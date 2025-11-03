https://ukraina.ru/20251103/moskvorotye-zaschischayut-ukrainu-svyataya-galichina-bezhit-v-evropu-pochemu-zapadentsy-ne-khotyat-voevat-1070990017.html

"Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать

"Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать - 03.11.2025 Украина.ру

"Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать

Из самых патриотичных и непримиримых регионов Украины в Европу бежит молодёжь. Несмотря на все заверения в любви к Родине, они покидают страну. На Украине же остаются те, кого галичане травили за русский язык — молодёжь восточных и центральных регионов

2025-11-03T07:22

2025-11-03T07:22

2025-11-03T07:22

эксклюзив

владимир вятрович

руслан марцинкив

пушкин

мвд

bild

politico

германия

украина

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058549243_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_6a24ac21e0cdb74ee72e36b0b96452a4.jpg

На этой неделе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жаловался: в городе остро ощущается нехватка рабочих рук. Как заявил Марцинкив в интервью "Украинским новостям", из его города уехало очень много мужчин младше 23 лет после открытия границ."Парикмахерские, строительный бизнес. Всё-таки многие использовали ребят такого возраста. Не нужна броня и так далее. Многие обратились к нам с проблемой, что очень много уехало ребят именно этого возраста, до 23 лет", — заявил Марцинкив.Решать проблему он предложил в духе "Эта пани заплатит за всё" — как-никак, Марцинкив националист, а потому привлечение мигрантов для него не выход."Нужно приложить усилия, чтобы наши люди всё-таки оставались здесь. Сказать, что мигранты — выход? Нет. Нужно перепрофилироваться, чтобы женщины занимались мужскими профессиями. У нас в городе огромная проблема с водителями автобусов. Мы сейчас разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин. Два месяца курсов — и ты получаешь права и можешь быть водителем. То есть именно перепрофилирование профессий, которые всегда казались мужскими. Женщины справляются довольно хорошо. Поэтому государству нужно работать больше в этом направлении", — указал Марцинкив.Помимо непримиримости в отношении мигрантов, Марцинкив известен и как борец с русским языком. Год назад в интервью другому украинскому информационному агентству, УНИАН, Марцинкив подчёркивал: в городе слишком много говорят по-русски. И виной тому переселенцы."Чем отличается русскоязычный украинец, читающий Пушкина и Лермонтова, от того же россиянина, читающего то же в Москве или Пензе? Ничем", — указывал Марцинкив.Он жаловался на том, что в Ивано-Франковске русскую речь можно услышать чаще, чем украинскую."Настало время, когда каждый в нашем городе должен стать языковым волонтёром", — призывал он.Но через год количество потенциальных "языковых волонтёров" в городе поуменьшилось: патриоты бежали из Галичины.Запад бежит на ЗападНехватку рабочих рук ощущают не только в Ивано-Франковске. Так, 13 октября соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова рассказала, что после открытия границ чаще всего стала уезжать молодёжь из Львова."Во Львове отток молодёжи значительный — до 30 % от всего коллектива заведения. Они уже уехали за границу или собираются это сделать. Во Львове с этим есть серьёзная проблема. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра. Поэтому им легче бросить всё и уехать. Например, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные работают", — рассказывала Насонова в комментарии изданию "Страна".За месяц до этого на всю Украину прогремел случай с кафе в Ровно, которое вынуждено было закрыться после пяти лет работы из-за того, что весь молодой персонал уехал за границу."Мы решили закрыть Oregano Cafe. Это решение далось непросто, но оно объективное. Ситуация в стране не слишком способствует работе малого бизнеса. За последние две недели из команды уволилось и уехало за границу почти 10 работников. Для нас как малого бизнеса это критично", — сообщил 12 сентября совладелец заведений Oregano Group Николай.По его словам, поиск и обучение новых работников требует ресурсов, которых не хватает.В том месяце в сети также завирусилось видео с молодым человеком — блогером Валентином Войтуном из Вижницы, что под Черновцами."Я в Польше! Я не верю! Я просто не верю! Меня возвращали два раза! Два раза меня возвращали, два раза!" — радовался Войтун в сентябре.Войтун в Польше не задержался, а отправился в Германию. Но и там он не был долго: в Германии Войтуну стало скучно и он вернулся домой.Но подавляющая часть его земляков — нет.За один лишь первый месяц действия разрешения на выезд молодёжи в Польшу устремилось более 56 тыс. молодых украинцев. Лишь 19,2 тыс. из них вернулись на Украину. Спустя два месяца после открытия границ количество приехавших в Польшу украинцев возросло до 98,5 тыс. Большинство молодых западных украинцев продолжили свой путь на Запад — в Германию.Немецкий телеканал NTV со ссылкой на данные МВД Германии сообщил о кратном увеличении количества молодых украинцев в Германии."Число прибывших [в Германию] украинцев в возрасте от 18 до 22 лет увеличилось с 19 в неделю в середине августа до более 1 тыс. в середине сентября. В октябре эти цифры выросли ещё больше: в последнее время их число составляло от 1,4 тыс. до примерно 1,8 тыс. в неделю", — указывалось в материале.Ещё одно немецкое издание — Westdeutsche Allgemeine Zeitung — опять же со ссылкой на МВД указывало: если в августе в Германии просили убежище 11 277 украинцев, то в сентябре — уже 18 755. За первые пять дней октября заявки подали 5 тыс. украинцев.Издание Bild привело следующую статистику: если в августе в Германию приезжало около 19 украинских мужчин в неделю, то в октябре — от 1,4 до 1,8 тыс.Европейцам такое не по нраву.Есть ли здесь справедливость?Как заявил в комментарии изданию Politico депутат бундестага от ХДС/ХСС Юрген Хардт, в Берлине происходящим недовольны."Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою страну", — сообщил Хардт.Германия несёт на себе всю тяжесть военной помощи Украине. Кроме того, ряд политических сил начинает говорить о возвращении обязательной срочной службы, что не воодушевляет молодых немцев.Восточнее — в Польше — тоже не в восторге от происходящего."Польша не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, и в то же время перекладывать на польских налогоплательщиков расходы, связанные с их дезертирством", — цитировало издание польских политиков.На Украине из происходящего выводы делают, но своеобразные. Так, бывший командир "Айдара"* Евгений Дикий заявил, что молодых украинцев нужно было не выпускать, а мобилизовать.А народный депутат Украины, галичанин Владимир Вятрович призвал лишить русский язык защиты: он обратил внимание на то, что Киев отозвал законопроект, который должен был лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков.Вятрович указал, что правительство Украины убедило парламентское большинство отказаться от закона по просьбе Европейского союза. При этом депутат утверждает, что это якобы делается из-за давления "неназванных российских лоббистов в Совете Европы".Вятрович призвал украинские власти руководствоваться национальными интересами и заявил, что исключение русского языка из защищаемых хартией "назрело и перезрело".И это несмотря на то, что молодёжь из русскоязычных регионов — те, кого такие как Вятрович зовут "москворотыми" или "узкоязычными" — оказалась гораздо более патриотичной, чем молодые люди с Западной Украины, устремившиеся на немецкий "социал".* запрещённая в РФ организация Читайте также: Украинцев всё меньше, женщин призывают работать вместо мигрантов. Что происходит в Подкарпатье

германия

украина

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, владимир вятрович, руслан марцинкив, пушкин, мвд, bild, politico, германия, украина, львов