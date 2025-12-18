https://ukraina.ru/20251218/chto-menyaet-soznanie-zhiteley-ukrainy-i-kak-rossii-vesti-sebya-s-trampom--mironov-1073313327.html

Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции этой политической силы в Государственной Думе Сергей Миронов в студии Украина.ру оценил ход переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, рассказал о том, как и почему меняются настроения жителей Украины, проанализировал скандальные выпады генсека НАТО Марка Рютте в адрес России, а также объяснил, как противостоять фашизации Европы: 00:22 – Переговоры по Украине: насколько они сейчас нужны и далеко ли до финала? 02:00 – О военной составляющей украинского конфликта; 05:10 – Нужно ли менять Зеленского и что может измениться после его ухода? 07:17 – Стоит ли доверять Трампу? 09:47 – О корейском сценарии для Украины; 11:22 – Скандальные заявления генсека НАТО и фашизация Европы; 15:00 – Как прозревают украинцы.ТГ-канал Сергея Миронова: https://t.me/mironovonline Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

