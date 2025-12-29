https://ukraina.ru/20251229/napoleon-stalin-i-ryazanov-kratkaya-istoriya-novogodnego-shampanskogo-1073775643.html

Наполеон, Сталин и Рязанов: краткая история новогоднего шампанского

Как известно, на Новый год русские издревле пили водку, потому что верили, что так можно опьянеть. Ну как – издревле? Традицию праздновать Новый год с ёлкой и водкой ввёл только Пётр I триста с небольшим лет назад. Но мы не про это, а про то, что новогодним напитком считается не водка, а шампанское. А оно – напиток ни разу не русский…

Начнём с начала. Виноградники в нынешней Шампани разбили ещё римляне и это была ошибка – провинция находится на границе устойчивого виноградарства, виноград там не дозревает, вино получается горько-кислое, существенно уступающее бургундскому (которое, по правде говоря, тоже не фонтан). Ко всему прочему вино не успевало до конца перебродить.Много поколений виноделов пытались справиться с этими напастями. Знаменитый дом Периньон, именем которого названа марка вина фирмы Moët & Chandon, буквально жизнь положил на то, чтобы мир никогда не узнал о шампанском. Но всё даром – виноград оставался паршивым (даже когда закончился средневековый температурный пессимум), а вино – газированным.Но на помощь виноделам внезапно пришли потребители, которые решили, что шампанское вино настолько плохо, что это даже хорошо… И в XVIII веке шампанское, ничуть не улучшившись в качестве, стало напитком аристократии. Шампанское в современном виде появилось в начале XIX века благодаря Барбе-Николь Клико, с именем которой связаны и усовершенствованный процесс ремюажа и классическая упаковка, сохранившаяся по сей день – вплоть до стандартизированной длины проволочки-мюзле.Русские получили шампанское в товарных количествах из обозов армии Наполеона. Существует красивая современная легенда, о том, что празднование Нового года с шампанским началось с той самой победной зимы 1812-13 года. Возможно, хотя и маловероятно – вряд ли в русской армии было достаточно людей, способных оценить этот своеобразный напиток. Но совершенно точно можно сказать, что соответствующую оценку шампанское получило позже – во время зарубежных походов и оккупации Франции. На месте можно ведь было потреблять уже не просто вино, а легенду…В 1814 году был открыт экспорт шампанского в Россию, причём первой эту возможность использовала пресловутая вдова Клико. Именно её вино нашло отражение в творчестве А.С. Пушкина. До самого 1917 года именно Россия была основным потребителем шампанского в Европе. Так что напиток этот удивительным образом стал из французского – русским.К тому же, в России начали производить свои игристые вина, например – упоминаемое Пушкиным же цимлянское. Настоящую же революцию в производстве российского шампанского произвёл князь Лев Голицын, разбивший виноградники и усовершенствовавший технологию производства шампанского. Его продукция настолько превосходила французскую, что ему советовали зарегистрировать новую торговую марку "крымпанское", чего он, однако, не сделал. Хотя зря – российское шампанское действительно другой напиток, чем шампанское французское.Ну а классическое французское шампанское вскоре кончилось – эпидемия филлоксеры, экстремальные погодные условия начала XX века, Первая Мировая война, немалая часть боевых действий которой шла как раз среди виноградников Шампани, превратившихся в результате в лунный пейзаж… Ну и самое страшное – исчез традиционный рынок сбыта шампанского. И дело даже не в том, что в Советской России его запретили как феодально-буржуазный пережиток (хотя его именно запретили и именно как пережиток), а потому что исчез социальный слой, который такое вино потреблял.Однако дальше случилось неожиданное – по мере нормализации ситуации в стране многие "пережитки" оказались элементами новой, советской нормы. Причём с шампанским (которое ещё не было специально новогодним напитком) это произошло на десять лет раньше, чем с новогодней ёлкой реабилитированной в 1935 году.В 1924 году были начаты работы по восстановлению виноделия вообще и производства шампанского в частности. Дело было поручено профессору Антону Фролову-Багрееву, занимавшемуся разработкой промышленных методов производства шампанского (в 1917 году рабочие завода "Абрау-Дюрсо" его прятали между бочками с вином, спасая от требующих выпивки пролетариев,).Традиционная технология является сложной и требует много ручного труда – сначала брожение в бочке. Потом – в бутылке. Потом – удаление осадка из бутылки (вручную, разумеется). Результат – высокая стоимость и длительность процесса от девяти месяцев до нескольких лет. Результат – на любителя.