Все украинские грезы завязли между гарантиями личной безопасности, американскими счетами и смуглыми ногами – белыми штанами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.— Дмитрий Игнатьевич, я бы начала с того, что год назад мы с вами предсказали сближение интересов России и Штатов, определили Аляску уникальным местом пересечения их главных геополитических треков, назвали Анкоридж как оптимальное место сборки общих идей и планов. Тогда многим эти мысли показались абсурдными, но сбылось почти все. Не выветрится ли в этом году "дух Анкориджа", как опасаются аналитики?— Уверен, наоборот. Этот трек будет усиливаться и наполняться конкретикой. Причем, быстрее, чем можно себе представить, потому что только этот проект в равной степени экзистенциален и для РФ, и для Штатов.Последние крайне нуждаются в "великом проекте" — который подтвердит, что страна становится могущественной не декларациями и заклинаниями, не надписями на красных бейсболках, а конкретными делами и реальными шагами. Этого ждут "редники" — прагматичные и патриотичные жители американской глубинки.Во-вторых, это возможный сильный избирательный ход Трампа. Я уже подсказывал одному президенту, что понять суть предвыборной ситуации можно, сжав ее туманную атмосферу до "твердого состояния" — до одного слова. Чаще всего таким словом является "недострой".Строители знают, что избежать рекламаций за недостроенный вовремя объект, можно начав вокруг него другую стройку. Недострой завода всегда перекроет на его территории аналогичную ситуацию с туалетом. Главное, убедить избирателей, что достроить способен только ты. Так вот тот президент начал стройку двух атомных станций, и снова стал главой державы.Недострой Берингова тоннеля, моста, дороги между двумя континентами, если не самого Трампа, то Вэнса точно приведет в Овальный кабинет. В-третьих, владея с Россией стыком континентов, Америка не станет воевать с Китаем. Можно только пропускать их караваны на арктический ход. Туда-сюда, туда-сюда…— А что это даст России? Говорят, экономически этот проект сомнителен по части рентабельности…— Это сейчас. Когда арктический трек станет единственным безопасным маршрутом на планете, рентабельность его будет совсем иная. Да, и дело не в коммерческой выгоде — уходя в эти высокие широты, мы возвращаем себе высокие помыслы. В мире будут править страны с высокой мечтой, а не с низменными страстями…— Поэтому Дональд Трамп на католическое рождество, когда принято загадывать желания, вновь заговорил об Гренландии?— Очевидно. Хотя остров и так рано или поздно причалит к Штатам. Есть закон не только физического, но и геополитического притяжения. Большие массы и здесь неизбежно притягивают меньшие. Правда, этот естественный процесс можно ускорить.Я подсказывал, что если найти некого датского депутата, который заговорит об ограничениях, скажем английского языка в на острове, процесс ускорится. Нашли тень отца Гамлета — депутата Расмуса Ярлова. Он даже рассуждает о присоединении к великой Дании нескольких штатов Америки — видимо, со всеми языковыми запретами. Теперь понесется.— Оставим Гренландию эскимосам. А что вы слышали об обыске НАБУ у Ермака, у которого нашли паспорта с гражданством Штатов, Израиля и одной Карибской страны?— Украиной почти не занимаюсь, но охотно могу поверить. Со времен Остапа Бендера там ничего не изменилось. Помните, великий комбинатор мечтал о гражданствах, которые ему гарантируют безопасность, деньги и мулатов (или мулаток) в белых штанах.Когда на границе Швейцарии “приняли” патриарха украинской коррупции Павла Лазаренко, при нем был такой же джентльменский набор паспартин. А Зеленский способный ученик и первого, и второго.Да и вообще, все украинские грезы как бы завязли между гарантиями личной безопасности, американскими счетами и смуглыми ногами-белыми штанами — богатые вареники в шоколаде. Таинственный "украинский треугольник" засасывает пуще бермудского…— Вспомнила еще один наш прогноз годичной давности. О ссоре Дональда Трампа с Илоном Маском. А как будет в этом году?— Мы уже тогда говорили, что они помирятся. У Илона есть мудрый папа Эрол, с которым я давненько пересекался еще в ЮАР. Папа может! Он может многое объяснить сыну, ведь самый богатый не означает самый умный.Мудрый папа и подсказал, что все шоумены крайне чувствительны к внешним факторам, например, к дресс-коду. Для них одежда — важнейший инструмент трансляции своих месседжей во внешний мир. Когда Маск после триумфальной победы шефа стал появляться в главном кабинете страны в футболке и кроссовках, для его начальника это стало сигналом поразительного неуважения. Он подобного амикошонства перенести не мог.Трамп даже элегантным Вэнсу и Рубио подарил по четыре пары туфель престижных брендов. Туфли "не той системы" бесят Трампа дико — как не вполне четкие сигналы преклонения перед ним. Маск быстро это понял, и сейчас он — верх импозантности. И прощен, соответственно.