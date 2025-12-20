https://ukraina.ru/20251220/absolyutnaya-isterika-na-ukraine-gasparyan-ob-itogakh-goda-s-putinym-1073407999.html
Абсолютная истерика на Украине: Гаспарян об итогах года с Путиным
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.12.2025
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:19 – Итоги года с Владимиром Путиным; 11:21 – Что Гаспарян спросил бы у Путина; 17:52 – Убийство в школе в Одинцово; 28:28 – Кредит в 90 миллиардов для Украины. * В материале упоминаются запрещённые в РФ организация "Misanthropic Division", признанная экстремистской, и батальон "Азов", признанный террористической организацией.
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:19 – Итоги года с Владимиром Путиным;
11:21 – Что Гаспарян спросил бы у Путина;
17:52 – Убийство в школе в Одинцово;
28:28 – Кредит в 90 миллиардов для Украины.
* В материале упоминаются запрещённые в РФ организация "Misanthropic Division", признанная экстремистской, и батальон "Азов", признанный террористической организацией.