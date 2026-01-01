https://ukraina.ru/20260101/novogodnyaya-istoriya-ot-kaliny-protivnik-nanes-udar-artilleriey-na-stole-byl-pulemet-1073830848.html

Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет

Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет - 01.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от "Калины". Противник нанес удар артиллерией, на столе был пулемет

Военнослужащий с позывным "Калина" вспоминает Новый год с 2023 на 2024 — самый яркий в его службе, хотя и с черным юмором. Противник нанес артиллерийский удар,... Украина.ру, 01.01.2026

2026-01-01T17:00

2026-01-01T17:00

2026-01-01T17:00

видео

бойцы

новый год

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073830705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_070f1648922890b958997aa8fbe3ae73.png

Военнослужащий с позывным "Калина" вспоминает Новый год с 2023 на 2024 — самый яркий в его службе, хотя и с черным юмором. Противник нанес артиллерийский удар, на столе вместо угощений стоял пулемет. Вся встреча праздника прошла на 8-часовом дежурстве на наблюдательном посту.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, бойцы, новый год, удары, видео