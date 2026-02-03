Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11" - 03.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260203/povtoryaem-podvig-nashikh-dedov-zakat-o-muzee-otryada-bars-11-1075107281.html
Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11" - 03.02.2026 Украина.ру
Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
Боец с позывным "Закат", старший разведчик "БАРС-11" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко по музею отряда, где показал боевые... Украина.ру, 03.02.2026
2026-02-03T13:24
2026-02-03T13:24
видео
александр чаленко
барс-11
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075107032_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_b067197fb072f41a1ed2e1bfbf12a67d.png
Боец с позывным "Закат", старший разведчик "БАРС-11" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко по музею отряда, где показал боевые трофеи: вражеские подбитые дроны, флаги бригад ВСУ, письма детей, даже каски предков времён Великой Отечественной войны. Также он рассказал, как в отряде работают над музеем и чтят память погибших бойцов.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075107166_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_448c469339dabbca7d9c44b4021fd288.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр чаленко, барс-11, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, видео
Видео, Александр Чаленко, БАРС-11, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"

13:24 03.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Боец с позывным "Закат", старший разведчик "БАРС-11" провёл экскурсию журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко по музею отряда, где показал боевые трофеи: вражеские подбитые дроны, флаги бригад ВСУ, письма детей, даже каски предков времён Великой Отечественной войны.
Также он рассказал, как в отряде работают над музеем и чтят память погибших бойцов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр ЧаленкоБАРС-11Украина.руВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:35Верховная Рада опустела
14:05Представитель ВС ВСУ Игнат продолжает жаловаться на ВС РФ
14:00НАТО обещает весну, Россия дарит незабываемую зиму. Хроника событий на 14:00 3 февраля
13:52"Эффективный менеджер" из окружения Зеленского не спешит на Украину
13:50Харьковское направление. ВС РФ продвигаются почти на всех участках
13:42Госдолг Украины за год вырос почти на треть
13:24Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
13:113 февраля 2026 года, утренний эфир
13:07Кремль высказался о составе российской делегации на новых переговорах по Украине
13:02Генсек НАТО заявляет о поддержке киевского режима в Верховной Раде Украины
12:45ВСУ атаковали МФЦ и продуктовый магазин в Новой Каховке, погибли люди
12:41Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"
12:39Минобороны РФ рассказало об эффекте ночного массированного удара по военным объектам на Украине
12:242 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:16Зеленский подсчитал выпущенные по энергетике российские ракеты. Главные новости к этому часу
12:06Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
11:40Шмыгаль подтвердил прилеты по электростанциям и ТЭЦ
10:53Ремонт школ и детсадов. Успехи новых регионов России
10:11Харьковская ТЭЦ получила серьезные повреждения. Главные новости к этому часу
10:00"Энергетический цунами", города России в деле Эпштейна и формула мира. Хроника событий на утро 3 февраля
Лента новостейМолния