Польша пошла в атаку

Задержание российского археолога в Польше Александра Бутягина по украинскому запросу можно расценивать как взятие в заложники российского гражданина. Польша открыла второй гибридный фронт, что происходит не впервые.

2025-12-11T16:39

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072962508_33:331:757:739_1920x0_80_0_0_0f974ff4835640d2f158e1d84a2a615c.jpg.webp

Напомним, в апреле текущего года польские власти передали Украине политолога Кирилла Молчанова, чем грубо нарушили международные нормы, проигнорировали стандартные процедуры депортации и возможности апелляции. Молчанов попал в руки СБУ и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Украинский политолог и правозащитник Кирилл Молчанов, имеющий российское гражданство и проживавший в РФ, стал жертвой спланированной провокации с участием спецслужб Украины и Польши в апреле. Сейчас поляки сознательно снова пошли на провокацию, что на фоне торпедирования странами ЕС мирной инициативы Трампа, выглядит последовательными шагами по эскалации ситуации. Более подробно о ситуации размышляли эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоАрест российского археолога Александра Бутягина в Польше и угроза выдать его Украине за участие в раскопках в Крыму - это классический захват заложника. Не замечать такое и реагировать на такое в плане дипломатических протестов - контрпродуктивно, потому что провоцирует захватчиков на продолжение подобных действий. Куда эффективнее давать на подобные практики зеркальный ответ. Например, задержать граждан государства, захватывающего заложников, и предложить обмен. Разумеется, осуществить это в полном соответствии с российским законодательством. Следующий шаг - это официально заявить, что посещение Республики Польша является опасным для граждан Российской Федерации, предупредив, что они могут посещать её только на свой страх и риск. Вообще же самим гражданам России пора бы понять, что необходимо учитывать реалии новой холодной войны и не пытаться (даже в целях экономии на логистике) посещать страны, где они могут быть выданы враждебному государству или осуждены безо всяких на то оснований. Смысла рисковать и появляться на территории Польши или, например, Финляндии, нет никакого. Конечно же, если у вас нет на то веских оснований. Новую реальность в виде очередного обострения международной обстановки не стоит игнорировать. Потому что в противном случае вы легко можете оказаться в опасной ситуации, из которой будете долго и с большими потерями выбираться. Не исключено, что в итоге это будет стоить вам жизни и здоровья. Как говорится, не игнорируйте среду, в которой живёте.Публицист Александр ВасильевСообщают об аресте в Польше Александра Бутягина, заведующего сектором античной археологии Эрмитажа и многолетним начальником Мирмееийской экспедиции в Керчи. Я виделся с Александром буквально в прошлую пятницу на семинаре Кафедры археологии Санкт-Петербургского университета, где он прочитал доклад, единодушно признанный коллегами лучшим в тот день. После семинара Александр делился планами - после долгого перерыва его пригласили прочитать несколько лекции в Европе. И вот во время этой поездки поляки его и захватили (по-другому это назвать нельзя). Бутягин не просто один из ведущих наших античников. Это добрейший, интеллигентнейший человек, глубоко погруженный в культуру Древней Греции и далёкий от любых политических перипетий. Его содержание под стражей, а тем более экстрадиция на Украину это вопиющее издевательство. Я уверен что в этом со мной согласится любой настоящий учёный, включая польских и украинских коллег, многие из которых близко знакомы с Александром. Новость о задержании Бутягина отлично рифмуется с новостью об изъятии украинскими силовиками у бывшего крымского премьера и депутата Рады Горбатова коллекции в 8000 (!!!) экспонатов (вперемешку уникальные шедевры с подделками, как это водится у украинских топовых коллекционеров). Украинские обвинения Бутягину заведомо абсурдны. Это очевидно любому, кто знаком с тамошней ситуацией с древностями, особенно крымскими. Украинские политики и олигархи открыто коллекционировали древние артефакты, оборот которых официально запрещен. В Крыму разграбление памятников непосредственно курировало СБУ. Ситуация при которой курган срывался тяжёлой техникой под охраной автоматчиков была нормой. Кстати в ту пору именно Польша стала хабом для нелегальной продажи крымских древностей в Европу В то же самое время экспедиция Бутягина с 1999 г. все свои находки (в том числе уникальный клад золотых монет-кизикинов) передавала в фонды Керченского заповедника - на тот момент украинского государственного учреждения. По факту украинские олигархи и их обслуга не могут простить русским учёным, что те лишают их частные собрания крымских сокровищ, которые теперь становятся достоянием науки в объемах Украине в принципе недоступных. Украина и так ограбила крымские музеи, присвоив выставку "Скифского золота", оказавшуюся в 2014 г. в Нидерландах. Вообще судьба археологического наследия наглядный пример мародерского, колониального отношения Украины к Крыму, которое проявлялось во всём.