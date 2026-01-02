https://ukraina.ru/20260102/1059718997.html

Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами

Жареная, отварная или пюре – на Украине любят картошку в любом виде, но особенно в виде аппетитных хрустящих кортопляников

Картопляники напомнили о себе и стали одним из символов Украины для россиян после выхода фильма "О чем говорят мужчины": в нем один из героев вдохновенно объяснял, чем картопляники отличаются от драников.Готовятся картопляники из толченого вареного картофеля. Начинка может быть самой разной: украинцы предпочитают класть в них шкварки, грибы, чернослив или вареные яйца.Аналоги этого блюда существуют и в других странах. Например, в Белоруссии это блюдо называют бульбяниками, в Литве — жемайтскими блинами (в них литовцы обычно кладут рубленое мясо).Картопляники наиболее распространены на западных и северных территориях Украины, но в других районах тоже пользуются популярностью.Для приготовления картопляников с грибами вам понадобятся:- картофель — 1 кг- грибы — 500 граммов- лук — 2 штуки- мука — 3 ст. ложки- растительное масло — 2 ст. ложки- яйцо — 1 штука- сметана — 0,5 стакана- соль, перец.Очистите и мелко нарежьте лук, картофель и грибы. Картофель поставьте вариться в подсоленной воде до готовности. Параллельно на растительном масле поджарьте лук.Когда лук станет золотистым, добавьте к нему грибы, посолите, поперчите и жарьте до готовности.Когда картофель будет готов, потолките его в пюре, слив воду и добавив к нему яйцо, сметану и муку.Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, выложите на них начинку и защипните, сформировав пирожок.Каждый картопляник необходимо обвалять в муке и поджарить на сковороде с двух сторон.Подавать горячие картопляники лучше с холодной сметаной и зеленью.Приятного аппетита!