Фролов-Багреев же предложил использовать изобретённый ещё в середине XIX века и усовершенствованный им акратофор – большой резервуар для виноматериала с несколькими режимами охлаждения для приостановки процесса брожения. Объёмы – в разы больше, ручного труда –в разы меньше, рабочий цикл занимает около месяца. Качество, как считают специалисты, ниже, чем в случае ручного производства (отчего-то вспомнился "Заповедник гоблинов" Саймака, где была дискуссия относительно сколько именно насекомых и каким образом должно попадать в сусло для эля, чтобы получить неповторимый устойчивый вкус).28 июля 1936 года состоялось заседание Политбюро, на котором было принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "О производстве „Советского шампанского“, десертных и столовых вин", предусматривающее строительство заводов по производству шампанских вин в крупнейших городах СССР. Расчёт был простой – виноматериалы перевозить проще и дешевле, чем готовую продукцию.Комментарий Анастаса Микояна:"Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское – признак материального благополучия, признак зажиточности".В 1939 год был запущен Горьковский завод шампанских вин на полностью отечественной технологии. Вино производилось по единой рецептуре на основе сложного купажа разнородных виноматериалов. Причём первоначально их состав не лимитировался – старались использовать по рецептуре "шардоне" и "пино", но если их не было, то добавляли то, что было.Правда надо отметить, что в СССР спросом пользовались те варианты "Советского шампанского", которые производились из местного винограда – грузинское, крымское, молдавское… Не то, чтобы оно было лучше, но оно всё же было немного другим.Фролов-Багреев был обласкан Сталиным и ответственным за пищепром Микояном, получил Сталинскую премию 1942 года и должность главного шампаниста СССР (да, такая вот должность), которую занимал до смерти в 1953 году.Шампанское, разумеется, и по стоимости (в 1961 году это был самый дорогой спиртной напиток – 5,50, при том, что "столичная" – 3,12), и по особенностям потребления было напитком для особых случаев. Но, всё же, специально новогодним не было.Считается, уж не знаем, насколько основательно, что статус новогоднего напитка шампанское получило благодаря Эльдару Рязанову при участии Людмилы Гурченко и Игоря Ильинского. Речь, разумеется, о фильме "Карнавальная ночь", 1956 года.Вообще, невероятно популярный фильм (50 миллионов зрителей в первый же год) знаменовал собой смену эстетической парадигмы. Если в предыдущую эпоху модной была русская красота Тамары Носовой (она в фильме была секретаршей персонажа Ильинского) – "кровь с молоком", светлая коса, то Гурченко представила французский тип фигуры и французскую же моду. И в этот европейский стиль идеально вписалось шампанское – советское, но французское по духу. Причём, обратите внимание, в фильме пьют-то его обычные люди – не номенклатурные работники, учёные или артисты…Ну а фильм дал ту самую идеальную картинку, на которую ориентировалось советское общество. Уже через пару десятилетий после премьеры шампанское воспринималось уже не просто как естественный элемент новогоднего стола (естественным, по указанным причинам, он был и в 56-м году), а как элемент необходимый, без которого Новый год какой-то не новогодистый.В 1960 году появляется технология полностью автоматизированного процесса изготовления шампанского, что привело к увеличению выпуска и удешевлению продукции. Советскую методику потом позаимствовали и традиционные производители шампанского – тот же Moët, для производства дешёвых сортов.В 1968 году появился ГОСТ, который наглядно опровергает мнение, что в СССР был один сорт шампанского. По ГОСТу были "Советское шампанское выдержанное" (трёхлетнее): брют – самое сухое, сухое и полусухое; просто "Советское шампанское" – самое сухое, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое. Ещё были жалобы на то, что брют плохо берут…После распада СССР советская стандартизация была изрядно размыта. Появилось огромное количество игристых вин, различающихся характером начального виноматериала и режима охлаждения.В России в 2009 году утверждён ГОСТ на "Российское шампанское" (экстрабрют, брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое). В основе это "Советское".На Украине было большое разнообразие шампанских и похожих на них напитков (автору пару раз приходилось открывать бутылку "шампанского" штопором). Лучшими являлись шампанские Артёмовского завода – "Артёмовское" и "Крым". "Советским" называлась привычная классика – белое полусладкое. В рамках декоммунизации "Советское" Харьковского ЗШВ стало "Светским", а Киевского – даже "Советовским", что бы это ни значило.На настоящий момент "шампанское" является защищённым географическим названием, которое относится только к игристым винам из провинции Шампань. С 1 января 2026 года украинские производители откажутся от этого названия (так же, как и от названия "коньяк"). В России в 2011 году производители тоже договорились отказаться от названия шампанское, но законом 2021 года оно осталось применимым для игристых вин российского производства. Так что без шампанского на новогодних столах мы не останемся.

