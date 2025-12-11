https://ukraina.ru/20251211/mid-rf-schitaet-zaderzhanie-rossiyskogo-uchnogo-v-polshe-absurdnym-i-politizirovannym-1072951859.html

МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным

МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным - 11.12.2025 Украина.ру

МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным

Задержание властями Польши авторитетного российского учёного по украинскому запросу является политизированным и не останется без последствий. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-12-11T13:45

2025-12-11T13:45

2025-12-11T13:45

новости

россия

польша

украина

мария захарова

ес

украина-ес

международные отношения

международная политика

международное право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_88:0:1110:575_1920x0_80_0_0_e9206baf1bb48d28f34a52e525cf418b.jpg

Польские СМИ сообщили о задержании в Варшаве известного российского ученого, старшего научного сотрудника Эрмитажа по запросу Украины. Александр Бутягин по решению польского суда арестован на 40 дней.МИД России опубликовал официальный комментарий.В нём отмечено, что сотрудника Государственного Эрмитажа пригласили на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержав по прибытии в столицу Польши."Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявила Захарова. "Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - сказано в официальном комментарии.Захарова отметила, что представители посольства России посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.Ранее в новостях: Польша по запросу Украины задержала старшего научного сотрудника ЭрмитажаБольше новостей дня представлено в обзоре Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

польша

украина

крым

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, украина, мария захарова, ес, украина-ес, международные отношения, международная политика, международное право, крым, государственный эрмитаж, арест, варшава