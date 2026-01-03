Белорусская кухня: готовим крамбамбулю

А вот история самой настойки с медом, травами и специями насчитывает более трех веков. Крамбамбуля была напитком богачей и купцов. Все дело в том, что цена специй, добавляемых в настойку, в давние времена приравнивалась к стоимости мехов и золота.

Строгого рецепта крамбамбули нет: каждый готовит ее по-своему и может корректировать вкус напитка. Главные ингредиенты — это водка, натуральный мед и смесь пряных трав. Правильная крамбамбуля должна быть прозрачной, умеренно крепкой и иметь золотистый оттенок.