День рождения гривны

10 декабря 1991 года Президиум Верховной Рады Украины принял постановление "Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины". Это произошло спустя десять дней после Всеукраинского референдума о независимости и избрания президентом Леонида Кравчука. Однако ввести новую денежную единицу в оборот оказалось куда сложнее

Наличие собственной денежной единицы является одним из основных признаков государственного суверенитета. Поэтому вскоре после проведения референдума о независимости перед украинскими властями встал вопрос о самостоятельной эмиссии.Однако впервые вопросом собственной денежной единицы власти Украины озаботились ещё в мае 1991 года, т.е. за три месяца до событий, связанных с отстранением Горбачёва от власти ГКЧП, которые и подтолкнули Верховный Совет УССР к провозглашению независимости.Тогдашний председатель Верховного Совета и будущий первый украинский президент Кравчук в обстановке секретности отправил в Европу делегацию, которая должна была ознакомиться с предприятиями, печатающими банкноты и монеты. Это было связано с тем, что Украина, как союзная республика, имела право на эмиссию безналичных советских рублей. С одной стороны неконтролируемая единым центром эмиссия рубля усиливала инфляцию, с другой – правом и возможностью эмиссии наличных денег УССР не обладала. Таким образом к введению собственной валюты Украину подталкивала как Москва, так и потребности внутреннего рынка.14 ноября, за две недели до проведения референдума о независимости, Верховная Рада приняла постановление о национальной валюте в Украине. Первым же пунктом определялись сроки её введения – первое полугодие 1992 года. Национальному банку поручалось до 1 декабря, т.е., не позднее чем в двухнедельный срок, заключить "с иностранной фирмой" контракт на изготовление денежных знаков. Название будущей валюты в документе отсутствовало.Оно было определено постановлением от 10 декабря 1991 года.Вопрос о новой денежной единице решался комиссией Верховной Рады по вопросам экономических реформ и управления народным хозяйством. Уже само название комиссии показывает ту двойственность, которая наблюдалась в работе бывшего Верховного Совета УССР, превратившегося без всяких перевыборов в парламент суверенного государства.Соответственно разделились и мнения о том, как должна называться новая украинская валюта. Существовали довольно экзотические варианты. Например, Леонид (Лесь) Танюк, театральный режиссёр, председатель комиссии ВР по вопросам культуры и духовного возрождения, предлагал назвать ее "украинский доллар". Представители коммунистов предлагали сохранить название "карбованец", которое было украинским эквивалентом советского рубля. Принятый в итоге вариант "гривна", по его словам, предложил экономист, член Народного Руха, депутат Михаил Швайка.Гривной называлась валюта УНР, напечатанная в Берлине и выпущенная в 1918 году. Само это слово происходит от древнерусского шейного украшения в виде металлического кольца, которое маркировало высокий социальный статус владельца. Затем тем же термином обозначалась весовая и денежная единица в виде слитка серебра различной формы.В постановлении Верховной Рады были определены номиналы гривны и их дизайн. Так, на лицевой стороне банкноты в 1 гривну должен был быть изображен князь Владимир, 2 гривны – князь Ярослав Мудрый, 10 гривен – Иван Мазепа, 20 гривен – Иван Франко, 50 гривен – Михаил Грушевский, 100 гривен – Тарас Шевченко, 200 – Леся Украинка.Все остальные детали дизайна, защитные элементы и т.д. должны были быть определены Национальным банком Украины. Главе Нацбанка делегировалось право подписать разработанные его учреждением образцы к печати.В процессе разработки купюр к ним был добавлен еще один номинал – в 5 гривен, на которых изображался Богдан Хмельницкий, изначально "забытый" утвердившими документ депутатами.Были и другие курьёзы. Например, достоверных портретных изображений некоторых исторических деятелей не существовало, либо они были плохо известны. В результате художник Василий Лопата, разрабатывавший дизайн купюр, под видом князя Владимира изобразил автопортрет, а вместо гетмана Мазепы – его сподвижника Филиппа Орлика, которому украинская традиция приписывает создание первой в мире конституции.Затем были выбраны и предприятия, осуществившие печать денежных знаков, – канадская фирма Canadian Bank Note Company Limited и позднее британская Thomas De La Rue Company Limited.Однако ввести в оборот новую денежную единицу, как было запланировано, в первом полугодии 1992 года украинские власти так и не решились. Гиперинфляция просто "пожирала" номиналы, к которым постоянно приходилось добавлять нули. Для обеспечения рынка наличными средствами были разработаны временные купоны и купоно-карбованцы.В итоге первый президент Украины Кравчук, пребывая на должности, так и не увидел в употреблении украинской национальной денежной единицы. Ввести гривну в оборот удалось только сменившему его в результате внеочередных выборов Леониду Кучме, который и провел в конце 1996 года финансовую реформу, когда темпы инфляции позволили наконец выпустить гривну в обращение.P.S.: В ходе денежной реформы Национальный банк Украины взял на себя обязанности филологической инстанции, определив транскрипцию названия украинской валюты – hryvnia или "гривня".

