На 200 лет вперед: Владимир Путин рассказал о культурных кодах будущего

Какие книги советует читать Владимир Путин? Какое кино поддержит президент России? Куда поедет Путин: в Арктический центр эпоса или на фестиваль KazanForum? Ну и главное: какой видит глава государства Россию через 200 лет?

Среди огромного количества вопросов, которые журналисты и зрители задавали президенту РФ в ходе традиционной прямой линии 19 декабря, проблемы духовного единения, образа героизма в кино, состояния и перспектив книгоиздательства звучали в обсуждении не менее громко, чем разговоры об ипотеке, налоговой нагрузке или отношениях с Европой.Это важный индикатор с точки зрения повестки. Он показывает, что вопросы культуры перестают быть "заднеплановыми" в диалоге власти и граждан. Еще один важный аспект: интерес к культурной адженде, по большой части, шел от зрителей. Люди интересовались поддержкой просветительских проектов в регионах и беспокоились из-за снижения читательского спроса, просили помочь в возведении памятников (в частности, Омару Хайяму) и хотели государственной поддержки фильмов о героях СВО. Все это говорит о том, что для очень многих людей именно гуманитарная сфера становится пространством, где ищутся ответы на вопросы о будущем и месте страны в мире. Недаром же у Путина спрашивали какой будет Россия через два столетия. И как связать через книги разные поколения.Например, москвич Даниил задал вопрос президенту прямо с Международной ярмарки литературы в Москве. Его удивило, что на таком значимом мероприятии очень мало молодежи, тогда как старшее поколение активно скупает книги, интересуется литературными новинками и встречами с авторами. По словам Путина, сокращение чтения книг наблюдается практически во всём мире. "Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире – так говорили об этом. Но и сейчас тоже у нас много читают, но, к сожалению, – количество читающей публики сокращается", - признал российский лидер. Он указал, что любовь к чтению нужно прививать на уровне семьи, школы, хоть это и непросто. По словам Путина, родителям приходится выдерживать конкуренцию, нужно выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации – с планшетами, ноутбуками. Потому что нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги. Да, непростая задача, но если подходить к этому творчески, то в целом этого можно добиться. Чтобы в конце жизни не жалеть о том, как мало внимания уделял детям, не передавал им каких-то ценностных ориентиров. Это тот самый нарратив из известной песни Высоцкого "Баллада о борьбе": "значит, нужные книги ты в детстве читал".Сам же Владимир Владимирович посоветовал искать ответы на жизненные вопросы в произведениях мировых и русских классиков, также, по его мнению, современная литература дает много тем для обсуждения. "Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение", - подчеркнул глава государства. При этом конкретную книгу для "всеобщего чтения" президент рекомендовать не стал. Как и не стал выделять отдельные культурные проекты - чтобы не сложилось впечатление, что кого-то "подсвечивают", а кто-то остается на периферии. Но однозначно выразил готовность поддержать производство кинофильма о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута". слава к которому пришла после появления в Сети видео, запечатлевшего его рукопашную схватку с боевиком ВСУ. Штурмовик Григорьев , будучи раненым, вышел из схватки победителем - это признал даже поверженный враг. В июне на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев и глава ДНР Денис Пушилин объявили о том, что два региона вместе снимут художественный фильм о подвиге Андрея Григорьева. А пока зрители увидели документальный фильм о герое СВО и даже комикс о нем тоже есть. Ну, а художественная кинолента, похоже станет одной из визитных карточек 2026-го - ведь он объявлен годом объединения народов России."Мне кажется, что это правильно, особенно в условиях специальной военной операции. Когда мы сталкиваемся с испытаниями, страна сплачивается. У всех народов Российской Федерации общие ценности, которые нас объединяют", - подчеркнул российский лидер. И нет никаких различий по языкам, культуре, вероисповеданию у солдат в одном окопе - в отличие от Украины, где постоянно подогреваются языковые или церковные различия. И это одна из причин, по которой российская армия идет вперед и побеждает, пока противник "грызется" из-за мовы и веры, разваливая ВСУ изнутри. На это Владимир Владимирович также обратил внимание и даже пошутил: "Знаете, как говорят в таких случаях? Если Господь есть, то он не знает, что люди на земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности – вот что главное, вот что нас объединяет".