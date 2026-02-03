https://ukraina.ru/20260203/povtoryaem-podvig-nashikh-dedov-zakat-o-muzee-otryada-bars-11-1075107281.html
Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
Боец с позывным "Закат", старший разведчик "БАРС-11" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко по музею отряда, где показал боевые трофеи: вражеские подбитые дроны, флаги бригад ВСУ, письма детей, даже каски предков времён Великой Отечественной войны. Также он рассказал, как в отряде работают над музеем и чтят память погибших бойцов.
Боец с позывным "Закат", старший разведчик "БАРС-11" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко по музею отряда, где показал боевые трофеи: вражеские подбитые дроны, флаги бригад ВСУ, письма детей, даже каски предков времён Великой Отечественной войны.
Также он рассказал, как в отряде работают над музеем и чтят память погибших бойцов.