"Можем сделать плацдарм, как в Юнаковке": эксперт раскрыл план прорыва на Сумском направлении

Продвижение группировки "Север" на Сумском направлении открывает путь к ключевым транспортным артериям, связывающим Харьков с центральными областями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

Ранее группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе.Отвечая на вопрос Украина.ру о том, может ли наступление на Сумском направлении перерезать сообщение ВСУ между Сумами и Харьковом, минуя укрепрайоны, Самойлов подтвердил такую возможность. "Это читается. Конечно, этот район насыщен воинскими частями. Я сам в Ахтырке служил", — отметил эксперт.Он описал возможную стратегическую цель ВС РФ на этом направлении. "Мы можем нащупать дырку в обороне противника и сделать такой же плацдарм, как в Юнаковке, чтобы создать угрозу отрезания от Харькова Сумской и Полтавской областей", — заявил аналитик.Для реализации такого плана, по словам эксперта, потребуется значительная группировка войск. "Нам придется идти по полям, чтобы создать эти плацдармы. Но и ВСУ тоже должны будут по полям к нам подкрадываться", — сказал Самойлов, добавив, что операция потребует также воздействия на инфраструктуру Харькова."И параллельно с этим нам придется уничтожать Харьков как военно-экономический центр. Его тоже будут отключать от воды и электроэнергии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

