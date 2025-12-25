https://ukraina.ru/20251225/v-kharkove-snosyat-gurchenko-v-kieve-stavyat-pamyatnik-farion-na-ukraine-zamenyayut-khrista-programmistom-1073622995.html

В Харькове сносят Гурченко, в Киеве ставят памятник Фарион, на Украине заменяют Христа программистом

В Харькове сносят Гурченко, в Киеве ставят памятник Фарион, на Украине заменяют Христа программистом - 25.12.2025 Украина.ру

В Харькове сносят Гурченко, в Киеве ставят памятник Фарион, на Украине заменяют Христа программистом

Фарион вместо Булгакова, Ганул вместо Екатерины Великой, компьютер вместо Вифлеемской звёзды. И это не фраза из Оруэлла, а украинская реальность.

2025-12-25T14:47

2025-12-25T14:47

2025-12-25T15:42

эксклюзив

киевсовет

ирина фарион

одесса

украина

харьков

демьян ганул

вооруженные силы украины

ес

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073623827_0:382:777:819_1920x0_80_0_0_17e2a9a0f389cf943270858c4848bd66.jpg

Мы уже писали о решении Киевсовета снести памятник киевлянину, автору "Мастера и Маргариты" Михаилу Булгакову. Но простой зачистки "имперца" шариковым показалось мало. Освободившееся место требуется немедленно заполнить альтернативным символом - идеологически выверенным и политически одобренным.Поэтому киевляне уже создали петицию об установлении в столице Украины памятника Ирине Фарион - русофобке и депутату от радикальной партии "Свобода", застреленной в прошлом году во Львове. Электронная петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета и сейчас идет процесс подписей за то, чтобы отлить фигуру львовской националистки в бронзе. Правда, возникает вопрос: а почему ж нет памятника такой выдающейся "мовознавице" и доктору наук в ее родном Львове, городе, который традиционно считается опорной территорией подобных взглядов? Как нет и широкого общественного движения за создание мемориала Фарион в ее естественной среде обитания? Ограничились памятной доской, открытие которой прошло в узком кругу: семья и несколько соратников. Массового общественного участия, которое обычно служит аргументом в пользу "народного запроса", зафиксировано не было. То есть, Фарион ( что мертвая, что живая) нужна только лишь как жупел, чтобы продолжать терроризировать русскоязычных граждан и продвигать насильственную украинизацию с галичанским прононсом. Это ли не оккупация традиционно русских территорий? К слову, история с петицией не нова - ее просто вытащили из пронафталиненного русофобского ящика: аналогичный документ уже лоббировали киевские понаехи в прошлом году. Авторы петиции уверяли, что такое чествование будет "символом благодарности за преданный труд Фарион в развитии украинского языка и ее активное участие в политической жизни страны". Однако, тогда удалось собрать всего 600 подписей (вместо необходимых 6 тысяч) за то, чтобы "сохранить памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради национальной идентичности и культурного наследия Украины". Весьма показательно, не правда ли?Однако, cоздатели "правильной" идентичности не останавливаются, и помимо Киева пытаются пометить еще и Одессу с Харьковом - как бродячие собаки-жучки придорожные кусты. Так, в Харькове вдруг поняли, почему Украина до сих пор не вступила в ЕС: оказывается, они не уничтожили памятник и мурал в честь актрисы Людмилы Гурченко. Вопрос о демонтаже памятника великой харьковчане подняла грантовая организация "Деколонизация". Ее руководитель Поздняков заявил, что "хотя актриса родилась и выросла в Харькове, но жила и работала в Москве, а ее творчество связано с русско-советским контекстом", который необходимо удалить из оперативной памяти украинской нации. Очень "показательная" логика: культурная биография творческого человека сводится к географическому маркеру и политической конъюнктуре, а вклад в мировое искусство обнуляется в пользу идеологической чистоты. В общем, сидящие на подсосе у Сороса грантоеды превращают крупные русские города в площадки для демонстративного самоотречения - от Булгакова, Пушкина, Гурченко, Высоцкого.Ну, а в Одессе на постаменте сваленного памятника Екатерине Великой уже налепили портреты нациста Демьяна Ганула - правосека* много лет терроризировал город и его жителей, зачищая Одессу от ее истории и культуры. Однако, как и Фарион, Ганул был расстрелян на улице военнослужащим ВСУ. И теперь его побратимы требуют увековечить память об активисте на главной площади Одессы, тогда как неравнодушные горожане уже устроили на могиле фашиста общественный сортир. Этот проект явно набирает больше лайков - если судить по отзывам в соцсетях.