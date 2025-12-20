https://ukraina.ru/20251220/novyy-oblik-voyny-k-chemu-gotovitsya-eksperty-o-tom-kak-razvitie-boevoy-tekhniki-i-ii-menyaet-mir-1073404736.html

Новый облик войны: к чему готовиться? Эксперты о том, как развитие боевой техники и ИИ меняет мир

В большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" 18 декабря прошла организованная изданием Украина.ру конференция "Глобальные последствия украинского кризиса". Одной из тем была такая — война быстро меняет свой облик и характер, но готовы ли мы к этим изменениям?

В ходе форсайт-форума ведущие эксперты, ученые и политики обсудили пути выработки ответа на новые вызовы и новые вопросы мировой повестки.Открывая вторую сессию форсайт-конференции, модератор и главред издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что все мы видим, как кардинально изменился и продолжает изменяться характер войны."Уже сейчас мы не узнаём поле боя, которое два года назад мы все представляли. А что будет дальше — одному Богу известно. Ну, и лучшим из наших экспертов", - сказал он, предоставив право высказаться самим экспертам.ИИ и боевые роботы против человекаГерой РФ, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов отметил, что заявленная тема сессии — новый облик войны — подталкивает к размышлениям над военно-техническими аспектами проблемы.Чтобы заглянуть в будущее, нужно сначала заглянуть в историю, сказал он, добавив, что есть теория поколений войн. В частности, отечественный военный теоретик генерал Владимир Слипченко предложил рассматривать концепцию развития войн, опираясь на технические характеристики, на вооружения. Ведь появление нового вида оружия неизбежно влечёт за собой организационные и прочие изменения, что подтверждается самой историей.Сначала применялось только холодное оружие, это первое поколение войн, потом появляется оружие огнестрельное, соответственно, меняется построение войск и т. д. При этом каждое новое поколение сменяет прежнее всё быстрее, словно мы куда-то торопимся… Теперь войны идут уже и в кибер-пространстве.Действительно, изменилось многое. По словам разведчика, сегодня мы ведём дроновую войну, дроны вытесняют человека с поля боя — это седьмое поколение войны. Но мы все наблюдаем и развитие искусственного интеллекта (ИИ) — это будет уже новая эра войн.Какое бы вооружение ни было, ранее им управлял человек. А новая эра потому и новая, что воевать будут искусственные интеллекты. Да уже и сейчас воюют.Или же... ИИ начнёт воевать против человека. Почему нет? А человек остается прежним. Искусственный интеллект, это оружие - как спички в руках неразумного дитя, отметил эксперт.Конфликт ИИ и человека при внедрении ИИ в процесс управления войсками приведет к тому, что ИИ начнет ставить боевую задачу человеку — вопрос в том, доверит ли ему человек свою жизнь, сможет ли перешагнуть через своё эго?Рано или поздно человек перестанет контролировать искусственный интеллект, тогда возникнет конфликт между человеком и ИИ, поскольку "человек захочет занять своё место царя… на этой земле". Эти войны эти у нас впереди, считает эксперт.Модератор Искандер Хисамов, в свою очередь, отметил, что правы оказались те фантасты, которые именно это и предрекали.ТВД, "Мойдодыр", война и обществоРуководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник", политолог и публицист Алексей Чадаев отметил, что главный вывод из этой войны нужно сделать такой: какое общество, такая и война.Сейчас человечество живёт в гаджете и воюет так же, ведь дрон — тот же гаджет. Все привыкли, что инновации появляются именно на войне, а потом внедряются в мирную жизнь — а теперь мы видим другое, видим, как в оружие превращаются обычные бытовые технологии.Коммерческий дрон Mavic, придуманный для свадебных фотографов и трэвел-блогеров, остаётся основным инструментом разведки на поле боя.Фантасты многое предсказали, но, но их всех превзошёл Корней Чуковский, прочтите внимательно его произведение "Мойдодыр", посоветовал политолог, добавив, что правда о будущем вскрывается в самых неожиданных местах.Чадаев рассказал, что он сам тому пример, совсем не думал воевать, но пришлось. И рассказал о том, что дело не только в технике, но и в людях, точнее, в организации боевой работы — например, пришлось организовывать процесс обучения операторов БПЛА на передовой.На второй год войны поняли, что надо делать свои дроны — из этого возник "Ушкуйник" и многое другое.По словам эксперта, беспилотники и вообще оружие будут быстро совершенствоваться, часто в неожиданных направлениях. Например, БПЛА уже сейчас снимают фильмы о себе — "театр боевых действий стал в полном смысле театром".(Как тут не вспомнить Шекспира, определившего, что "весь мир – театр" нём актёры, но всех нас ждёт одно… Бард написал это задолго до всех этих заморочек с дронами, ИИ-войнами и самолюбованием электронных убийц — авт.).