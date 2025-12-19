Какое будущее ждёт Украину и к чему готовиться России? Спецрепортаж с форсайт-форума Украина.ру - 19.12.2025 Украина.ру
Какое будущее ждёт Украину и к чему готовиться России? Спецрепортаж с форсайт-форума Украина.ру
Мультимедийное издание "Украина.ру" провело форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса". В мероприятии приняли участие ведущие эксперты и... Украина.ру, 19.12.2025
2025-12-19T16:53
Мультимедийное издание "Украина.ру" провело форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса". В мероприятии приняли участие ведущие эксперты и исследователи украинской проблематики.Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И всё это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.Об этом и не только шла речь на форсайт-форуме. Подробности — в нашем материале.
видео, украина, россия, запад, украина.ру, форум, форумы, война, война на украине, кризис, ядерное оружие, нацизм, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, эксперты, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Украина.ру, форум, форумы, война, война на Украине, кризис, Ядерное оружие, нацизм, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, эксперты

16:53 19.12.2025
 
Мультимедийное издание "Украина.ру" провело форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса". В мероприятии приняли участие ведущие эксперты и исследователи украинской проблематики.
Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И всё это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.
Об этом и не только шла речь на форсайт-форуме. Подробности — в нашем материале.
