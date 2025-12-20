https://ukraina.ru/20251220/rubio-ssha-ne-budut-davit-na-ukrainu-1073421674.html

Рубио: США не будут давить на Украину

США не намерены оказывать на Украину давление с целью заставить её принять мирное соглашение. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио

В публикации Bloomberg сообщается, что в Майами запланированы переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американской делегацией. Как отмечается в статье, госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что цель этих встреч — выяснить, возможны ли вообще совпадения в позициях России и Украины. При этом, по словам Рубио, Вашингтон не собирается оказывать давление на Киев.Авторы издания указывают, что Рубио заявил: США не намерены навязывать Украине соглашение о прекращении огня. В публикации подчёркивается, что администрация Трампа пока не уверена, готов ли президент Владимир Путин к реальным переговорам или же его цель — полное подчинение Украины.Как отмечается в статье, Рубио допустил своё участие в переговорах, намеченных на выходные в Майами, где посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с Дмитриевым. По мнению Рубио, эти обсуждения нужны именно для поиска возможных точек соприкосновения между сторонами конфликта.В публикации цитируется заявление Рубио: "Сама мысль, что мы пытаемся что-то навязать Украине, — глупость. Мы просто ищем точки соприкосновения, от которых сможем отталкиваться в дальнейшем, — и, быть может, это невозможно".Авторы считают, что слова Рубио могут несколько успокоить Украину и её европейских союзников, обеспокоенных тем, что президент Дональд Трамп пытается заставить Владимира Зеленского принять невыгодное соглашение против его воли.В статье говорится, что эти переговоры — последняя попытка достичь договорённости на базе 28-пунктного мирного плана, разработанного в ноябре после встреч Уиткоффа и Дмитриева. Изначально план включал территориальные уступки и другие меры, которые Киев категорически отвергал, но самые спорные пункты позже были сняты или изменены.Bloomberg отмечает, что в пятницу Путин провёл ежегодную прямую линию, где выразил готовность обсуждать прекращение огня, но отверг изменения в американском плане, продвигаемые Киевом и Европой. Он обвинил западных оппонентов в нежелании договариваться.Как подчёркивается в публикации, Рубио отказался комментировать слова Путина, заявив: "Я не знаю, готов ли Путин договариваться или же намерен покорить всю страну (Украину - ред.). Есть слова, а есть конкретные действия".Читайте также: На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря

