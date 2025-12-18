https://ukraina.ru/20251218/zakhar-prilepin-ptsr-vyzyvaet-ne-voyna-a-nespravedlivost-1073283943.html
Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость
Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость - 18.12.2025 Украина.ру
Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость
Кем делает человека война и откуда у военных появляется ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство) — об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 18.12.2025
2025-12-18T11:27
2025-12-18T11:27
2025-12-18T11:59
видео
захар прилепин
украина.ру
писатель
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073283477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0b0cd7cbd192b10de8c2d44c880e57c.png
Кем делает человека война и откуда у военных появляется ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство) — об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал писатель и участник СВО Захар Прилепин.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073283477_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcd82544d0a5f6f2e458c1e009f07c42.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, захар прилепин, украина.ру, писатель, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, война, военные, вс рф, видео
Видео, Захар Прилепин, Украина.ру, писатель, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, война, военные, ВС РФ
Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость
11:27 18.12.2025 (обновлено: 11:59 18.12.2025)
Кем делает человека война и откуда у военных появляется ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство) — об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал писатель и участник СВО Захар Прилепин.