Мастер цифровых манипуляций под контролем Демпартии США. Кто может сменить Ермака

После отставки главы Офиса президента Андрея Ермака, которая произошла еще 28 ноября, Зеленский пока не назначил ему сменщика. Украинские политологи до сих пор гадают, кто это будет. Зеленский пока держит интригу.

Издание "Украинская правда" утверждает, что вопрос потенциальной замены для Ермака был одним из приоритетных для группы так называемых "революционеров" в верхушке власти, которые в середине ноября готовили дворцовый переворот для смещения главы Офиса президента.Наиболее вероятным сменщиком Ермака пока называют Михаила Федорова, министра цифровой трансформации. Та же "Украинская правда" считает, что его назначение будет говорить о вере Зеленского в то, что он еще сможет выиграть следующие президентские выборы. А именно к ним последнее время его принуждает администрация США."Глава Министерства цифровой трансформации уже длительное время "ведет" президента и "Слугу народа" в политтехнологическом смысле – привлекает технологов, ищет стратегии, обдумывает ребрендинг", - пишет "УП". Издание называет Федорова одним из тех, кто и сам верит в то, что над фигурой Зеленского можно еще раз поколдовать и снова провести во власть. Однако его недостатком называют стремление "перетряхнуть" властную вертикаль, устранив людей Ермака, ряд силовиков и главкома Александра Сырского."РБК-Украина" сообщает, что такая радикальность в кадровом вопросе Зеленского несколько отпугивает. К тому же Федоров сам якобы причастен к отстранению Ермака, поэтому до Нового года и какое-то время после него главу Офиса президента вряд ли назначат.Михаил Федоров является одним из авторов портала "Дия" (аналог "Госуслуг"), а в условиях военного положения Зеленский под давлением Трампа может решить провести выборы в цифровом формате – через "Дию". И Федоров, как её автор, как технолог, разбирающийся в её алгоритмах, может быть очень полезен для манипуляции результатами такого голосования.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что назначение Федорова на пост главы Офиса президента - это усиление группы Кирилла Тимошенко (бывшего замглавы Офиса президента и координатора программы Зеленского "Большое строительство"), и так называемых "онлайнщиков". Дубинский называет Федорова оппонентом Даниила Гетманцева (главы финансового и налогового комитета Рады) по игорному бизнесу. Нардеп, обвиненный в госизмене также считает, что этим назначением клан Кучмы-Пинчука сменит Ермака на "более покладистого парня", но оно - чисто коммерческое, направленное на заработок денег.Однако издание "Страна" утверждает, что Федоров уже давно дрейфует к грантовым кругам, за что Ермак якобы постоянно хотел его уволить. Эти структуры - так называемые "соросята" близки к Демпартии США, которая в значительной степени контролирует и антикоррупционные структуры. Соответственно, с администрацией Дональда Трампа у них если не вражда, то холодная решимость переждать его каденцию.Возможно, в связи с перехватом Офиса президента этими структурами Зеленский и затягивает назначение его главы. "Такое ощущение, что легче, чем назначать человека — ликвидировать Офис", - сетовал Зеленский 9 декабря. Ранее он же говорил, что выбирает между министром обороны Шмыгалем и Федоровым, но пока не уверен, так как Рада должна сначала их уволить с занимаемых должностей.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" считает, что он специально тянет время, чтобы Ермак смог переформатировать систему под новые обстоятельства.Михаил Федоров – уроженец Запорожья и ровесник украинской "незалежности". Окончил Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине, получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья. С 2013 года Федоров в Запорожье основал собственное digital-агентство SMMSTUDIO. Его компания занималась увеличением продаж с помощью рекламы в социальных сетях, а одним из клиентов агентства был "Квартал-Концерт" Зеленского.В Запорожье сотрудничал и с американским агентством по международному развитию USAID, реализуя IT-проекты. После Майдана пытался баллотироваться в Раду от либертарианской партии "5.10". Основатель партии бизнесмен Геннадий Балашов называл свой политический проект тогда "экономическим Правым сектором"*, поддерживая нацистов, но впоследствии выступил против насильственной украинизации.В декабре 2018 года Федоров перебежал к Зеленскому в тогда еще виртуальную партию "Слуга народа", раскручивая её с помощью цифровых инструментов, в чем вполне преуспел. Расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" затем показало, что Федоров получал деньги для поддержки интернет-ресурсов команды Зеленского не через официальные счета избирательного фонда, а наличными в офисе "Квартала". В феврале 2022 года Федоров обратился к миллиардеру Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции связи Starlink, которые Киев в итоге получил.Основной целью своей деятельности на посту министра считает построение цифрового государства. Сейчас же он рассказывает, что смог 95% всех услуг ТЦК перевести в онлайн, что, дескать, помогло их разгрузить, чтобы сотрудники ТЦК могли полностью сосредоточиться на мобилизации. То есть, на отлове украинских мужчин.Его услуги сейчас могут понадобиться Зеленскому ради фиктивных выборов через онлайн-платформы. В то же время его фигура может усилить партию войны, связанную с "соросятами", которые добиваются полного контроля над украинской властью.О том, какие события могут последовать после решения о присвоении ЕС и передаче Украине замороженных активов России - в статье "День, когда ЕС объявит войну России. Что будет с российскими активами и чего ждут Зеленский и ЕС".*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.

