Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"

Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"

2026-02-03T13:24

Боец с позывным "Закат", старший разведчик "БАРС-11" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко по музею отряда, где показал боевые трофеи: вражеские подбитые дроны, флаги бригад ВСУ, письма детей, даже каски предков времён Великой Отечественной войны. Также он рассказал, как в отряде работают над музеем и чтят память погибших бойцов.

