Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятным
Во все остальные дни года этим миром (и нашим сайтом) правят политологи и прочие эксперты, но сейчас наступило время диетологов. Людей, которые точно знают, как сохранить здоровье и вес в нелёгкой борьбе с многочисленными и довольно вредными новогодними яствами
Все мы знаем, что в период с конца декабря и по самый Старый Новый год у нас и "яма желудка" открывается, и вторая печень отрастает, и размер одежды несколько увеличивается.
Ну, не можем мы провожать старый год и встречать новый без бурных возлияний и обжорств. Оливье готовится тазиками, холодец варится вёдрами, горячительные напитки закупаются ящиками. Так жили наши родители, так живём мы.
Новогодний стол — это самый шикарный стол в году, ведь никто не отменял поговорку "Как новый год встретишь, так его и проведёшь". И пусть потом любимые брюки не застёгиваются.
Я давно хотела побеседовать с диетологом Людмилой Денисенко, благо, повод наконец-то нашёлся. Людмила — коренная дончанка, член Российского национального общества диетологов. Много лет Денисенко ведёт свой сайт и активно пишет в социальных сетях заметки на тему здоровья и стройности.
Итак, дорогие читатели! В этом материале Вас ждёт инструкция на время новогодних каникул. Читайте, следуйте советам и берегите себя!
Двенадцать праздничных советов от диетолога
Не голодать! Понятное дело, что праздники всегда сопряжены с тем, что люди выпивают и съедают лишнего. Подготовку к следующему после праздничного застолья утру, которое всегда дается нелегко, надо начинать накануне.
Обычно человек 31 декабря бережёт силы и место в желудке для торжественного ужина. Это категорически неправильный подход.
"Тут надо поступить иначе, необходимо немного ослабить свой рацион, но ни в коем случае не отказываться от еды, — советует Людмила, — больше включить овощных и лёгких блюд, хороши свежие овощи, если есть такая возможность. Категорически нельзя садиться за праздничный стол на пустой желудок. Не пропускайте обед и лёгкий полдник".
Разогнать печень. Если вам предстоит длительная ночь гуляний с возлияниями, от которых вы не сможете отказаться, необходимо "разогнать печень". Так это называют в народе. Незадолго перед выходом в свет нужно выпить маленькую рюмочку (около 20 граммов) того напитка, который вы планирует пить в течение вечера.
Выпить с лёгкой закуской. Это делается для того, чтобы печень начала вырабатывать фермент, необходимый для переработки алкоголя.
"Когда Вы выпьете свою первую рюмку уже за столом, — говорит Людмила, — ваша печень будет к этому готова!"
Нет народным советам. Один из частых народных советов о том, как пить и не пьянеть, гласит, что перед застольем нужно съесть кусочек сливочного масла.
"Ничего подобного, — утверждает Людмила, — это отодвинет немного ваше опьянение, но может сослужить недобрую службу. Вы не будете чувствовать привычного опьянения от привычной дозы, выпьете больше, а в итоге столкнётесь с более сильным опьянением".
О закуске. "У нас принято закусывать водочку селёдочкой или сальцем, — говорит Людмила, — в то время как крепкие спиртные напитки советуют закусывать углеводными продуктами. Лучше картошкой, а не селёдкой. Закусывать надо тёплыми блюдами, а не холодными. Водка холодная, а еда горячая, пока они сдружатся в желудке, всасывание алкоголя пойдёт немного медленней".
Не грех напомнить и еще одно правило диетологов: нельзя запивать крепкий алкоголь газированными напитками.
Не понижай градус! Кажется, эту плакатную фразу знают все, но всё равно нет-нет, да и обжигается народ. Если вы понимаете, что будете пить водку, то чисто символический бокал шампанского под бой курантов должен быть сведён буквально к глотку.
Про уголь. Нет, речь не о нашем донецком угле, которые мы называем чёрным золотом, а об аптечном активированном. Есть люди, которые принимают активированный уголь накануне застолья.
"Это бессмысленно, — утверждает моя собеседница, —активированный уголь лучше принять после застолья. Расчёт такой: одна таблетка на 10 кг веса. Можно таблетки растолочь, поверхность сорбирования будет больше, эффект будет сильней".
Нет новомодным шипучкам! Ни в коем случае нельзя принимать шипучие таблетки от похмелья сразу после застолья. Одна из самых известных — "Алка-Зельтцер". Эти препараты не для того, чтобы похмелье не наступило, а для того, чтобы облегчить состояние похмелья.
Они содержат ацетилсалициловую кислоту — аспирин. Сочетание аспирина со свежим алкоголем может сыграть роковую роль, вплоть до кровоизлияния в мозг. Подобные препараты надо принимать только для того, чтобы облегчить симптомы похмелья: головная боль, интоксикация.
Вода и рассол. Вы проснулись утром 1 января, а у вас во рту — тысячелетняя жара Сахары. Это и есть похмелье. Что делать? Первым делом начинайте наполнять себя водой. Вода должна быть самой обыкновенной, а не минеральной. Можно взять тот же "Нарзан" или "Боржоми", но в большой бутылке — столовый вариант.
Необходимо выпить минимум два литра воды.
"Это нужно для того, чтобы как можно быстрее вывести из организма токсины, которые гуляют по крови из-за ещё "недоразложенного" алкоголя, — говорит Людмила, — Кроме воды можно выпить рассола, это отличное народное средство. Но это должен быть именно рассол от капусты или солёных огурцов, а не от маринованных продуктов. Не тот, который содержит уксус".
Сила в супе. Также от похмелья спасает хороший наваристый, но не очень жирный суп. Годится любой суп, какой есть.
"Если вы заранее не озаботились, то подскажу ноу-хау, — говорит Людмила, — можно разогреть холодец, предварительно сняв жир".
Булгаковщина. Позвольте мне, дорогой читатель, привести слова Воланда из бессмертного романа "Мастер и Маргарита".
"Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственное, что вернёт вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской".
"Как врач я так делать категорически не советую, — говорит Людмила, — к сожалению, такой опохмел может привести к длительному запою. Вы выпьете, на старые дрожжи кинете новой водки, вам захочется снова покуролесить. Тем более я не рекомендую похмеляться пивом, оно ещё и газированное и ещё больше усугубит интоксикацию".
Про бани, сауны, свежий воздух и сон. После того как вы наполнитесь водой, нужно сходить в душ. Душ не должен быть холодным, чтобы не было спазма сосудов.
"В похмельный день не рекомендуются никакие тепловые процедуры, — говорит Людмила, — никаких бань или саун. Лучше их отложить на второе или третье января. Ещё очень хорошо помогает свежий воздух. Причём не просто выйти на прогулку по бульвару Пушкина, а можно активно подвигаться, разогнать кровь, поиграть в снежки, покататься на санках. Ещё отлично днём лечь поспать".
Последний совет. Если всё это не помогло, есть ещё одно верное средство! Лечь на диван перед телевизором и говорить приблизительно следующее: "Чтоб я ещё когда-нибудь… Да никогда в жизни! Ну, до следующего Нового года так точно…"
