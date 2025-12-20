На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего - 20.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251220/na-200-let-vpered-vladimir-putin-rasskazal-o-kulturnykh-kodakh-buduschego-1073413711.html
На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего
На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего - 20.12.2025 Украина.ру
На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего
Какие книги советует читать Владимир Путин? Какое кино поддержит президент России? Куда поедет Путин: в Арктический центр эпоса или на фестиваль KazanForum? Ну и главное: какой видит глава государства Россию через 200 лет?
2025-12-20T14:28
2025-12-20T14:46
россия
якутия
европа
владимир путин
борис григорьев
иван ефремов
вооруженные силы украины
большой театр
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073388211_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_9420be46defc83fa35c56df3ca7ef3cb.jpg
Среди огромного количества вопросов, которые журналисты и зрители задавали президенту РФ в ходе традиционной прямой линии 19 декабря, проблемы духовного единения, образа героизма в кино, состояния и перспектив книгоиздательства звучали в обсуждении не менее громко, чем разговоры об ипотеке, налоговой нагрузке или отношениях с Европой.Это важный индикатор с точки зрения повестки. Он показывает, что вопросы культуры перестают быть "заднеплановыми" в диалоге власти и граждан. Еще один важный аспект: интерес к культурной адженде, по большой части, шел от зрителей. Люди интересовались поддержкой просветительских проектов в регионах и беспокоились из-за снижения читательского спроса, просили помочь в возведении памятников (в частности, Омару Хайяму) и хотели государственной поддержки фильмов о героях СВО. Все это говорит о том, что для очень многих людей именно гуманитарная сфера становится пространством, где ищутся ответы на вопросы о будущем и месте страны в мире. Недаром же у Путина спрашивали какой будет Россия через два столетия. И как связать через книги разные поколения.Например, москвич Даниил задал вопрос президенту прямо с Международной ярмарки литературы в Москве. Его удивило, что на таком значимом мероприятии очень мало молодежи, тогда как старшее поколение активно скупает книги, интересуется литературными новинками и встречами с авторами. По словам Путина, сокращение чтения книг наблюдается практически во всём мире. "Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире – так говорили об этом. Но и сейчас тоже у нас много читают, но, к сожалению, – количество читающей публики сокращается", - признал российский лидер. Он указал, что любовь к чтению нужно прививать на уровне семьи, школы, хоть это и непросто. По словам Путина, родителям приходится выдерживать конкуренцию, нужно выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации – с планшетами, ноутбуками. Потому что нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги. Да, непростая задача, но если подходить к этому творчески, то в целом этого можно добиться. Чтобы в конце жизни не жалеть о том, как мало внимания уделял детям, не передавал им каких-то ценностных ориентиров. Это тот самый нарратив из известной песни Высоцкого "Баллада о борьбе": "значит, нужные книги ты в детстве читал".Сам же Владимир Владимирович посоветовал искать ответы на жизненные вопросы в произведениях мировых и русских классиков, также, по его мнению, современная литература дает много тем для обсуждения. "Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение", - подчеркнул глава государства. При этом конкретную книгу для "всеобщего чтения" президент рекомендовать не стал. Как и не стал выделять отдельные культурные проекты - чтобы не сложилось впечатление, что кого-то "подсвечивают", а кто-то остается на периферии. Но однозначно выразил готовность поддержать производство кинофильма о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута". слава к которому пришла после появления в Сети видео, запечатлевшего его рукопашную схватку с боевиком ВСУ. Штурмовик Григорьев , будучи раненым, вышел из схватки победителем - это признал даже поверженный враг. В июне на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев и глава ДНР Денис Пушилин объявили о том, что два региона вместе снимут художественный фильм о подвиге Андрея Григорьева. А пока зрители увидели документальный фильм о герое СВО и даже комикс о нем тоже есть. Ну, а художественная кинолента, похоже станет одной из визитных карточек 2026-го - ведь он объявлен годом объединения народов России."Мне кажется, что это правильно, особенно в условиях специальной военной операции. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, страна сплачивается. У всех народов Российской Федерации общие ценности, которые нас объединяют", - подчеркнул российский лидер. И нет никаких различий по языкам, культуре, вероисповеданию у солдат в одном окопе - в отличие от Украины, где постоянно подогреваются языковые или церковные различия. И это одна из причин, по которой российская армия идет вперед и побеждает, пока противник "грызется" из-за мовы и веры, разваливая ВСУ изнутри. На это Владимир Владимирович также обратил внимание и даже пошутил: "Знаете, как говорят в таких случаях? Если Господь есть, то он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности – вот что главное, вот что нас объединяет".Но кроме внутреннего сплочения многие культурные проекты РФ выполняют и международную функцию - они становятся каналами коммуникации с исламским миром, как например, KazanForum. Он сегодня выполняет функцию "мягкой" инфраструктуры внешней политики, помогая выстраивать контакты вне западноцентричных платформ. Владимир Путин подчеркнул, что в условиях смещения глобального баланса и усиления роли стран Глобального Юга такие форумы связывают Россию с партнёрами и союзниками не только через экономику или безопасность, но и через ценностное, культурное и цивилизационное измерение. В общем у каждого культурного направления есть сегодня своя стратегическая задача - от просвещения до патриотизма, от международной связки до семейных традиций. И от того, как они будут реализованы сейчас, зависят перспективы России на много лет вперед. Именно об этом говорил глава государства, отвечая на вопрос какой он видит РФ через 200 лет. Главное - технологичной и высокообразованной. Такое себе поколение "бумеров" с верой в технический прогресс."А что будет со страной через 200 лет? Это, в принципе можно себе представить. Мы с коллегами вчера говорили: у нас только Большому театру 250 лет исполняется. Так что 200 лет для России – это не такой уж и большой срок. Но я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики. И будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнёрам со всеми участниками международного общения", - считает президент. Фактически, перекидывая мостик между современной Россией и страной будущего в духе романов Ивана Ефремова. В 50-х годах прошлого века его "Туманность Андромеды" называли удачной утопией будущего, а между тем, фантастические, казалось бы, научно-технические предсказания автора стали реальностью. Например, открытие месторождения алмазов в Якутии, ртутных руд на Южном Алтае, электронная книга, трехмерное телевидение. Согласитесь, cегодня это обыденные и привычные нам всем вещи. Так может завтра ИИ будет успешно лечить самые тяжелые болезни и вести преподавание в школах на уровне высших учебных заведений? Как знать…Однако, основой все равно были и будут оставаться морально-этические ценности - как ключевые в развитии общества. У того же Ефремова это очень хорошо показано: главной наукой будущего в его книгах является история, а соотношение горя и радости мерилом уровня развития цивилизации. В "Туманности Андромеды" есть очень показательная сюжетная линия, касающаяся ученого Маса, который ради сомнительного научного открытия подверг риску жизни своих помощников. А осознав это, добровольно удалился в изгнание на Остров Забвения - убежище для тех, кто желает скрыться от общества или жить, руководствуясь только личными желаниями и страстями. Вот если бы сейчас был такой Остров, где неадекваты вроде Владимира Зеленского, Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас могли бы предаваться своим амбициям и порокам, не втягивая в этот страшный водоворот целые страны и народы! Сегодня мало уже кто сомневается, что глобалисты - деграданты тянут весь мир в пропасть, провоцируя войны и техногенные катастрофы, экспериментируя с болезнями и вызывая природные катаклизмы. И это не лечится никакой дипломатией или силовым принуждением. Потому что от распада человека удерживают не внешние ограничения, а более тонкие механизмы - любовь, чувство ответственности и понимание того, что от его решений зависят другие. В этом контексте показательно высказывание президента РФ о неразделимости личных успехов и достижений страны. Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что никогда не противопоставлял собственные результаты развитию России, рассматривая их как единый процесс. В качестве иллюстрации Владимир Владимирович привёл личный пример: "Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я никогда не записывал видео кружочков своим детям". Кстати, психологи говорят, что именно эта связка - личная этика и долг перед людьми - во многом формирует устойчивость личности в условиях давления и кризисов. И вот эти культурные коды общественного долга, служения народу, общего будущего Путин и хочет "перенести" на 200 лет вперед, считая, что они могут по настоящему укрепить Россию и помочь ей сохраниться.Подробнее о разговоре Путина со страной и других темах, затронутых в "Итогах года" , которые подвел президент во время открытого диалога с российским народом - в статье Павла Котова "Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным"
россия
якутия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073388211_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d6edce4427f3e7da41f39383e831192.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, якутия, европа, владимир путин, борис григорьев, иван ефремов, вооруженные силы украины, большой театр, эксклюзив
Россия, Якутия, Европа, Владимир Путин, Борис Григорьев, Иван Ефремов, Вооруженные силы Украины, Большой театр, Эксклюзив

На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего

14:28 20.12.2025 (обновлено: 14:46 20.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Какие книги советует читать Владимир Путин? Какое кино поддержит президент России? Куда поедет Путин: в Арктический центр эпоса или на фестиваль KazanForum? Ну и главное: какой видит глава государства Россию через 200 лет?
Среди огромного количества вопросов, которые журналисты и зрители задавали президенту РФ в ходе традиционной прямой линии 19 декабря, проблемы духовного единения, образа героизма в кино, состояния и перспектив книгоиздательства звучали в обсуждении не менее громко, чем разговоры об ипотеке, налоговой нагрузке или отношениях с Европой.
