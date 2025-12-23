"Политзек" с привилегиями: как Дубинский стал оппозицией его величества Зеленского - 23.12.2025 Украина.ру
"Политзек" с привилегиями: как Дубинский стал оппозицией его величества Зеленского
Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно... Украина.ру, 23.12.2025
Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно верим, а вот в благородные разоблачительные порывы сообщившего об этом депутата - не очень.
"Политзек" с привилегиями: как Дубинский стал оппозицией его величества Зеленского

13:51 23.12.2025
 
Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно верим, а вот в благородные разоблачительные порывы сообщившего об этом депутата - не очень.
Лента новостейМолния