Рубио: США не будут давить на Украину - 20.12.2025
Рубио: США не будут давить на Украину
США не намерены оказывать на Украину давление с целью заставить её принять мирное соглашение. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио
В публикации Bloomberg сообщается, что в Майами запланированы переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американской делегацией. Как отмечается в статье, госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что цель этих встреч — выяснить, возможны ли вообще совпадения в позициях России и Украины. При этом, по словам Рубио, Вашингтон не собирается оказывать давление на Киев.Авторы издания указывают, что Рубио заявил: США не намерены навязывать Украине соглашение о прекращении огня. В публикации подчёркивается, что администрация Трампа пока не уверена, готов ли президент Владимир Путин к реальным переговорам или же его цель — полное подчинение Украины.Как отмечается в статье, Рубио допустил своё участие в переговорах, намеченных на выходные в Майами, где посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с Дмитриевым. По мнению Рубио, эти обсуждения нужны именно для поиска возможных точек соприкосновения между сторонами конфликта.В публикации цитируется заявление Рубио: "Сама мысль, что мы пытаемся что-то навязать Украине, — глупость. Мы просто ищем точки соприкосновения, от которых сможем отталкиваться в дальнейшем, — и, быть может, это невозможно".Авторы считают, что слова Рубио могут несколько успокоить Украину и её европейских союзников, обеспокоенных тем, что президент Дональд Трамп пытается заставить Владимира Зеленского принять невыгодное соглашение против его воли.В статье говорится, что эти переговоры — последняя попытка достичь договорённости на базе 28-пунктного мирного плана, разработанного в ноябре после встреч Уиткоффа и Дмитриева. Изначально план включал территориальные уступки и другие меры, которые Киев категорически отвергал, но самые спорные пункты позже были сняты или изменены.Bloomberg отмечает, что в пятницу Путин провёл ежегодную прямую линию, где выразил готовность обсуждать прекращение огня, но отверг изменения в американском плане, продвигаемые Киевом и Европой. Он обвинил западных оппонентов в нежелании договариваться.Как подчёркивается в публикации, Рубио отказался комментировать слова Путина, заявив: "Я не знаю, готов ли Путин договариваться или же намерен покорить всю страну (Украину - ред.). Есть слова, а есть конкретные действия".Читайте также: На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря
20:01 20.12.2025
 
США на намерены сбивать российские самолёты, если те не совершают агрессивных действий, — госсекретарь США Марк Рубио в интервью CBS News
США на намерены сбивать российские самолёты, если те не совершают агрессивных действий, — госсекретарь США Марк Рубио в интервью CBS News - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
США не намерены оказывать на Украину давление с целью заставить её принять мирное соглашение. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио
В публикации Bloomberg сообщается, что в Майами запланированы переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американской делегацией. Как отмечается в статье, госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что цель этих встреч — выяснить, возможны ли вообще совпадения в позициях России и Украины. При этом, по словам Рубио, Вашингтон не собирается оказывать давление на Киев.
Авторы издания указывают, что Рубио заявил: США не намерены навязывать Украине соглашение о прекращении огня. В публикации подчёркивается, что администрация Трампа пока не уверена, готов ли президент Владимир Путин к реальным переговорам или же его цель — полное подчинение Украины.
Как отмечается в статье, Рубио допустил своё участие в переговорах, намеченных на выходные в Майами, где посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с Дмитриевым. По мнению Рубио, эти обсуждения нужны именно для поиска возможных точек соприкосновения между сторонами конфликта.
В публикации цитируется заявление Рубио: "Сама мысль, что мы пытаемся что-то навязать Украине, — глупость. Мы просто ищем точки соприкосновения, от которых сможем отталкиваться в дальнейшем, — и, быть может, это невозможно".
Авторы считают, что слова Рубио могут несколько успокоить Украину и её европейских союзников, обеспокоенных тем, что президент Дональд Трамп пытается заставить Владимира Зеленского принять невыгодное соглашение против его воли.
В статье говорится, что эти переговоры — последняя попытка достичь договорённости на базе 28-пунктного мирного плана, разработанного в ноябре после встреч Уиткоффа и Дмитриева. Изначально план включал территориальные уступки и другие меры, которые Киев категорически отвергал, но самые спорные пункты позже были сняты или изменены.
Bloomberg отмечает, что в пятницу Путин провёл ежегодную прямую линию, где выразил готовность обсуждать прекращение огня, но отверг изменения в американском плане, продвигаемые Киевом и Европой. Он обвинил западных оппонентов в нежелании договариваться.
Как подчёркивается в публикации, Рубио отказался комментировать слова Путина, заявив: "Я не знаю, готов ли Путин договариваться или же намерен покорить всю страну (Украину - ред.). Есть слова, а есть конкретные действия".
Читайте также: На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря
