Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов - 18.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251218/chto-menyaet-soznanie-zhiteley-ukrainy-i-kak-rossii-vesti-sebya-s-trampom--mironov-1073313327.html
Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов - 18.12.2025 Украина.ру
Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
Председатель партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции этой политической силы в Государственной Думе Сергей Миронов в студии Украина.ру оценил ход... Украина.ру, 18.12.2025
2025-12-18T16:54
2025-12-18T16:54
видео
украина
россия
европа
сергей миронов
дональд трамп
владимир зеленский
нато
украина.ру
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073313005_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb193db95aba7d95c06ae93ae0dc2276.png
Председатель партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции этой политической силы в Государственной Думе Сергей Миронов в студии Украина.ру оценил ход переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, рассказал о том, как и почему меняются настроения жителей Украины, проанализировал скандальные выпады генсека НАТО Марка Рютте в адрес России, а также объяснил, как противостоять фашизации Европы: 00:22 – Переговоры по Украине: насколько они сейчас нужны и далеко ли до финала? 02:00 – О военной составляющей украинского конфликта; 05:10 – Нужно ли менять Зеленского и что может измениться после его ухода? 07:17 – Стоит ли доверять Трампу? 09:47 – О корейском сценарии для Украины; 11:22 – Скандальные заявления генсека НАТО и фашизация Европы; 15:00 – Как прозревают украинцы.ТГ-канал Сергея Миронова: https://t.me/mironovonline Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
европа
сша
корея
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073313005_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43e4d33339edb860451067a9a1a988b4.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, европа, сергей миронов, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина.ру, переговоры по украине 2025, новости переговоров, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, будет ли война с нато, чем закончится война на украине, сша, рютте, корея, корейская война (1950-1953), перемирие, неофашисты, что ждет зеленского, выборы на украине, всу, военная помощь украине, донбасс, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Сергей Миронов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, будет ли война с НАТО, чем закончится война на Украине, США, Рютте, Корея, Корейская война (1950-1953), перемирие, неофашисты, что ждет Зеленского, выборы на Украине, ВСУ, военная помощь Украине, Донбасс

Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов

16:54 18.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Председатель партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции этой политической силы в Государственной Думе Сергей Миронов в студии Украина.ру оценил ход переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, рассказал о том, как и почему меняются настроения жителей Украины, проанализировал скандальные выпады генсека НАТО Марка Рютте в адрес России, а также объяснил, как противостоять фашизации Европы:
00:22 – Переговоры по Украине: насколько они сейчас нужны и далеко ли до финала?
02:00 – О военной составляющей украинского конфликта;
05:10 – Нужно ли менять Зеленского и что может измениться после его ухода?
07:17 – Стоит ли доверять Трампу?
09:47 – О корейском сценарии для Украины;
11:22 – Скандальные заявления генсека НАТО и фашизация Европы;
15:00 – Как прозревают украинцы.
ТГ-канал Сергея Миронова: https://t.me/mironovonline
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияЕвропаСергей МироновДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОУкраина.рупереговоры по Украине 2025новости переговоровСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОбудет ли война с НАТОчем закончится война на УкраинеСШАРюттеКореяКорейская война (1950-1953)перемириенеофашистычто ждет Зеленскоговыборы на УкраинеВСУвоенная помощь УкраинеДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис
18:12Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США
18:11Погиб весь экипаж: ВСУ заявили о потере вертолета Ми-24
18:07После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела - Бондаренко
18:00Александр Камкин: Германия становится стальным тараном Европы, чтобы начать большую войну с Россией
17:43Брифинг начальника ГШ РФ Валерия Герасимова: главные тезисы
17:30Зеленский на саммите ЕС намекнул на скоропостижную смерть Трампа
17:17Над Черным морем работает авиация НАТО — военкор Юрий Котенок
17:16ВСУ выбиты с позиций в Купянске
17:09Упрашивания Зеленского отдать ему замороженные активы России на саммите ЕС в Брюсселе - тезисы
16:54Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
16:53"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
16:25После освобождения Северска: "Дневник Десантника" рассказал, что происходит на этом направлении
16:21Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС
16:18Кремль готовит контакты с США, запуск нового "Искандера", Казахстан против ЛГБТ*. Главное к этому часу
16:14Мораторий на взыскание долгов ввели для жителей Донбасса и приграничья
16:08"Я готов жить в Киеве, в составе Российской Федерации" — политолог Вакаров
16:00Не позднее нападения на Югославию стало понятно, что России придётся воевать
15:52Выдрин: главное глобальное последствие украинского кризиса — ускорение разворота России
15:29"Украина вообще исчезнет с карты": Лукашенко о правоте Трампа и реалиях войны
Лента новостейМолния