https://ukraina.ru/20251218/zakhar-prilepin-ptsr-vyzyvaet-ne-voyna-a-nespravedlivost-1073283943.html

Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость

Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость - 18.12.2025 Украина.ру

Захар Прилепин: ПТСР вызывает не война, а несправедливость

Кем делает человека война и откуда у военных появляется ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство) — об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 18.12.2025

2025-12-18T11:27

2025-12-18T11:27

2025-12-18T11:59

видео

захар прилепин

украина.ру

писатель

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073283477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0b0cd7cbd192b10de8c2d44c880e57c.png

Кем делает человека война и откуда у военных появляется ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство) — об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал писатель и участник СВО Захар Прилепин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, захар прилепин, украина.ру, писатель, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, война, военные, вс рф, видео