"Политзек" с привилегиями: как Дубинский стал оппозицией его величества Зеленского
Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно... Украина.ру, 23.12.2025
2025-12-23T13:51
2025-12-23T13:51
2025-12-23T13:51
Александр Дубинский продолжает сыпать инсайдами из своей камеры в СИЗО. В "пленках Миндича", утверждает он, фигурирует жена Владимира Зеленского Елена. Охотно верим, а вот в благородные разоблачительные порывы сообщившего об этом депутата - не очень.