Но кроме внутреннего сплочения многие культурные проекты РФ выполняют и международную функцию - они становятся каналами коммуникации с исламским миром, как например, KazanForum. Он сегодня выполняет функцию "мягкой" инфраструктуры внешней политики, помогая выстраивать контакты вне западноцентричных платформ. Владимир Путин подчеркнул, что в условиях смещения глобального баланса и усиления роли стран Глобального Юга такие форумы связывают Россию с партнёрами и союзниками не только через экономику или безопасность, но и через ценностное, культурное и цивилизационное измерение. В общем у каждого культурного направления есть сегодня своя стратегическая задача - от просвещения до патриотизма, от международной связки до семейных традиций. И от того, как они будут реализованы сейчас, зависят перспективы России на много лет вперед. Именно об этом говорил глава государства, отвечая на вопрос какой он видит РФ через 200 лет. Главное - технологичной и высокообразованной. Такое себе поколение "бумеров" с верой в технический прогресс."А что будет со страной через 200 лет? Это, в принципе можно себе представить. Мы с коллегами вчера говорили: у нас только Большому театру 250 лет исполняется. Так что 200 лет для России – это не такой уж и большой срок. Но я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики. И будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнёрам со всеми участниками международного общения", - считает президент. Фактически, перекидывая мостик между современной Россией и страной будущего в духе романов Ивана Ефремова. В 50-х годах прошлого века его "Туманность Андромеды" называли удачной утопией будущего, а между тем, фантастические, казалось бы, научно-технические предсказания автора стали реальностью. Например, открытие месторождения алмазов в Якутии, ртутных руд на Южном Алтае, электронная книга, трехмерное телевидение. Согласитесь, cегодня это обыденные и привычные нам всем вещи. Так может завтра ИИ будет успешно лечить самые тяжелые болезни и вести преподавание в школах на уровне высших учебных заведений? Как знать…Однако, основой все равно были и будут оставаться морально-этические ценности - как ключевые в развитии общества. У того же Ефремова это очень хорошо показано: главной наукой будущего в его книгах является история, а соотношение горя и радости мерилом уровня развития цивилизации. В "Туманности Андромеды" есть очень показательная сюжетная линия, касающаяся ученого Маса, который ради сомнительного научного открытия подверг риску жизни своих помощников. А осознав это, добровольно удалился в изгнание на Остров Забвения - убежище для тех, кто желает скрыться от общества или жить, руководствуясь только личными желаниями и страстями. Вот если бы сейчас был такой Остров, где неадекваты вроде Владимира Зеленского, Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас могли бы предаваться своим амбициям и порокам, не втягивая в этот страшный водоворот целые страны и народы! Сегодня мало уже кто сомневается, что глобалисты - деграданты тянут весь мир в пропасть, провоцируя войны и техногенные катастрофы, экспериментируя с болезнями и вызывая природные катаклизмы. И это не лечится никакой дипломатией или силовым принуждением. Потому что от распада человека удерживают не внешние ограничения, а более тонкие механизмы - любовь, чувство ответственности и понимание того, что от его решений зависят другие. В этом контексте показательно высказывание президента РФ о неразделимости личных успехов и достижений страны. Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что никогда не противопоставлял собственные результаты развитию России, рассматривая их как единый процесс. В качестве иллюстрации Владимир Владимирович привёл личный пример: "Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я никогда не записывал видео кружочков своим детям". Кстати, психологи говорят, что именно эта связка - личная этика и долг перед людьми - во многом формирует устойчивость личности в условиях давления и кризисов. И вот эти культурные коды общественного долга, служения народу, общего будущего Путин и хочет "перенести" на 200 лет вперед, считая, что они могут по настоящему укрепить Россию и помочь ей сохраниться.Подробнее о разговоре Путина со страной и других темах, затронутых в "Итогах года" , которые подвел президент во время открытого диалога с российским народом - в статье Павла Котова "Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным"

