Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США - 03.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260203/pulya-ne-reshila-vopros-s-trampom-sergeytsev-obyasnil-chto-mozhet-ubit-prezidenta-ssha-1075147248.html
Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США - 03.02.2026 Украина.ру
Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев рассказал о... Украина.ру, 03.02.2026
2026-02-03T12:06
2026-02-03T12:06
видео
сша
дональд трамп
украина.ру
политика
президент сша
президентские выборы
белый дом
вашингтон
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075145723_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d9e2d4b0b5a9d24a77358836e886c1c.png
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев рассказал о политическом пути Дональда Трампа на вершину капиталистического холма, а также о реальной опасности, которая угрожает президенту США. ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive(https://t.me/dtlive) Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075145723_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7768f4072c1b8cdda0aa4b7be3d89bd0.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, дональд трамп, украина.ру, политика, президент сша, президентские выборы, белый дом, вашингтон, эксперты, национальные интересы, видео
Видео, США, Дональд Трамп, Украина.ру, политика, президент США, президентские выборы, Белый дом, Вашингтон, эксперты, национальные интересы

Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США

12:06 03.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев рассказал о политическом пути Дональда Трампа на вершину капиталистического холма, а также о реальной опасности, которая угрожает президенту США.
ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive(https://t.me/dtlive)
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАДональд ТрампУкраина.руполитикапрезидент СШАпрезидентские выборыБелый домВашингтонэкспертынациональные интересы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:35Верховная Рада опустела
14:05Представитель ВС ВСУ Игнат продолжает жаловаться на ВС РФ
14:00НАТО обещает весну, Россия дарит незабываемую зиму. Хроника событий на 14:00 3 февраля
13:52"Эффективный менеджер" из окружения Зеленского не спешит на Украину
13:50Харьковское направление. ВС РФ продвигаются почти на всех участках
13:42Госдолг Украины за год вырос почти на треть
13:24Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
13:113 февраля 2026 года, утренний эфир
13:07Кремль высказался о составе российской делегации на новых переговорах по Украине
13:02Генсек НАТО заявляет о поддержке киевского режима в Верховной Раде Украины
12:45ВСУ атаковали МФЦ и продуктовый магазин в Новой Каховке, погибли люди
12:41Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"
12:39Минобороны РФ рассказало об эффекте ночного массированного удара по военным объектам на Украине
12:242 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:16Зеленский подсчитал выпущенные по энергетике российские ракеты. Главные новости к этому часу
12:06Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
11:40Шмыгаль подтвердил прилеты по электростанциям и ТЭЦ
10:53Ремонт школ и детсадов. Успехи новых регионов России
10:11Харьковская ТЭЦ получила серьезные повреждения. Главные новости к этому часу
10:00"Энергетический цунами", города России в деле Эпштейна и формула мира. Хроника событий на утро 3 февраля
Лента новостейМолния