Это важный индикатор с точки зрения повестки. Он показывает, что вопросы культуры перестают быть "заднеплановыми" в диалоге власти и граждан. Еще один важный аспект: интерес к культурной адженде, по большой части, шел от зрителей. Люди интересовались поддержкой просветительских проектов в регионах и беспокоились из-за снижения читательского спроса, просили помочь в возведении памятников (в частности, Омару Хайяму) и хотели государственной поддержки фильмов о героях СВО. Все это говорит о том, что для очень многих людей именно гуманитарная сфера становится пространством, где ищутся ответы на вопросы о будущем и месте страны в мире. Недаром же у Путина спрашивали какой будет Россия через два столетия. И как связать через книги разные поколения.
Например, москвич Даниил задал вопрос президенту прямо с Международной ярмарки литературы в Москве. Его удивило, что на таком значимом мероприятии очень мало молодежи, тогда как старшее поколение активно скупает книги, интересуется литературными новинками и встречами с авторами. По словам Путина, сокращение чтения книг наблюдается практически во всём мире. "Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире – так говорили об этом. Но и сейчас тоже у нас много читают, но, к сожалению, – количество читающей публики сокращается", - признал российский лидер. Он указал, что любовь к чтению нужно прививать на уровне семьи, школы, хоть это и непросто. По словам Путина, родителям приходится выдерживать конкуренцию, нужно выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации – с планшетами, ноутбуками. Потому что нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги. Да, непростая задача, но если подходить к этому творчески, то в целом этого можно добиться. Чтобы в конце жизни не жалеть о том, как мало внимания уделял детям, не передавал им каких-то ценностных ориентиров. Это тот самый нарратив из известной песни Высоцкого "Баллада о борьбе": "значит, нужные книги ты в детстве читал".
Сам же Владимир Владимирович посоветовал искать ответы на жизненные вопросы в произведениях мировых и русских классиков, также, по его мнению, современная литература дает много тем для обсуждения. "Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение", - подчеркнул глава государства. При этом конкретную книгу для "всеобщего чтения" президент рекомендовать не стал. Как и не стал выделять отдельные культурные проекты - чтобы не сложилось впечатление, что кого-то "подсвечивают", а кто-то остается на периферии. Но однозначно выразил готовность поддержать производство кинофильма о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута". слава к которому пришла после появления в Сети видео, запечатлевшего его рукопашную схватку с боевиком ВСУ. Штурмовик Григорьев , будучи раненым, вышел из схватки победителем - это признал даже поверженный враг. В июне на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев и глава ДНР Денис Пушилин объявили о том, что два региона вместе снимут художественный фильм о подвиге Андрея Григорьева. А пока зрители увидели документальный фильм о герое СВО и даже комикс о нем тоже есть. Ну, а художественная кинолента, похоже станет одной из визитных карточек 2026-го - ведь он объявлен годом объединения народов России.
"Мне кажется, что это правильно, особенно в условиях специальной военной операции. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, страна сплачивается. У всех народов Российской Федерации общие ценности, которые нас объединяют", - подчеркнул российский лидер. И нет никаких различий по языкам, культуре, вероисповеданию у солдат в одном окопе - в отличие от Украины, где постоянно подогреваются языковые или церковные различия. И это одна из причин, по которой российская армия идет вперед и побеждает, пока противник "грызется" из-за мовы и веры, разваливая ВСУ изнутри. На это Владимир Владимирович также обратил внимание и даже пошутил: "Знаете, как говорят в таких случаях? Если Господь есть, то он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности – вот что главное, вот что нас объединяет".
Но кроме внутреннего сплочения многие культурные проекты РФ выполняют и международную функцию - они становятся каналами коммуникации с исламским миром, как например, KazanForum. Он сегодня выполняет функцию "мягкой" инфраструктуры внешней политики, помогая выстраивать контакты вне западноцентричных платформ. Владимир Путин подчеркнул, что в условиях смещения глобального баланса и усиления роли стран Глобального Юга такие форумы связывают Россию с партнёрами и союзниками не только через экономику или безопасность, но и через ценностное, культурное и цивилизационное измерение. В общем у каждого культурного направления есть сегодня своя стратегическая задача - от просвещения до патриотизма, от международной связки до семейных традиций. И от того, как они будут реализованы сейчас, зависят перспективы России на много лет вперед. Именно об этом говорил глава государства, отвечая на вопрос какой он видит РФ через 200 лет. Главное - технологичной и высокообразованной. Такое себе поколение "бумеров" с верой в технический прогресс.
