"Политзек" с привилегиями: как Дубинский стал оппозицией его величества Зеленского

Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно... Украина.ру, 23.12.2025

Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно верим, а вот в благородные разоблачительные порывы сообщившего об этом депутата - не очень.