Тем не менее, пока по Одессе бродит зондеркоманда "Делаем вам нервы", которая творчески развивает наследие националиста Ганула. Например, требует от горожан отмечать день Святого Николая в назначенную Зеленским дату - 6 декабря. Одесские ведьмачки даже написали какому-то "Мыколе" список пожеланий, который просят воплотить в жизнь: "освободить город от московских холуев, чертей и пособников", помочь деоккупировать Одессу от всех памятников Пушкину, избавить от "мультикультурности", которую годами навязывает Московия, чтобы стереть украинскую самобытность города". Также несостоявшиеся куски мыла требуют признать день освобождения Одессы от нацистов днем советской оккупации. А еще искоренить секонд-хенд в виде переводов московско-русских песен Утесова и назначения их гимном Одессы. Проще было б вообще стереть город с лица земли, чтобы лидер организации Катерина Мусиенко и приехавшие с ней в Одессу активистки из сел, жили спокойно, а не жаловались постоянно на вражескую атмосферу в "украинской Одессе".Но пока эти наследницы Фарион и побратимы Ганула выступают с инициативой создать в городе у моря памятник неонацистам: в сети появилась петиция о "предоставлении народному мемориалу памяти погибших военных статуса мемориала местного значения". Правда, за 10 дней обращение подписало аж 348 человек. А где ж те сотни тысяч сторонников таких действий, о которых постоянно кричат радикалы? И почему, как только речь заходит о памятниках нацистам и русофобам сразу возникает пропасть между декларативной востребованностью и реальной общественной реакцией? Тот же Ганул не уставал повторять, что за ним стоят тысячи людей, которые поддерживают его взгляды и поступки. Однако, когда 14 марта текущего года боец ВСУ в центре Одессы расстрелял нациста, никакого огорчения у горожан это не вызвало. Скорее, наоборот.Но дальше всех деколонизаторов вместе взятых шагнул, конечно же, Владимир Зеленский, который взял и отменил своим указом православное Рождество, которое на Украине христиане отмечают традиционно 7 января. Теперь этот день распоряжением украинских властей объявлен Днем программиста. То есть, под Вифлеемской звездой родился программист? Ну, так же выходит по версии главного реформатора православных праздников? Кстати, cами программисты уже возмутились таким шагом и напомнили, что их профессиональный праздник отмечается 13 сентября, так как это 256-й день года, символичный для байтов. Но Зеленский плевать хотел на всякие байты, если появляется повод заменить один из самых значимых праздников для всего христианского мира - Рождество Христово - чем-то второстепенным, и, по сути, незначительным. А недовольным объяснить, что это ускорит евроинтеграцию о которой так мечталось на майданах. Перенос Рождества (а заодно, и отмена "савецкаго" Нового года, 31 и 1 января на Украине - рабочие дни) - это сигнал со стороны государства о том, какие смыслы оно считает приоритетными, а какие подлежащими вытеснению. Однако, в данном случае религиозная традиция не просто отодвигается на периферию, а намеренно обесценивается через административную замену. Типа какая разница Христос или Гейтс, особенно, если на всех площадях украинских городов зажигают меноры. То есть, православие в концлагере Зеленского все чаще рассматривается как неудобный элемент, мешающий идеологической унификации и "европейской синхронизации". Власть отказалась от публичного захвата храмов УПЦ и насильственных переводов общин в ПЦУ: этот метод оказался несостоятельным и сыграл в минус "томосятам" и Фанару. Вместо этого решено лишить христианскую веру ее публичного статуса и символического веса, отменив главные праздники христианского мира под благовидным предлогом - ради пути в Европу. И пусть попробуют что-то против этого возразить массы, которые скакали за евроинтеграцию на всех майданах - пока власти показательно переделывают их иерархию ценностей. Да-да, те самые скрепы, над которыми еще несколько лет назад потешались украинцы, ныне лишаемые языка, веры, памяти и культуры.О том, как сносили памятник русскому писателю, родившемуся и выросшему в Киеве - в статье Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру.*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.

одесса

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, киевсовет, ирина фарион, одесса, украина, харьков, демьян ганул, вооруженные силы украины, ес, владимир зеленский, украина.ру, украина.ру, русофобия