"А что будет со страной через 200 лет? Это, в принципе можно себе представить. Мы с коллегами вчера говорили: у нас только Большому театру 250 лет исполняется. Так что 200 лет для России – это не такой уж и большой срок. Но я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики. И будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнёрам со всеми участниками международного общения", - считает президент. Фактически, перекидывая мостик между современной Россией и страной будущего в духе романов Ивана Ефремова. В 50-х годах прошлого века его "Туманность Андромеды" называли удачной утопией будущего, а между тем, фантастические, казалось бы, научно-технические предсказания автора стали реальностью. Например, открытие месторождения алмазов в Якутии, ртутных руд на Южном Алтае, электронная книга, трехмерное телевидение. Согласитесь, cегодня это обыденные и привычные нам всем вещи. Так может завтра ИИ будет успешно лечить самые тяжелые болезни и вести преподавание в школах на уровне высших учебных заведений? Как знать…
Однако, основой все равно были и будут оставаться морально-этические ценности - как ключевые в развитии общества. У того же Ефремова это очень хорошо показано: главной наукой будущего в его книгах является история, а соотношение горя и радости мерилом уровня развития цивилизации. В "Туманности Андромеды" есть очень показательная сюжетная линия, касающаяся ученого Маса, который ради сомнительного научного открытия подверг риску жизни своих помощников. А осознав это, добровольно удалился в изгнание на Остров Забвения - убежище для тех, кто желает скрыться от общества или жить, руководствуясь только личными желаниями и страстями.
Вот если бы сейчас был такой Остров, где неадекваты вроде Владимира Зеленского, Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас могли бы предаваться своим амбициям и порокам, не втягивая в этот страшный водоворот целые страны и народы! Сегодня мало уже кто сомневается, что глобалисты - деграданты тянут весь мир в пропасть, провоцируя войны и техногенные катастрофы, экспериментируя с болезнями и вызывая природные катаклизмы. И это не лечится никакой дипломатией или силовым принуждением. Потому что от распада человека удерживают не внешние ограничения, а более тонкие механизмы - любовь, чувство ответственности и понимание того, что от его решений зависят другие.
В этом контексте показательно высказывание президента РФ о неразделимости личных успехов и достижений страны. Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что никогда не противопоставлял собственные результаты развитию России, рассматривая их как единый процесс. В качестве иллюстрации Владимир Владимирович привёл личный пример: "Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я никогда не записывал видео кружочков своим детям". Кстати, психологи говорят, что именно эта связка - личная этика и долг перед людьми - во многом формирует устойчивость личности в условиях давления и кризисов. И вот эти культурные коды общественного долга, служения народу, общего будущего Путин и хочет "перенести" на 200 лет вперед, считая, что они могут по настоящему укрепить Россию и помочь ей сохраниться.
Подробнее о разговоре Путина со страной и других темах, затронутых в "Итогах года" , которые подвел президент во время открытого диалога с российским народом - в статье Павла Котова "Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЯкутияЕвропаВладимир ПутинБорис ГригорьевИван ЕфремовВооруженные силы УкраиныБольшой театрЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Украинские источники сообщают об атаках "умных" дронов "Герань" в Одесской области. Новости к этому часу
16:26Великобритания отказывается от одностороннего использования замороженных российских активов
15:29Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак?
15:03В Варшаве арестован украинец, годами живший под чужими именами
14:55Украинское издание: Ермак остаётся в тени — формальная отставка не разорвала его связь с Зеленским
14:28На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего
14:22Эксперт: Словосочетание "европейские подсвинки" может навсегда остаться афоризмом
14:00Навроцкий "по-дружески" вручил Зеленскому книгу о Волынской резне
13:53Николай Тойвонен: Мелитополь - русский город, поэтому большинство наших студентов русские патриоты
13:39Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Новости к этому часу
13:24"Сломать табу". В Европе начался бунт против Украины
13:00На пути в Майами, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 декабря
12:55Медведчук: Путин ткнул Зеленского носом в его ложь, как нашкодившего кота
12:50Откровение Духа в осколках Мира: "Русь Православная" Александра Лукина в культурном сердце Донбасса.
12:37На фронте продолжаются бои в Купянске, Димитрове и на Запорожском направлении
12:18США предупредили Украину о возможном продолжении войны в 2026 году. Новости к этому часу
12:13На что хватит Киеву денег от ЕС
12:01Кому горе, а кому и прибыль: почему украинские беженцы возвращаются в прифронтовые города
11:58Итальянская мафия по-одесски. Друг Труханова оказался в центре коррупционного скандала
11:50Абсолютная истерика на Украине: Гаспарян об итогах года с Путиным
Лента новостейМолния