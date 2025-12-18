"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
На саммите ЕС, посвященному поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск сделали замечания настойчивым журналистам и попросили не мешать работе
2025-12-18T16:53
2025-12-18T17:35
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073312341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_822d68f487102ab68371bc3a4a59ebe7.jpg
В ходе прямой трансляции с мероприятия Туск прямо обратился к журналистам: "Пожалуйста, не нападайте на меня". При этом президент Франции поддержал польского премьера, раздражённо объяснив, что его постоянно отвлекали двигающиеся и незакреплённые микрофоны. Глава французского государства пожаловался, что техника мешала ему сконцентрироваться. Туск, в свою очередь, дополнительно попросил корреспондентов не подносить микрофоны слишком близко.Саммит Евросоюза, на котором планируется обсудить, в том числе, использование замороженных российских активов для Украины, начался с задержкой. Причиной стала встреча руководства ЕС с протестующими фермерами, прибывшими в Брюссель.Как сообщает издание Euractiv, задержка произошла из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с представителями ассоциации фермеров. По данным Politico, лидеры ЕС остались недовольны отсрочкой, которая составила около часа.Корреспондент РИА Новости передаёт, что тысячи фермеров из всех 27 стран ЕС прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста. Они выступают против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведёт с объединением стран МЕРКОСУР (Южная Америка)."Лидеры ЕС теперь начнут обсуждать финансирование Украины", - говорится в сообщении Euractiv.Отмечается, что после этого состоятся аналогичные дискуссии с председателем Европарламента Робертой Метсолой и Владимиром Зеленским.Больше важных новостей дня — в обзоре "Игра с огнём": США зафиксировали помощь Киеву на два года вперед. Хроника событий на 13:00 18 декабря.
"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС

16:53 18.12.2025 (обновлено: 17:35 18.12.2025)
 
На саммите ЕС, посвященному поддержке Украины, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск сделали замечания настойчивым журналистам и попросили не мешать работе
В ходе прямой трансляции с мероприятия Туск прямо обратился к журналистам: "Пожалуйста, не нападайте на меня". При этом президент Франции поддержал польского премьера, раздражённо объяснив, что его постоянно отвлекали двигающиеся и незакреплённые микрофоны.
Глава французского государства пожаловался, что техника мешала ему сконцентрироваться. Туск, в свою очередь, дополнительно попросил корреспондентов не подносить микрофоны слишком близко.
Саммит Евросоюза, на котором планируется обсудить, в том числе, использование замороженных российских активов для Украины, начался с задержкой. Причиной стала встреча руководства ЕС с протестующими фермерами, прибывшими в Брюссель.
Как сообщает издание Euractiv, задержка произошла из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с представителями ассоциации фермеров. По данным Politico, лидеры ЕС остались недовольны отсрочкой, которая составила около часа.
Корреспондент РИА Новости передаёт, что тысячи фермеров из всех 27 стран ЕС прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста. Они выступают против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведёт с объединением стран МЕРКОСУР (Южная Америка).
"Лидеры ЕС теперь начнут обсуждать финансирование Украины", - говорится в сообщении Euractiv.
Отмечается, что после этого состоятся аналогичные дискуссии с председателем Европарламента Робертой Метсолой и Владимиром Зеленским.
Больше важных новостей дня — в обзоре "Игра с огнём": США зафиксировали помощь Киеву на два года вперед. Хроника событий на 13:00 18 декабря.
