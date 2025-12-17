https://ukraina.ru/20251217/zakhar-prilepin-do-polnoy-pobedy-nad-ukrainoy-nam-esche-daleko-1073219282.html
Захар Прилепин: До полной победы над Украиной нам еще далеко
Захар Прилепин: До полной победы над Украиной нам еще далеко - 17.12.2025
Захар Прилепин: До полной победы над Украиной нам еще далеко
Писатель и участник СВО Захар Прилепин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, что будет означать полную победу над киевским режимом, а также о причинах... 17.12.2025
Писатель и участник СВО Захар Прилепин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, что будет означать полную победу над киевским режимом, а также о причинах своего возвращения на фронт.
Захар Прилепин: До полной победы над Украиной нам еще далеко
Писатель и участник СВО Захар Прилепин рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, что будет означать полную победу над киевским режимом, а также о причинах своего возвращения на фронт.
