Трамп подтвердил встречу, смерть Капустина. Хроника событий на утро 27 декабря
10:14 27.12.2025 (обновлено: 10:27 27.12.2025)
Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение встречи с Владимиром Зеленским во Флориде. РДК* сообщил о гибели своего главаря Дениса Капустина*
Белый дом официально подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Согласно обнародованному расписанию, встреча пройдет во Флориде в воскресенье в 15:00 по местному времени (23:00 по Москве).
Ранее Трамп заявил газете The New York Post, что оптимистично настроен на заключение мирного соглашения по итогам встречи.
"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", — сказал Трамп.
Президент США добавил, что и Украина, и Россия хотят заключения мирного договора.
"Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет этого", — отметил Трамп.
В то же время в интервью Politico он подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта зависит от его позиции, а не Зеленского.
"У него ничего нет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него будет", — заявил Трамп.
Украинские СМИ тем временем сообщили возможный план действий Зеленского на встрече с Трампом.
"Он (Зеленский — Ред.) будет рассказывать, что он принял все пункты плана Трампа, которые мог принять, а те которые он не может принять, необходимо решить на референдуме. Также, учитывая, что к нему были предъявлены претензии по поводу его легитимности, он готов одним махом решить эти два вопроса, проведя во время военного положения по специальному закону одновременно и выборы президента, и референдум по поводу несогласованных вопросов", — писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
По словам авторов канала, Зеленский и его окружение попытаются сыграть на желании президента США поскорее закончить конфликт на Украине.
"Расчёт только на то, что Трамп не вникает в детали, его не интересуют подробности, он любит быстрые громкие решения. Именно на эту его характеристику и направлена вся кампания Зеленского по поводу выборов и референдума", — отмечалось в публикации.
При этом выборы Зеленский может выиграть при соблюдении ряда условий.
"Зеленский может выиграть выборы исключительно в такой конфигурации: с сохранением военного положения, с закрытыми границами. По идее, он даже голосование в электронке может сдать, как компромисс. Ему хватит закрытых границ и военного положения. А референдумы даже в плюс ему сыграют, потому что украинское общество против выхода с Донбасса и против признания территорий за Россией. Этими вопросами он ещё больше поставит общество на свою сторону", — указывалось в публикации.
Авторы канала подчеркнули, что любые другие условия проведения выборов, кроме американских, будут на руку Зеленскому и усилят его позицию.
"Таким образом получается, что любой ответ Трампа, кроме твёрдого и четкого "нет", которая подразумевает американские условия проведения выборов, будет для Зели победой. Он скажет: "Трамп согласился, мы идём на выборы, мы с новой силой запускаем весь этот процесс". И тогда позиция Зеленского усиливается и открывается целый клубок возможностей для заведения ситуации в ещё больший тупик. Поэтому, пожалуйста, кто там ближе к Дональду, успейте сказать, чтобы он не вёлся на быстрый результат", — подытожили авторы канала.
Ранее украинский Центр социальных и рыночных исследований (SOCIS) опубликовал данные опроса, согласно которым если бы экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный баллотировался на президентских, то в первом туре он и Зеленский соответственно бы получили 22% и 21% голосов, а во втором туре Залужный получил бы 64% голосов, а Зеленский — 36%. Если бы в выборах принимал участие начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, он бы прошёл во второй тур, где одержал бы победу с результатом в 56% голосов, а Зеленский бы получил 44%. Выиграл бы Зеленский выборы лишь у предыдущего президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко*.
Гибель Капустина*
Как сообщил "Русский Добровольческий Корпус"* на фронте погиб главарь группировки Денис Капустин* (также известен как Денис Никитин и White Rex).
"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин*. По предварительным данным - прилет FPV-дрона. Все подробности будут оглашены позже - пока устанавливаются детали произошедшего", — указывалось в сообщении группировки.
Члены РДК* также заявили, что "обязательно отомстят".
Гибель Капустина* прокомментировали в России.
"Если все действительно так, и Капустина* отправил в преисподнюю оператор дрона, то действительно, стоит наградить мужчину. Однако, есть сомнения, что Капустина убило дроном, или что это был русский дрон", — заявил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
По его словам, функционал группировки был карательным.
"РДК* известно, как подразделение, которое не очень-то воевало. Да, они и на Белгородскую область нападали, и на Курскую. Но сам функционал РДК* был не военный, а карательный. Как полицаи в Великую отечественную. Мирных жителей кошмарить, издеваться, по детям стрелять. А, фото красивые снять. Как во время террористического нападения на Брянщину, где РДК* засветились первый раз именно в карательной акции против русских людей", — указал Медведев.
По его словам, группировка является террористической ячейкой, покрываемой украинскими спецслужбами.
"По большому счету РДК* всегда был и остаётся террористической ячейкой под крышей ГУР. И основных задач было две. Демонстрировать, что есть "русские"(предатель не русский по умолчанию), которые якобы воюют (в основном в соцсетях красивыми фото) против "кровавого Кремля за свободную Украину и свободную Россию". И второе: ими прикрывали теракты, совершенные ГУР в России. Как например, Капустин заявлял, что убийство Дарьи Дугиной это "акция РДК*". Но, есть подозрение, что кураторам Капустин* слегка надоел. И последнее время РДК* активничал прежде всего у себя в соцсетях, а, скажем, на украинские телеканалы Капустина звать перестали", — писал журналист.
Он напомнил о последних скандалах с группировкой
"Из последних акции Капустина запомнилась только одна: летом в Киеве его избили украинские левые гомосеки. Капустин напал на участников похорон боевика ВСУ, анархиста-левака, гомосексуалиста Давида Чичкана. Капустину не понравились фланги ЛГБТ* на похоронах. Капустин* был бит и ретировался", — рассказал Медведев.
Также он напомнил, что, "как сообщали, по причине нехватки личного состава ВСУ, русских предателей все же отправили осенью на фронт".
"Что там произошло мы вряд ли когда узнаем. Действительно Капустина* настигло возмездие в виде русского дрона или его просто пристрелили, как свинью хозяева из ГУР, по причине того, что больше им Капустин* не нужен стал. Честно говоря, больше верится именно в такую ситуацию. Предатель - это всегда позорная смерть и бессмысленная жизнь. Предателей не уважает никто, даже те, кому они лижут задницу", — подытожил журналист.
Капустин* создал свою группировку в 2022 году во взаимодействии с властями Украины. Целью группировки было названо "свержение правящего в Российской Федерации режима" и борьба с российской властью.
В 2023 году группировка взяла на себя ответственность за вылазку на села Любечане и Сушаны Брянской области. В Любечанах террористы обстреляли автомобиль, убили двух местных жителей и ранили десятилетнего ребенка.
Кроме того, по данным ФСБ Капустин* организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а также предотвращённое покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина* к пожизненному сроку. Его обвинили в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.
* — лица, внесённые в список экстремистов и террористов, запрещённые в РФ террористические организации и экстремистские движения
