Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами - 02.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260102/1059718997.html
Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами - 02.01.2026 Украина.ру
Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
Жареная, отварная или пюре – на Украине любят картошку в любом виде, но особенно в виде аппетитных хрустящих кортопляников
2026-01-02T20:05
2026-01-02T20:05
эксклюзив
еда
украинская кухня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103143/05/1031430597_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_82f0e3d55819c37b6a58505ac0dccc87.jpg
Картопляники напомнили о себе и стали одним из символов Украины для россиян после выхода фильма "О чем говорят мужчины": в нем один из героев вдохновенно объяснял, чем картопляники отличаются от драников.Готовятся картопляники из толченого вареного картофеля. Начинка может быть самой разной: украинцы предпочитают класть в них шкварки, грибы, чернослив или вареные яйца.Аналоги этого блюда существуют и в других странах. Например, в Белоруссии это блюдо называют бульбяниками, в Литве — жемайтскими блинами (в них литовцы обычно кладут рубленое мясо).Картопляники наиболее распространены на западных и северных территориях Украины, но в других районах тоже пользуются популярностью.Для приготовления картопляников с грибами вам понадобятся:- картофель — 1 кг- грибы — 500 граммов- лук — 2 штуки- мука — 3 ст. ложки- растительное масло — 2 ст. ложки- яйцо — 1 штука- сметана — 0,5 стакана- соль, перец.Очистите и мелко нарежьте лук, картофель и грибы. Картофель поставьте вариться в подсоленной воде до готовности. Параллельно на растительном масле поджарьте лук.Когда лук станет золотистым, добавьте к нему грибы, посолите, поперчите и жарьте до готовности.Когда картофель будет готов, потолките его в пюре, слив воду и добавив к нему яйцо, сметану и муку.Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, выложите на них начинку и защипните, сформировав пирожок.Каждый картопляник необходимо обвалять в муке и поджарить на сковороде с двух сторон.Подавать горячие картопляники лучше с холодной сметаной и зеленью.Приятного аппетита!
https://ukraina.ru/20230531/1046689040.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Жалова
Кристина Жалова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103143/05/1031430597_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_31a4551bd5945ba879f9e93f811c3695.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами

20:05 02.01.2026
 
© Фото: receptisalatov.com
© Фото: receptisalatov.com
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Жалова
автор Украина.ру
Все материалы
Жареная, отварная или пюре – на Украине любят картошку в любом виде, но особенно в виде аппетитных хрустящих кортопляников
Картопляники напомнили о себе и стали одним из символов Украины для россиян после выхода фильма "О чем говорят мужчины": в нем один из героев вдохновенно объяснял, чем картопляники отличаются от драников.
Готовятся картопляники из толченого вареного картофеля. Начинка может быть самой разной: украинцы предпочитают класть в них шкварки, грибы, чернослив или вареные яйца.
Аналоги этого блюда существуют и в других странах. Например, в Белоруссии это блюдо называют бульбяниками, в Литве — жемайтскими блинами (в них литовцы обычно кладут рубленое мясо).
Картопляники наиболее распространены на западных и северных территориях Украины, но в других районах тоже пользуются популярностью.
Для приготовления картопляников с грибами вам понадобятся:
- картофель — 1 кг
- грибы — 500 граммов
- лук — 2 штуки
- мука — 3 ст. ложки
- растительное масло — 2 ст. ложки
- яйцо — 1 штука
- сметана — 0,5 стакана
- соль, перец.
Кадры из фильма О чем говорят мужчины
31 мая 2023, 13:47Культура
Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодняВ 2010 году в российских и украинских кинотеатрах показывали комедийный роуд-муви Дмитрия Дьяченко и юмористического театрального коллектива "Квартет И" — "О чем говорят мужчины"
Очистите и мелко нарежьте лук, картофель и грибы. Картофель поставьте вариться в подсоленной воде до готовности. Параллельно на растительном масле поджарьте лук.
Когда лук станет золотистым, добавьте к нему грибы, посолите, поперчите и жарьте до готовности.
Когда картофель будет готов, потолките его в пюре, слив воду и добавив к нему яйцо, сметану и муку.
Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, выложите на них начинку и защипните, сформировав пирожок.
Каждый картопляник необходимо обвалять в муке и поджарить на сковороде с двух сторон.
Подавать горячие картопляники лучше с холодной сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Эксклюзиведаукраинская кухня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Украинские политики ожидаемо начали раскручивать провокацию в Харькове
20:05Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
19:51Стало известно о появлении новой модификации БПЛА "Герань"
19:43Более 13 тысяч мужчин были схвачены на границе при попытке бежать с Украины в 2025 году - ГПСУ
19:24Состояние раненого в Хорлах 12-летнего ребенка критическое — главврач
19:17Наступление на новом участке: ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в Сумской области
19:11Новый глава ОП Украины угрожал убивать русских по всему миру
18:48УВКБ ООН призвали расследовать теракт в Херсонской области, Трамп похвастался здоровьем. Новости к 19.00
18:05Украинские СМИ заявляют о прилёте по Харькову двух ракет "Искандер", но делают это неубедительно
17:54Очередная провокация может быть организована в Харькове
17:42Согласившийся возглавить офис Зеленского Буданов* является фигурантом дел о терактах в России
17:27ГУР МОУ вместо террориста Буданова возглавит руководитель Службы внешней разведки Иващенко
17:18Генсек ООН "обеспокоен" терактом ВСУ в Херсонской области
16:09В Крыму скончалась пострадавшая от теракта ВСУ в Хорлах, Финляндия оплачивает русофобию. Главное к 16.00
16:08"Доктор Айболит" – киевский "мультералаш" из Чуковского от Черкасского
16:02Специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша о том, почему лидеры Украины одеваются как террористы
16:00Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев"
15:52Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев
15:43Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
15:38Аристократ и колхозник. Как русское небо навсегда сделало братьями по оружию француза и украинца
Лента новостейМолния