И это тоже важно. Мы часто не понимаем логику противника, а у них (в данном случае у киевского режима — ред.) во главе стоят медиаменеджеры, и они следуют своим принципам. На этот раз нам этого понимания противника не хватило, надо бы сделать выводы, отметил Чадаев.Он добавил, что информационное пространство оказалось действительно одним из пространств войны, вот были примеры поражения целей по итогам простых репортажей.И войны ИИ мы уже имеем в своей жизни — позвоните в любой банк, и кто вам ответит? Большого труда стоит добиться, чтобы позвали "кожаного"… и зовет его тоже ИИ.Есть средства ведения боя, а есть средства ведения войны. На поле боя киборги и БПЛА, а за пределами поля боя тоже идёт война. И что мы видим? В оружие превращено буквально всё. Украинскими мошенническими колл-центрами командуют офицеры ВСУ, они ставят задачи, проводят спецоперации и т.д. Есть "спецназ звонарей" - и это тоже война. Надо из этого вынести урок, подчеркнул эксперт.Солдаты-роботы и культурное пространствоРуководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал о своей поездке в Китай в 2019 году, где он увидел огромное количество дронов. Когда вернулся домой, спросил: а где у нас дроны? В ответ услышал — да зачем нам, мы как жахнем ядеркой… Но вот мы и видим сейчас результаты такого подхода.А где у нас андроиды? Говорят — зачем, да мы как ударим "Орешником"… Но мы видим, что китайцы и американцы угадывают направления развития. Да, андроиды пока ещё не солдаты. Но когда станут — это будут тысячи солдат-роботов с ИИ, которые не боятся "смерти", сделал прогноз эксперт.Он назвал важным вопрос военного образования. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил недавно, что у нас нет сейчас того количества желающих поступать в военные вузы, что было раньше. Это проблема.Есть проблемы и в информационно-психологическом обеспечении войск. Скажем, военная пресса — вот во Львове при СССР готовили военных журналистов и военных культурологов. Есть ли сейчас у нас такая база? Только в военном университете. Этого явно недостаточно.Где наше кино о войне — военкоры рискуют жизнью, но… Это же касается театров и вообще всей культуры в РФ. Есть спектакли о героях Великой Отечественной, а где постановки о героях СВО? Все это отторгается нашим культурным пространством, констатировал Михайлов.По его словам, на федеральных каналах вообще "поле зачищено", никто молодёжью не занимается. В своё время — при министре Сердюкове - сократили военную прессу, закрыли кафедры, зато одели солдат в новую форму.Весь мир наблюдает, как бомбят ядерную державуПрямо сейчас никто из нас не знает, чем всё закончится и закончится ли вообще. За эти четыре года войны изменились наши железобетонные представления, стало привычным то, что недавно казалось немыслимым, отметил телеведущий, публицист и блогер Артём Шейнин.По его словам, ответ на вопрос, к чему готовиться с точки зрения информационной составляющей войны, зависит от того, чем закончится этот конфликт. Читаем новости о переговорах, но мы не знаем, что будет дальше.За эти четыре года сдвинуты все наши представления о том, что дает ядерное оружие и насколько оно актуально. Вот идёт война с ядерной державой, но красных линий больше, чем мы могли себе представить. Уже четыре года весь мир наблюдает, как по ядерной державе прилетает западное оружие, гибнут люди. Это будет иметь последствия, отметил Шейнин.Он продолжил - пересматривается роль флота. И надо готовится к тому, что дроны смогут наносить поражения без определения, чей это дрон, какая страна наносит удар. И, если уж говорить о дронах, то возникает ещё и такой вопрос — где наша отечественная "Баба Яга"? Что мы сами производим?Рано или поздно кто-то придумает, как лишить весь ТВД интернета — и тогда победит тот, кто умеет ходить ножками, кто помнит, как воевать по-старому. Например, начнут валить эти спутники. Нужно сохранять готовность и к "старой" войне" - снайперское дело, военная разведка...О кино. Тут надо дать определиться — а мы воюем как кто? Сравнивают нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной. Но… В СССР этому уделяли внимание, а сейчас - капитализм. В СССР было сформулировано идеологическое представление, что это война не на жизнь, а на смерть. А у нас - сформулировано? У нас нет политруков — какую работу они могут вести, от лица кого? Да, сражаемся за Родину и за победу, но за победу кого и над чем? Ответов нет. Потому и нет кино, констатировал эксперт.Сейчас нам показывают всё в подробностях — в это погружены и армия, и общество. И влияние этого на общество нам ещё предстоит оценить. Оператор БПЛА убивает с пульта управления, и это рано или поздно скажется на обществе — ведь люди не только уходят на войну, но и приходят с войны.По мнению Шейнина, когда эти люди придут, то... "это начнёт искрить".На эту тему — "Глобальные последствия украинского кризиса". Эксперты и политики о будущем Украины и мира

