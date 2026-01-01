Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет - 01.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет
Военнослужащий с позывным "Калина" вспоминает Новый год с 2023 на 2024 — самый яркий в его службе, хотя и с черным юмором. Противник нанес артиллерийский удар,... Украина.ру, 01.01.2026
2026-01-01T17:00
2026-01-01T17:00
видео
бойцы
новый год
удары
Военнослужащий с позывным "Калина" вспоминает Новый год с 2023 на 2024 — самый яркий в его службе, хотя и с черным юмором. Противник нанес артиллерийский удар, на столе вместо угощений стоял пулемет. Вся встреча праздника прошла на 8-часовом дежурстве на наблюдательном посту.
видео, бойцы, новый год, удары, видео
Видео, бойцы, Новый год, удары

Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет

17:00 01.01.2026
 
Военнослужащий с позывным "Калина" вспоминает Новый год с 2023 на 2024 — самый яркий в его службе, хотя и с черным юмором. Противник нанес артиллерийский удар, на столе вместо угощений стоял пулемет. Вся встреча праздника прошла на 8-часовом дежурстве на наблюдательном посту.
