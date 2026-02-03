https://ukraina.ru/20260203/pulya-ne-reshila-vopros-s-trampom-sergeytsev-obyasnil-chto-mozhet-ubit-prezidenta-ssha-1075147248.html
Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США - 03.02.2026 Украина.ру
Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев рассказал о... Украина.ру, 03.02.2026
2026-02-03T12:06
2026-02-03T12:06
2026-02-03T12:06
видео
сша
дональд трамп
украина.ру
политика
президент сша
президентские выборы
белый дом
вашингтон
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075145723_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d9e2d4b0b5a9d24a77358836e886c1c.png
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев рассказал о политическом пути Дональда Трампа на вершину капиталистического холма, а также о реальной опасности, которая угрожает президенту США. ТГ-канал Тимофея Сергейцева и Дмитрия Куликова: https://t.me/dtlive(https://t.me/dtlive) Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075145723_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7768f4072c1b8cdda0aa4b7be3d89bd0.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, дональд трамп, украина.ру, политика, президент сша, президентские выборы, белый дом, вашингтон, эксперты, национальные интересы, видео
Видео, США, Дональд Трамп, Украина.ру, политика, президент США, президентские выборы, Белый дом, Вашингтон, эксперты, национальные интересы