МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/mid-rf-schitaet-zaderzhanie-rossiyskogo-uchnogo-v-polshe-absurdnym-i-politizirovannym-1072951859.html
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным - 11.12.2025 Украина.ру
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
Задержание властями Польши авторитетного российского учёного по украинскому запросу является политизированным и не останется без последствий. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-12-11T13:45
2025-12-11T13:45
новости
россия
польша
украина
мария захарова
ес
украина-ес
международные отношения
международная политика
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_88:0:1110:575_1920x0_80_0_0_e9206baf1bb48d28f34a52e525cf418b.jpg
Польские СМИ сообщили о задержании в Варшаве известного российского ученого, старшего научного сотрудника Эрмитажа по запросу Украины. Александр Бутягин по решению польского суда арестован на 40 дней.МИД России опубликовал официальный комментарий.В нём отмечено, что сотрудника Государственного Эрмитажа пригласили на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержав по прибытии в столицу Польши."Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявила Захарова. "Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - сказано в официальном комментарии.Захарова отметила, что представители посольства России посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.Ранее в новостях: Польша по запросу Украины задержала старшего научного сотрудника ЭрмитажаБольше новостей дня представлено в обзоре Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
польша
украина
крым
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_216:0:983:575_1920x0_80_0_0_9ac26bdb826d87624ba2204d828d52ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, украина, мария захарова, ес, украина-ес, международные отношения, международная политика, международное право, крым, государственный эрмитаж, арест, варшава
Новости, Россия, Польша, Украина, Мария Захарова, ЕС, Украина-ЕС, международные отношения, Международная политика, международное право, Крым, Государственный Эрмитаж, арест, Варшава

МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным

13:45 11.12.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкМария Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма:
Мария Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма: - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Задержание властями Польши авторитетного российского учёного по украинскому запросу является политизированным и не останется без последствий. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Польские СМИ сообщили о задержании в Варшаве известного российского ученого, старшего научного сотрудника Эрмитажа по запросу Украины. Александр Бутягин по решению польского суда арестован на 40 дней.
МИД России опубликовал официальный комментарий.В нём отмечено, что сотрудника Государственного Эрмитажа пригласили на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержав по прибытии в столицу Польши.
"Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявила Захарова.
"Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - сказано в официальном комментарии.
Захарова отметила, что представители посольства России посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.
Ранее в новостях: Польша по запросу Украины задержала старшего научного сотрудника Эрмитажа
Больше новостей дня представлено в обзоре Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПольшаУкраинаМария ЗахароваЕСУкраина-ЕСмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное правоКрымГосударственный ЭрмитажарестВаршава
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Военный эксперт Игорь Рублев: ВСУ ушли из Северска, а Россия прорывает их оборону за Гайчуром
14:20ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, погибли люди - Сальдо
14:03"Задание поставила, информацию сняла, эмоционально поддержала": опубликованы переговоры Нуланд с Яценюком
13:54Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского
13:52Где будет нанесен основной удар ВС РФ?
13:45МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
13:40Бизнес на обороне продолжается: НАБУ раскрыло, где деньги на защиту танков ВСУ
13:40Силы ПВО сбили еще три вражеских дрона над Тульской областью
13:24В Москве после атаки дронов задержаны вылеты почти 240 рейсов
13:2011 декабря 2025 года, утренний эфир
13:14Армия России наносит удар по Мирноградскому узлу
13:06Детский медцентр, спорт и дороги: новости из новых регионов России
13:02ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области. Главное из брифинга Минобороны
13:00Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
12:56"Это правовой произвол": Песков раскритиковал политику ЕС и анонсировал новые переговоры
12:45Позиция Москвы в тезисах: обмен телами, статус Киева и предупреждение о миротворцах как о целях
12:3910 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:31Бельгии грозит изоляция из-за отказа использовать российские активы - Politico
12:06России прочат роль ближайшего союзника США, Core 5 заменит G7. Новости к этому часу
11:57Лавров рассказал, на каких договоренностях о мире настаивает Россия
Лента новостейМолния