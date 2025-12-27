https://ukraina.ru/20251227/tramp-podtverdil-vstrechu-smert-kapustina-khronika-sobytiy-na-utro-27-dekabrya-1073706251.html

Трамп подтвердил встречу, смерть Капустина. Хроника событий на утро 27 декабря

Трамп подтвердил встречу, смерть Капустина. Хроника событий на утро 27 декабря

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение встречи с Владимиром Зеленским во Флориде. РДК* сообщил о гибели своего главаря Дениса Капустина*

Белый дом официально подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Согласно обнародованному расписанию, встреча пройдет во Флориде в воскресенье в 15:00 по местному времени (23:00 по Москве).Ранее Трамп заявил газете The New York Post, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения по итогам встречи."Я думаю, у нас есть хорошие шансы", — сказал Трамп.Президент США добавил, что и Украина, и Россия хотят заключения мирного договора."Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет этого", — отметил Трамп.В то же время в интервью Politico он подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта зависит от его позиции, а не Зеленского."У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет", — заявил Трамп.Украинские СМИ тем временем сообщили возможный план действий Зеленского на встрече с Трампом."Он (Зеленский — Ред.) будет рассказывать, что он принял все пункты плана Трампа, которые мог принять, а те которые он не может принять, необходимо решить на референдуме. Также, учитывая, что к нему были предъявлены претензии по поводу его легитимности, он готов одним махом решить эти два вопроса, проведя во время военного положения по специальному закону одновременно и выборы президента, и референдум по поводу несогласованных вопросов", — писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".По словам авторов канала, Зеленский и его окружение попытаются сыграть на желании президента США поскорее закончить конфликт на Украине."Расчёт только на то, что Трамп не вникает в детали, его не интересуют подробности, он любит быстрые громкие решения. Именно на эту его характеристику и направлена вся кампания Зеленского по поводу выборов и референдума", — отмечалось в публикации.При этом выборы Зеленский может выиграть при соблюдении ряда условий."Зеленский может выиграть выборы исключительно в такой конфигурации: с сохранением военного положения, с закрытыми границами. По идее, он даже голосование в электронке может сдать, как компромисс. Ему хватит закрытых границ и военного положения. А референдумы даже в плюс ему сыграют, потому что украинское общество против выхода с Донбасса и против признания территорий за Россией. Этими вопросами он ещё больше поставит общество на свою сторону", — указывалось в публикации.Авторы канала подчеркнули, что любые другие условия проведения выборов, кроме американских, будут на руку Зеленскому и усилят его позицию."Таким образом получается, что любой ответ Трампа, кроме твёрдого и четкого "нет", которая подразумевает американские условия проведения выборов, будет для Зели победой. Он скажет: "Трамп согласился, мы идём на выборы, мы с новой силой запускаем весь этот процесс". И тогда позиция Зеленского усиливается и открывается целый клубок возможностей для заведения ситуации в ещё больший тупик. Поэтому, пожалуйста, кто там ближе к Дональду, успейте сказать, чтобы он не вёлся на быстрый результат", — подытожили авторы канала.Ранее украинский Центр социальных и рыночных исследований (SOCIS) опубликовал данные опроса, согласно которым если бы экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный баллотировался на президентских, то в первом туре он и Зеленский соответственно бы получили 22% и 21% голосов, а во втором туре Залужный получил бы 64% голосов, а Зеленский — 36%. Если бы в выборах принимал участие начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, он бы прошёл во второй тур, где одержал бы победу с результатом в 56% голосов, а Зеленский бы получил 44%. Выиграл бы Зеленский выборы лишь у предыдущего президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко*.Гибель Капустина*Как сообщил "Русский Добровольческий Корпус"* на фронте погиб главарь группировки Денис Капустин* (также известен как Денис Никитин и White Rex)."Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин*. По предварительным данным - прилет FPV-дрона. Все подробности будут оглашены позже - пока устанавливаются детали произошедшего", — указывалось в сообщении группировки.Члены РДК* также заявили, что "обязательно отомстят".Гибель Капустина* прокомментировали в России."Если все действительно так, и Капустина* отправил в преисподнюю оператор дрона, то действительно, стоит наградить мужчину. Однако, есть сомнения, что Капустина убило дроном, или что это был русский дрон", — заявил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.По его словам, функционал группировки был карательным."РДК* известно, как подразделение, которое не очень-то воевало. Да, они и на Белгородскую область нападали, и на Курскую. Но сам функционал РДК* был не военный, а карательный. Как полицаи в Великую отечественную. Мирных жителей кошмарить, издеваться, по детям стрелять. А, фото красивые снять. Как во время террористического нападения на Брянщину, где РДК* засветились первый раз именно в карательной акции против русских людей", — указал Медведев.По его словам, группировка является террористической ячейкой, покрываемой украинскими спецслужбами."По большому счету РДК* всегда был и остаётся террористической ячейкой под крышей ГУР. И основных задач было две. Демонстрировать, что есть "русские"(предатель не русский по умолчанию), которые якобы воюют (в основном в соцсетях красивыми фото) против "кровавого Кремля за свободную Украину и свободную Россию". И второе: ими прикрывали теракты, совершенные ГУР в России. Как например, Капустин заявлял, что убийство Дарьи Дугиной это "акция РДК*". Но, есть подозрение, что кураторам Капустин* слегка надоел. И последнее время РДК* активничал прежде всего у себя в соцсетях, а, скажем, на украинские телеканалы Капустина звать перестали", — писал журналист.Он напомнил о последних скандалах с группировкой"Из последних акции Капустина запомнилась только одна: летом в Киеве его избили украинские левые гомосеки. Капустин напал на участников похорон боевика ВСУ, анархиста-левака, гомосексуалиста Давида Чичкана. Капустину не понравились фланги ЛГБТ* на похоронах. Капустин* был бит и ретировался", — рассказал Медведев.Также он напомнил, что, "как сообщали, по причине нехватки личного состава ВСУ, русских предателей все же отправили осенью на фронт"."Что там произошло мы вряд ли когда узнаем. Действительно Капустина* настигло возмездие в виде русского дрона или его просто пристрелили, как свинью хозяева из ГУР, по причине того, что больше им Капустин* не нужен стал. Честно говоря, больше верится именно в такую ситуацию. Предатель - это всегда позорная смерть и бессмысленная жизнь. Предателей не уважает никто, даже те, кому они лижут задницу", — подытожил журналист.Капустин* создал свою группировку в 2022 году во взаимодействии с властями Украины. Целью группировки было названо "свержение правящего в Российской Федерации режима" и борьба с российской властью.В 2023 году группировка взяла на себя ответственность за вылазку на села Любечане и Сушаны Брянской области. В Любечанах террористы обстреляли автомобиль, убили двух местных жителей и ранили десятилетнего ребенка.Кроме того, по данным ФСБ Капустин* организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а также предотвращённое покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина* к пожизненному сроку. Его обвинили в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.* — лица, внесённые в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ террористические организации и экстремистские движения

