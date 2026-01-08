https://ukraina.ru/20260108/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-grigorich-byli-v-zamke-pili-eli-s-zolota-posredi-roskoshi-1073842433.html
Новогодняя история от бойца с позывным "Григорьич". Были в замке, пили-ели с золота, посреди роскоши
Новогодняя история от бойца с позывным "Григорьич". Были в замке, пили-ели с золота, посреди роскоши - 08.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Григорьич". Были в замке, пили-ели с золота, посреди роскоши
В далеком 1980-м году "Григорьич" служил в ВДВ СССР, и тогда же впервые встречил Новый год на войне — в Афганистане, в замке, некогда принадлежащем королю... Украина.ру, 08.01.2026
В далеком 1980-м году "Григорьич" служил в ВДВ СССР, и тогда же впервые встречил Новый год на войне — в Афганистане, в замке, некогда принадлежащем королю Афганистана Захир-Шаху. Тогда подразделения Советской Армии в ходе стремительной операции взяли под контроль столицу Афганистана, Кабул. Спустя более чем 40 лет "Григорьич" снова вернулся в строй, встав на защиту своей Родины — России.
