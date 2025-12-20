ВСУ блокируют гуманитарную помощь для 800 жителей посёлка Ковшаровка под Купянском - 20.12.2025 Украина.ру
ВСУ блокируют гуманитарную помощь для 800 жителей посёлка Ковшаровка под Купянском
Вооружённые силы Украины заблокировали подвоз продовольствия в посёлок Ковшаровка Харьковской области, где остаются около 800 жителей. Об этом 20 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-12-20T17:12
украина.ру
новости
купянск
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
россия
Гуманитарный коридор заблокирован, люди получают продукты от волонтёров раз в неделю.По данным Mash, после неудачи в Купянске боевики начали терроризировать населённые пункты в пригороде — взяли заложников в Купянске-Узловом и не пускают транспорт с продовольствием в Ковшаровку. Сейчас в посёлке не работают продуктовые — местные выживают за счёт редкой помощи волонтеров.В то же время ВСУ сосредотачивают под Купянском всё больше иностранных наемников — чтобы прорваться в город с западных окраин. Но всё безуспешно — ВС РФ нивелируют выпады боевиков.Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" рассказал об обстановке на ключевых участках фронта. Подробнее в материале На фронте продолжаются бои в Купянске, Димитрове и на Запорожском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
купянск
украина
россия
купянск, украина, вооруженные силы украины, россия
17:12 20.12.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСитуация на фронте для Украиы усугубляется, и одна из ключевых проблем — катастрофическая нехватка личного состава в ВСУ
Вооружённые силы Украины заблокировали подвоз продовольствия в посёлок Ковшаровка Харьковской области, где остаются около 800 жителей. Об этом 20 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Гуманитарный коридор заблокирован, люди получают продукты от волонтёров раз в неделю.
По данным Mash, после неудачи в Купянске боевики начали терроризировать населённые пункты в пригороде — взяли заложников в Купянске-Узловом и не пускают транспорт с продовольствием в Ковшаровку. Сейчас в посёлке не работают продуктовые — местные выживают за счёт редкой помощи волонтеров.
В то же время ВСУ сосредотачивают под Купянском всё больше иностранных наемников — чтобы прорваться в город с западных окраин. Но всё безуспешно — ВС РФ нивелируют выпады боевиков.
Ранее телеграм-канал "Дневник Десантника" рассказал об обстановке на ключевых участках фронта. Подробнее в материале На фронте продолжаются бои в Купянске, Димитрове и на Запорожском направлении
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния