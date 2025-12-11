https://ukraina.ru/20251211/mid-rf-schitaet-zaderzhanie-rossiyskogo-uchnogo-v-polshe-absurdnym-i-politizirovannym-1072951859.html
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным - 11.12.2025 Украина.ру
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
Задержание властями Польши авторитетного российского учёного по украинскому запросу является политизированным и не останется без последствий. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-12-11T13:45
2025-12-11T13:45
2025-12-11T13:45
новости
россия
польша
украина
мария захарова
ес
украина-ес
международные отношения
международная политика
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_88:0:1110:575_1920x0_80_0_0_e9206baf1bb48d28f34a52e525cf418b.jpg
Польские СМИ сообщили о задержании в Варшаве известного российского ученого, старшего научного сотрудника Эрмитажа по запросу Украины. Александр Бутягин по решению польского суда арестован на 40 дней.МИД России опубликовал официальный комментарий.В нём отмечено, что сотрудника Государственного Эрмитажа пригласили на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержав по прибытии в столицу Польши."Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявила Захарова. "Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - сказано в официальном комментарии.Захарова отметила, что представители посольства России посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.Ранее в новостях: Польша по запросу Украины задержала старшего научного сотрудника ЭрмитажаБольше новостей дня представлено в обзоре Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
польша
украина
крым
варшава
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_216:0:983:575_1920x0_80_0_0_9ac26bdb826d87624ba2204d828d52ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, польша, украина, мария захарова, ес, украина-ес, международные отношения, международная политика, международное право, крым, государственный эрмитаж, арест, варшава
Новости, Россия, Польша, Украина, Мария Захарова, ЕС, Украина-ЕС, международные отношения, Международная политика, международное право, Крым, Государственный Эрмитаж, арест, Варшава
МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
Задержание властями Польши авторитетного российского учёного по украинскому запросу является политизированным и не останется без последствий. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Польские СМИ сообщили о задержании в Варшаве известного российского ученого, старшего научного сотрудника Эрмитажа по запросу Украины. Александр Бутягин по решению польского суда арестован на 40 дней.
МИД России опубликовал официальный комментарий.В нём отмечено, что сотрудника Государственного Эрмитажа пригласили на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержав по прибытии в столицу Польши.
"Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины. Российский ученый обвиняется киевским режимом в "уничтожении культурного наследия" во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации", - заявила Захарова.
"Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - сказано в официальном комментарии.
Захарова отметила, что представители посольства России посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.