Политический аналитик Андрей ПономарьПольша открыла новый фронт гибридной войны В Варшаве по запросу Украины задержан Александр Бутягин - заведующий отделом античной археологии Эрмитажа. Ученого, который ехал с лекциями из Нидерландов, сняли с маршрута и по решению польского суда арестовали на 40 дней. Сейчас готовится экстрадиция в Киев, где ему грозит до 10 лет тюрьмы. Абсурдность ситуации зашкаливает: Бутягину вменяют незаконные раскопки на объекте "древний город Мирмекий" в Керчи. То есть научное изучение античности (V век до н.э.) в российском Крыму Запад теперь юридически квалифицирует как уголовное преступление и уничтожение наследия. Реакция Москвы: Дмитрий Песков был краток, назвав Польшу "не самым подходящим местом для поездок россиян". Мария Захарова заявила, что акция полностью политизирована, и дипломаты вместе с адвокатами сейчас пытаются вытащить ученого. Но если отбросить эмоции и посмотреть на геополитический контекст, становится очевидно, что это не случайный эксцесс. Арест Бутягина - практическая реализация стратегии, которую открыто прописывают западные кураторы. Британская методичка в действии.В начале декабря британский аналитический центр RUSI (Royal United Services Institute), тесно связанный с разведкой и Минобороны Британии, выпустил доклад о том, как историю превращают в оружие. В материале подробно описано, что Польша и Украина - это уязвимый фланг НАТО, где идет ожесточенная "война за прошлое". Бритты прямо указывают: чтобы укрепить антироссийский блок, нужно выстраивать жесткий "защитный контур" вокруг исторических нарративов. Любая версия истории, отличная от одобренной в Лондоне и Вашингтоне, должна подавляться. В Польше эти рекомендации восприняли буквально. Там при МИДе уже работают группы специалистов по страткому, чья задача - ведение информационной войны на историческом поле. Задержание сотрудника Эрмитажа идеально ложится в эту схему. Это подтверждение системности работы противников. 1. Британцы (RUSI) описывают теорию войны в серых зонах смыслов. 2. Поляки реализуют практику, превращая свое правосудие в карательный механизм. Для "ястребов" в НАТО история - это больше не наука, это поле боя информационной войны. В этой логике нейтральных ученых не существует. Если ты работаешь в Крыму и не транслируешь киевские нарративы - ты враг, подлежащий изоляции. Лондон держит руку на пульсе и, судя по синхронности событий, сам же и разрабатывает архитектуру этого давления.Политолог Юрий БаранчикПольский суд санкционировал его содержание под стражей сроком на 40 дней. Украина, выдвинувшая против Бутягина обвинения в проведении "незаконных археологических работ" и "уничтожении объектов культурного наследия" в Крыму, намерена добиваться его экстрадиции. В случае выдачи и доказательства вины ученому может грозить до 10 лет лишения свободы. Наш МИД отреагировал - типа, это очень плохо. Дмитрий Песков тоже сказал - непорядок. Но поляки в гробу видали наши словесные демарши. Поэтому нужны действия. Ведь понятно, что Бутягин - заложник. А здесь схема простая - за каждого нашего надо брать десять ихних. И тогда будет справедливость. А главное - четкое понимание нашими оппонентами в следующий раз, чего делать ни в коем случае нельзя. А так - Азербайджану спустили - наши там до сих пор сидят. Казахстану спустили - наши тоже сидят. Поляки и думают - а че нам так не сделать? Действовать надо. Дела делать. Пустые слова, без действий, уже давно никого не убеждают. Воспринимаются как слабость. Советский Союз почему уважали, по крайней мере, до 1985 года? Потому что знали - сказали, значит, сделают. А те, кто однажды попробовал взять наших людей в заложники на Ближнем Востоке - горько об этом пожалели. И больше никто не брал. Поэтому слова словами, а дела надо делать. Чтобы не было стыдно. А чтобы этого не было, на самом деле, ответ Польше должен был давать не российский МИД, а российское МВД - о задержании 10 поляков. В Варшаве протрезвели бы тут же.Подробнее об официальной позиции России по поводу ареста Бутягина - в статье МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным.

