, драники. Ведь бесконечная любовь белорусов к картошке – это неиссякаемый источник шуток, а также одна из самых запоминающихся особенностей страны
А вот история самой настойки с медом, травами и специями насчитывает более трех веков. Крамбамбуля была напитком богачей и купцов. Все дело в том, что цена специй, добавляемых в настойку, в давние времена приравнивалась к стоимости мехов и золота.

Строгого рецепта крамбамбули нет: каждый готовит ее по-своему и может корректировать вкус напитка. Главные ингредиенты — это водка, натуральный мед и смесь пряных трав. Правильная крамбамбуля должна быть прозрачной, умеренно крепкой и иметь золотистый оттенок.

Традиционно этот напиток подается в подогретом виде (около 37-40 градусов) — считается, что так наилучшим образом раскроется аромат и вкус настойки. Но со временем популярность обрела и холодная крамбамбуля — как альтернатива водке или коньяку. Для подачи настойки в холодном виде ее нужно охладить как минимум до 14 градусов.

Всплеск интереса к этому напитку случился в 2000-х годах — в Белоруссии даже начали производство крамбамбули по рецептам времен Великого княжества Литовского.

Для приготовления крамбамбули вам понадобятся:

- водка — 500 мл

- вода — 250 мл

- мед — 3 ст. ложки

- корица — 1 палочка

- гвоздика — 3 соцветия

- душистый перец — 3 горошины

- мускатный орех — 1 щепотка

- черный перец — 3 горошины.

Растолките в ступке гвоздику, душистый перец и мускатный орех. В сотейник с толстым дном вылейте по 250 грамм воды и водки, добавьте измельченные специи и палочку корицы. Немного перемешайте и поставьте на огонь.

18 июня 2021, 08:38
Белорусская кухня: рецепт жураНастоящий жур в белорусских кафе и ресторанах уже едва ли встретишь, но рецепт этого супа, известного еще со времен Мономаха, до сих пор бережно хранят в деревнях
Доведите до кипения и кипятите под крышкой 10 минут. Снимите с огня, добавьте оставшуюся водку и мед. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 5 минут.

Процедите настойку, пропустив через несколько слоев марли, добавьте к ней горошины черного перца. Плотно закройте и оставьте в прохладном месте на 7-10 дней.

Перед тем, как снимать пробу, процедите или перелейте в другой графин, стараясь не потревожить осадок.

Приятного аппетита! 