— Зеленский, видимо, по прежнему не учитывает этот фактор?— Там "другое". Зеленский конкурирует с Трампом именно как шоумен. Он создал собственную линейку так называемой моды, по которой различает свой-чужой. Например, спикер Стефанчук или секретарь нацбеза Умеров слепо следуют его тренду. Они готовы в ветхих трусах публично ходить, если шеф введет их в систему такого опознавания.Обратите внимание, Ермак пригламурился в прикидах и сразу вылетел. Европейские лидеры, даже, британский король, такую причуду “проглотили”, сами стали в чем-то копировать украинца. Тот же финн скоро будет щеголять в растянутых свитерах с оленями. Для Зеленского это моральная победа. Думал и Трампа подомнет — не прокатило. Двух донов в одной "семье" не бывает…— На последней встрече Трампа с Зеленским в Мар-a-Лаго этот фактор сработал?— Наверняка. Эта встреча началась с обеда делегаций. В самом меню была зашифрована очевидная месть. Украинцам были поданы блюда совершенно инородные для гостей гламурного поместья: бройлерный супчик, сосиски в тесте, картошка…Так там кормят только дворню, обслугу, уборщиков. А Трамп еще издевательски спросил, подошла ли еда для "больших и сильных людей с Украины".Я сразу вспомнил старый анекдот. Ленин заходит в приемную, тянет носом и спрашивает секретаршу: "А что, заходил Максим Горький?". Та подтверждает. "Ну и глыба, ну и человечище!", — восклицает Ленин.И здесь Трамп показал, что если вы ходите в потных комбинезонах мусорщиков и питаться будете соотвественно, хоть вы и глыба, как безразмерный Умеров. Вкушайте-ка картофель с ГМО от фирмы Монсанто.— Но они ведь о чем-то договорились? Зеленский говорит, что согласовали позиции на 90%...— Как говорится, "и вы говорите". Посидели за общим столом 1 час 40 минут. "И только!", как выражался в подобных случаях батько Махно из того же Гуляйполя.— Он по-русски говорил?— Как еще? Он других языков не знал. Даже его базовый клич "Анархия — мать порядка" не переводится ни на какой другой язык без потери смысла.— Но Зеленский с Трампом все же о чем-то договорились?— Исключено, у них сами цели различны. У одного — государственный результат. У другого — просто посидеть за общим столом, и сфоткаться.— Кстати, вы ранее говорили, что встреча президентов РФ и США состоится в этом году в Будапеште?— Я наделся, что очередная встреча глав государств пройдет в Крыму, в Мшатке. Это территория бывшего поместья и место упокоения философа и основоположника геополитики Николая Данилевского.Именно из его теории пассионарности вытекает полная бесперспективность российско-европейских отношений. Это Ойкумены, находящиеся в противоположных фазах пассионарности.Но с Америкой вопрос открыт. Вот об этом бы поговорить лидерам у пантеона гения. Только проход на могилу закрыт, надо подавать просьбу в ялтинскую администрацию за месяц. Президенты — занятые люди и могут не вписаться в протокол. Тогда местные чиновники их туда не пустят. Поэтому я и обозначил Будапешт как запасную площадку.— Будапешт — ваш любимый город. Не поэтому ли вы обозначили его (помимо объективных причин, о которых уже писали СМИ)?— Не только поэтому. Тут я вижу много причин, о которых имеет смысл говорить непосредственно перед встречей лидеров планеты. Пока отмечу только то, что мадьяры — последняя пассионарная нация в европейском месиве.— Перенесемся на другие просторы. Война в Венесуэле будет?— Сухопутная — вряд ли. Если, конечно, свои не предадут, как это было в Ираке. А с морской блокадой Мадуро справится.Дело в том, что американский полуминистр полувойны Хегсет немного просчитался, когда думал, что содержание морской армады у берегов Венесуэлы будет стоить 100 миллионов в день. Оказалось — 1,1 миллиардов. Даже для Штатов неожиданно много. Поэтому, уверен, блокада будет не долгой.Я не случайно назвал Хегсета полуминистром. Перечитайте “Бравого солдата Швейка”, там всё сказано по поводу нынешней администрации Белого дома. А прошлую — продуктивно было анализировать через призму замечательной книги Джозефа Хеллера "Уловка 22".— То есть у Мадуро есть шансы?— Есть, если не будет суетиться и ... танцевать. На сцене выигрывает тот, кто лучше танцует, а в политике — наоборот. Не зря существует японская пословица: "Если зрелый джентльмен хорошо танцует, значит он подлец".К тому же, мы с вами кое-что подскажем Мадуро. Венесуэльская тяжелая нефть хороша как топливо, необходимо пережигать ее на электроэнергию и майнить крипту. А ее можно уже конвертировать в любую валюту почти в каждой стране, невзирая на блокаду.Кстати, я когда-то отмечал Новый год в Каракасе в кафе "Тарзан-лэнд". Это было прямо в зоопарке. А сейчас весь мир — зоопарк, с конями! С праздником наших читателей, всех благ. А нам с вами — дальнейшего плодотворного сотрудничества.О том, как Украина.ру несет правду в информационное поле и почему нам доверяют, в интервью Главред издания Украина.ру Искандер Хисамов: России нужно готовиться к разговору с украинцами напрямую.

